La Xunta anuncia que buscará una Ronda Este consensuada y pedirá nuevos informes ambientales

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, anunció este martes que, ante las alegaciones presentadas y los informes recabados en el período de información pública, el Gobierno gallego va a someter a una nueva declaración de impacto ambiental el polémico proyecto de la Ronda Este.

"Antes de que conseguiramos o financiamento para executar este proxecto, todos entendían que era fundamental para a cidade, pero acadados os máis de 20 millóns de euros necesarios e mellorando o proxecto orixinal para que tivese un impacto mínimo no paseo do Rato comezaron os paus nas rodas, e unha infraestrutura como a Rolda Leste non pode xerar división, senón acordo e consenso", explicó Arias.

La Xunta asegura que continuará desarrollando este proyecto con la mayor seguridad jurídica y buscando un gran consenso. Por ello, se volverán a solicitar los informes sectoriales y los estudios que sean preciso. "É unha obra de gran calado e consideramos que merece un gran acordo no que participen as distintas administracións e colectivos sociais", apuntó el delegado.

El Gobierno gallego pondrá marcha el procedimiento "inmediatamente" para no demorar más un proyecto en el que se invertirán 20 millones.

El nuevo tramo de la Ronda Este cerrará la circunvalación establecida en el PXOM de Lugo y, por lo tanto, el recorrido de acceso al Hula, desde la glorieta de enlace con la LU-530 hasta A Tolda.