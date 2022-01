La Xunta anula la obra en la Casa da Torre por disputas con el Concello

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la concejala de gobernanza de Lugo, Paula Alvarellos, escenificaron este lunes la buena sintonía que ambas políticas aseguran que hay entre las dos administraciones. Lo hicieron durante el acto de entrega de las llaves a tres nuevos adjudicatarios de viviendas en A Tinería, donde Alvarellos lo resumió de esta manera, con el asentimiento de Vázquez: "A cooperación entre ambas administracións é fundamental e estamos niso. Ultimamente creo que temos unha boa sintonía, moita comunicación e estamos a avanzar de maneira importante", comentó.

Una cercanía que, sin embargo, no ha podido sacar adelante las obras de rehabilitación de la Casa da Torre, pese a que ya estaban adjudicadas hace meses. "Imos ter que rescindir o contrato", anunció la conselleira, "algo sucede alleo a nós que fai que non poidamos comezar a obra. Pedíronnos certas modificacións, chegouse a acordos entre os técnicos, houbo cambios no Concello que propiciaron tamén cambios de criterios técnicos e témolo paralizado. É unha pena porque supón que temos que rescindir os contratos e que os investimentos que iamos facer estean a dilatarse no tempo. Estamos a esperar a que nos dean instrucións concretas do que se quere por parte do Concello".

Un anuncio que recibió la respuesta inmediata de Alvarellos: "Na Casa da Torre estamos nestes momentos esperando un informe da Xunta para unificar criterios. É a Xunta a que nos ten que dar ese informe sobre rasantes, que é un dos problemas que había. A licitación é outra cousa. O que si é certo é que os técnicos de ambas as administracións chegaron a un acordo e agora estamos a esperar o informe da Xunta".

Este buen rollo entre administraciones que tan pocos réditos parece estar dando de momento para los ciudadanos de Lugo no solo afecta a la Casa Torre, donde está planificada una oficina de turismo que da al adarve y la sede la asociación de hosteleros, sino a otro de los edificios emblemáticos del caso antiguo, el Pazo de Doña Urraca. "Asinara mesmo un acordo para o pazo coa alcaldesa", recordó Ángeles Vázquez, "pero non estamos a cumprir os prazos e lamentámolo. No ano 2022 témonos que poñer deberes a todos e despois cualificarnos, porque hai algo fundamental que temos que ter en conta as administracións: ata o de agora, igual un particular podíase enfadar, pero podía esperar por unha licenza, pero temos uns fondos europeos que hai que investir no 2022 e o 2023. Por tanto non serve esperar, temos todos que axilizar, simplificar e facer reformulacións, e a partir de ahí que poidamos acometer aquilo para o que xa tiñamos os orzamentos necesarios".

Adjudicatarios

Una espera que ha merecido la pena

Cuatro personas, dos jóvenes solteros y una pareja, todos ellos menores de 35 años, pueden dar un giro a sus vidas, tras recibir este lunes las llaves de las viviendas por las que llevaban esperando tanto tiempo. Por fin, el sorteo les favoreció y han podido acceder a dos viviendas de en torno a 45 metros y a una espectacular de 110 metros.



El beneficiario de esta última, en Recanto do Miño 2, será Ángel un joven que ahora vivía en casa de sus padres, tras un problema familiar y varios alquileres: "Estoy muy contento, llevaba bastantes años anotado en el programa, pero la espera ha merecido la pena", reconocía mientras recorría con la comitiva oficial los tres pisos de su nueva casa, con una luz y unas vistas envidiables.



De 100 a 241 euros

Ángel pagará por su casa 241 euros de alquiler al mes. Las otras dos viviendas entregadas este lunes solo conllevan un alquiler de unos cien euros. En total, la Xunta ha entregado ya en A Tinería cien viviendas y 25 bajos comerciales, tras invertir 26 millones desde 2001.