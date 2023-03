Lugo no tempo es el título de una exposición que la Xunta y Afundación inaugurarán a finales de mes de marzo en la ciudad. Será la tercera de las siete muestras que integran el proyecto Cidades no tempo. Tras las exposiciones organizadas en Santiago y Ferrol, Lugo no tempo continúa con el objetivo de reivindicar la cultura urbana como componente clave de la identidad de Galicia.

La exposición explora la interacción entre el urbanismo, la sociedad y el territorio en una ciudad que representa uno de los mejores casos de convivencia e integración de culturas y costumbres: el campo y la ciudad, la influencia galaica y la romana, señalan los organizadores de la muestra.

Desde distintas perspectivas, como la de la economía, la creación artística, la estética urbanística, el entretenimiento y la memoria, la muestra profundiza en una ciudad que fue creciendo siempre marcada por la presencia de la muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco a principios de este siglo, y sin perder nunca la escala humana de la relación entre sus habitantes.

Para esta incursión en Lugo, la muestra se apoya en una combinación de materiales físicos y tecnologías interactivas, con planos, mapas, documentación histórica, objetos de alta cultura y también piezas de uso cotidiano con gran carga simbólica, obras de arte, fotografías y publicaciones.

El recorrido lleva al visitante desde los orígenes de la urbe hasta los grandes cambios urbanísticos registrados a finales del siglo XIX y el despegue del siglo XX a través de una selección de piezas que trasladan a momentos y espacios decisivos de la ciudad.

Aparecen referencias al papel de Lugo como capital agroganadera, a sus celebraciones emblemáticas, como el San Froilán y el Arde Lucus, desde una perspectiva antropológica, o a su relevencia en la identidad histórica de Galicia.

La iniciativa está organizada por la Xunta de Galicia, a través de la Fundación Cidade da Cultura, con la colaboración de Afundación (Obra Social Abanca), en cuya sede se ubicará las exposición.

Al frente del proyecto está Manuel Gago, doctor en Ciencias da Comunicación y director de culturagalega.gal, del Consello da Cultura Galega. Para esta exposición cuenta con asesoramiento, como coordinadora local, de la escritora Marica Campo.