La Xunta afirma que hay casa para "todos" los bonos de alquiler social o están en plazo de hallarla

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda garantiza que el Bono Aluguer Social —ayudas al alquiler de la Xunta— fue concedido "a todos los que reunían los requisitos" y que "todos" los beneficiarios o "tienen vivienda" o están "dentro del plazo" de presentar un contrato. De este modo responde el departamento del Gobierno gallego dirigido por Ángeles Vázquez a la denuncia manifestada este mismo viernes por la portavoz de Stop Desahucios Lugo, Mina Galván, quien ha asegurado que la gente con el plan aprobado "no encuentra" vivienda.

"En la Xunta dicen que es una garantía, pero no es verdad porque cuando saben que tienes un bono de alquiler social saben que eres víctima de un desahucio y es más difícil. Esto pasa por no tener un parque de viviendas sociales", ha subrayado Galván. Así, fuentes de la Consellería han asegurado a que, según datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), "en todos los casos tramitados en los que se concedió el bono social, las personas beneficiarias presentaron el contrato de alquiler o todavía están en plazo para poder hacerlo".

Además, apuntan a que en Lugo "solo" conocen un único caso en el que les resulta "difícil" encontrar una vivienda, si bien ello "no quiere decir que, dentro del plazo, finalmente no lo consigan". No obstante, la Consellería reivindica que esta dificultad "no tiene que estar relacionada necesariamente con la propia situación de la familia", sino que pueden influir incluso "otro tipo de factores".