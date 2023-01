La Xunta adjudica las obras de la sala de Neurorradiología del Hula

La Xunta adjudicó las obras de la unidad de Neurorradiología del Hula, sala en la que se harán, entre otros procedimientos, trombectomías del ictus, un tipo de cirugía que hasta ahora no se realiza en Lugo por lo que los pacientes que la precisan son trasladados a A Coruña. Los trabajos comenzarán este mes, presumiblemente a finales, y tienen un plazo de ejecución de tres meses y medio, un par de semanas menos de lo previsto inicialmente.

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, visitó este lunes la zona del hospital en la que se levantarán las nuevas instalaciones, situada junto a la zona de Radiología. "Estas obras permitirán diferenciar dúas áreas, unha asistencial e outra técnica, para a unidade de Neurorradioloxía, ademais de acoller os novos equipamentos que permitirán tratar na provincia patoloxías que ata o momento se derivaban a outros centros sanitarios, como a realización de trombectomías na fase agua do ictus", aseguró.

Insistió también en que las obras —adjudicadas por 813.450,66 euros a la empresa de ingeniería hospitalaria Cieca SL— suponen "un paso máis na consecución da unidade do ictus para Lugo". Arias hizo hincapié en que el Gobierno autonómico lleva "moito tempo traballando neste obxectivo e proba do compromiso da Xunta de Galicia é que todas as actuacións levadas a cabo ata de agora, permitirán ao goberno galego destinar un investimento de máis de 2 millóns de euros para que no 2023 este servizo sexa unha realidade".

Teniendo en cuenta los plazos de los que informa la Xunta, la sala podría estar acabada a finales de mayo y, en verano, podría albergar ya el angiógrafo biplano, un equipo de intervencionismo con el que se pueden intervenir los ictus isquémicos en los que el tratamiento trombolítico no resulta eficaz o en aquellos pacientes a los que, por algún motivo, no se les puede administrar.

El isquémico es el más frecuente de todos los ictus y supone que un trombo impida el flujo regular al cerebro. Al paciente se le pone un fármaco destinado a disolver ese trombo y recuperar el flujo normal pero, en ocasiones, no resuelve el problema por completo o no se le puede aplicar. También puede tener un tamaño tal que no sea susceptible de tratar solo con los fármacos. En esos casos se hace una intervención de Radiología Intervencionista en la que se se accede a la zona a través de un cateter guiado por imagen y se elimina el trombo.

En la visita de Arias estuvieron presentes la jefa territorial de Sanidade, Begoña Seco; el director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte; el director de procesos asistenciales del área, Fernando Lamento; el jefe de Neurología, Robustiano Pego; el jefe de sección de Radiología, Xurxo González y la candidata del PP a la alcaldía y vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia.