La Xunta abre la puerta a conservar un edificio en la actual estación de buses

La Xunta mantiene su plan de trasladar la terminal de autobuses de Lugo a la futura estación intermodal de la ciudad, pero se abre a conservar un edificio para uso público en los terrenos de la estación de autobuses y permitirá que los buses interurbanos sigan parando en el centro de Lugo, para facilitar el acceso de los viajeros al corazón de la ciudad.

Ese reajuste en los planes se hizo público tras una reunión de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, con la asociación Lugo Monumental, que desde hace años ha encabezado un movimiento de oposición al traslado de la estación de autobuses.

Así, la asociación insistió en reivindicar la "magnífica ubicación de la actual estación" para los usuarios, así como su "inmejorable accesibilidad" o el hecho de que, según los propios datos de la Xunta, los usuarios "acuden mayoritariamente andando" a la estación de Lugo.

En el encuentro, en el que también participaron el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, la consellería habría hecho hincapié en que nunca ha estado en sus planes retirar el servicio de autobuses interurbanos de su ubicación en el centro, sino simplemente trasladar las dársenas donde se estacionan los buses al entorno de la estación de tren, pero manteniendo la parada actual en el centro.

Infraestruturas confirmó este viernes su disposición a mantener en la actual estación un edificio en el que se presten servicios públicos que necesite la ciudad.

Ese inmueble, cuyos usos estarían por definir, no tendría que ser necesariamente el de la actual terminal, ya que se trata de un edificio concebido como estación y podría tener difícil encaje con otro tipo de actividades, apuntó este viernes la consellería.

El departamento de Ethel Vázquez señaló que también en Ourense y en Santiago se van a abrir servicios públicos en el lugar que ocupaban hasta ahora las estaciones de autobuses y apuntó que esa apuesta no significa necesariamente renunciar a la construcción de una gran plaza en el centro, que era la apuesta conocida hasta el momento.

De hecho, Infraestruturas tenía ya un anteproyecto, que presentó públicamente hace años, para crear una gran plaza en el solar que ahora ocupa la estación.

Dado que lo que sí desaparecerían serían las dársenas, una vez trasladada la estación seguiría habiendo espacio para crear una plaza.

Por definir quedaría la forma de organizar el tráfico y las paradas para que todos los buses interurbanos sigan operando en el centro de la ciudad.

Debate

¿Tirar un edificio de medio siglo?

La actual estación de autobuses de Lugo ocupa lo que hasta hace medio siglo era el campo de la feria de la ciudad y Lugo Monumental defendió ayer que no es razonable, ni desde el punto de vista ecológico ni desde el económico, que la vida útil de un edificio sea de cinco décadas. La estación de autobuses fue inaugurada a principios de los años 70 y con un mantenimiento adecuado se puede conservar para diferentes usos, defiende.



Ahora sobra espacio

La estación está sobredimensionada para su uso actual, con lo que sería razonable buscar otros usos y usarla también como punto de recepción de viajeros, sostiene Lugo Monumental.



Necesidad de trenes

La asociación dice que hay acuerdo con la Xunta en que la futura intermodal debe vincularse a la llegada de trenes competitivos a Lugo, porque si no no tendría sentido.