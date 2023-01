Xulgan por tráfico de haxix unha banda que foi detida en 2019 con 70 quilos

A Audiencia Provincial de Lugo xulgará entre este luns e este mércores un total de oito acusados para os que a Fiscalía solicita penas de ata seis anos e seis meses de cárcere por pertencer a unha banda criminal dedicada ao tráfico de haxix en importantes cantidades.

O operativo —de acordo co escrito do Ministerio Público— arrancou a mediados do ano 2019, cando a Policía Nacional tivo coñecemento da existencia dun grupo de persoas que distribuían e vendían esta substancia. Os axentes interviron as conversacións telefónicas de catro deles con autorización xudicial, o que, xunto ás vixilancias, permitiu constatar que a banda estaba liderada por dous individuos, pero dela formaban parte outras seis persoas que colaboraban no transporte, venda e distribución.

Un dos líderes do grupo ocupábase de transportar o haxix desde o sur de España e o outro, de recibir a mercancía en Lugo e de preparala para distribuíla. No transporte participaban outras dúas persoas: un cidadán de nacionalidade marroquí en situación irregular en España, que tamén se encargaba de facilitar o haxix ao grupo, e un cuarto acusado que foi interceptado en agosto de 2019 con 7,6 quilos de haxix, valorados en 45.000 euros.

Rexistro

Un mes despois, a Policía detivo un dos líderes da banda cando circulaba nun coche con 28 quilos de haxix, valorados en máis de 164.000 euros. No marco deste operativo, na mañá do 26 de novembro de 2019 foron rexistrados tres domicilios en Lugo nos que a Policía atopou preto de 36 quilos de substancia estupefaciente por un valor de máis de 210.000 euros. Nun dos inmobles foi detido o outro xefe da banda.

O rango de penas de cárcere ás que se enfrontan os oito procesados vai desde os catro anos e tres meses ata os seis anos e seis meses, neste caso para os dous líderes.

Así mesmo, o Ministerio Público pídelles multas económicas desde 421.328 a 842.656 euros.