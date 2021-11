Vázquez: "O importante, máis que os edificios, é o concepto de socialización do espazo público"

A CAPITAL lucense converteuse o pasado mércores na sede da cita pola proxección internacional dos plans europeos, unha xornada, enmarcada no proxecto Eure de I'Europe, que reuniu a medio centenar de delegados de Francia, Bélxica, Italia, Chipre, República Checa, Letonia, Polonia e Rumanía, ademais de España, nacións nas que se desenvolve ese plan de axudas comunitarias. O foro estivo organizado polo Eixo Atlántico, cuxo secretario xeral, Xoán Vázquez Mao, destacou os proxectos levados a cabo en Lugo.

Os asistentes ás xornadas tiveron a oportunidade de visitar varias obras da cidade realizadas con fondos europeos, que impresión levaron?

Coñecemos algunhas obras de restauración de rúas, proxectos de termalismo e a conexión do Miño coa muralla. Tamén visitamos o ecobarrio e a xente quedou abraiada. Chegou un momento no que tivemos que cortar as preguntas que lles facían aos técnicos municipais, xa que eran tantas que non nos daba tempo a chegar a seguinte visita. Hai que ter en conta que os participantes neste foro eran profesionais da restauración urbana, non turistas, o que demostra o gran interese que desperta o proxecto. O importante do ecobarrio, e doutras zonas, non é soamente o edificio, senón o concepto de socialización do espazo público. É moi importante que todos os sectores entendan este concepto para que se impliquen na consecución dese obxectivo.

É entón o ecobarrio de Lugo un referente a nivel europeo?

É un gran referente en dous planos. Por unha banda, no plano do aproveitamento individual, xa que cada un dos asistentes sacou ideas para as súas cidades, pero tamén para o informe que lle vamos a presentar á comisión europea coas prácticas máis innovadoras en política urbana, no que ten encaixe a cidade de Lugo. Hai que aprender do que se fixo ben e o de Lugo é un proxecto tan seductor que foi seleccionado incluso por unha cidade de Xapón para compartir e promocionar o seu modelo urbanístico no Programa Internacional de Cooperación Urbana y Regional.

Para que Lugo teña un Ave competitivo non se pode perder o tempo en criticar aos contrarios. Hai que apostar todos xuntos

Con toda esta proxección da cidade, que opinión lle merece a chegada do Ave a Galicia e as conexións con Lugo?

De momento, o Ave soamente chega a Ourense. Cando chegue de verdade será un gran motor de desenvolvemento e Lugo poderá sacarlle moito partido, xa que ten un turismo sostible, non masivo, interesado no ámbito cultural, na natureza, na gastronomía e no bo comercio. Lugo ten tempo para irse preparando. Non nos temos que esquecer de que a licitación e execución da modernización da vía sacouse do caixón no Goberno do PP e está a ser executado polo Goberno socialista. Para que Lugo teña un Ave competitivo non se pode perder o tempo con críticas aos contrarios. Teñen que sentarse todos nunha mesa –partidos, empresarios, asociacións veciñais e outros sectores– e apostar todos xuntos pola cidade. Agora, por exemplo, non se está falando da variante de Ruibal, nin da de Peares-Canabal, e sin elas o Ave vai tardar media hora máis a Lugo e será menos competitivo. Que as cousas saian ben ou mal dependerá do consenso.