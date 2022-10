Xoán Curiel, un moderno trobador da montaña luguesa

Tras un verán cargado de actuacións, que arrancou no Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro e o levou de xira por media Galicia, desembarca no San Froilán un artista que se move como peixe na auga sobre o escenario, no que actuou, tocou e cantou, e todo o fixo ben. Xoán Curiel vén presentar ante os lucenses —ás 21.00 horas deste luns, na Praza Santa María— o seu último proxecto, Treides comigo!, unha proposta creada a partir de cantigas medievais compostas por trobadores galegos e na que estará coa cantante tamén lucense Iria Estévez, nun tándem de voces especial.

Unha obra, nomeada neste ano aos premios Opinión da Música de Raíz, ao mellor artista e mellor álbum, e finalista tamén nos Martín Codax no apartado de mellor canción de autor, no que é xa a súa terceira proposta para estes últimos premios para un artista tan máxico, que xa tivo a ben nacer na noite de San Xoán na Fonsagrada, na montaña luguesa, en 1975.

Treides comigo! (Vide comigo!) é un proxecto que naceu o pasado año co obxectivo de pór en valor as cantigas medievais, un dos grandes tesouros da nosa lingua, baixo unha mirada atractiva tamén para un público amplo e diverso. Trátase dunha inmersión na lírica medieval galegoportuguesa para ir nunha viaxe no directo ás raíces da nosa lírica. Un disco que contén nove cantigas do período trobadoresco (1200-1354), con textos de autores vinculados dalgunha maneira a lugares polos que transcorre o Camiño de Santiago, e que Curiel se encargou de musicar.

Hai neste traballo un discurso moi persoal para o que Xoán Curiel utiliza ritmos e instrumentos medievais (dulcemas, cornos, arpa, frautas, campás, trompetas ou percusións de pel), pero cun carácter moderno e sorprendente, con composicións e instrumentos doutras épocas e xeografías, como unha guitarra española e acústica, un duduk armenio, un cromorno ou un clarinete.

"Este álbum está feito de camiños que se cruzan, no espazo e no tempo, mediante a música. A terra sempre ten as súas propias sonoridades, como as lendas e as historias que transmiten. É un regalo que o camiño deste álbum chegue ata aquí, nestas datas especiais, xa que o carreiro sempre nalgures vai de volta á casa. Temos moitas ganas de festexar con todos e compartir esta actuación para o vindeiro luns", conta o músico. É este, o seu último traballo, un convite para todo tipo de público para viaxar no tempo pola lírica, e descubrir que hai un trobador neste cantautor da montaña luguesa.