William Solano, una selva que no sale de la cabeza

Procendencia San Cristóbal (Venezuela)

Profesión Empresario

Tiempo en Lugo 20 años

Doce eran los padres y los hermanos Solano, entre los que figuraba William. "Vivíamos con poco y con mucha felicidad. Me crié en lo salvaje. La escuela estaba a 5 kilómetros.Íbamos andando o a caballo. Subían unos cántaros de leche al caballo y después, a nosotros.

Su padre era colombiano, Los hijos nunca supieron cómo había acabado en Venezuela y cómo había encontrado a su madre: "Los mayores no contaban esas cosas en aquella época. Ellos eran 18 hermanos", comenta como si hablase de una época olvidada.

Estudió Enfermería. Cuando hizo la mili, en 1996, lo enviaron a la frontera con Colombia,el país de su padre. Tuvo que soportar las peores experiencias que ha conocido. "Habían matado a Pablo Escobar. Las bandas de narcos estaban redistribuyendo sus territorios y querían pasar a Venezuela". El negocio de las drogas generaba una parte de la violencia. La otra le correspondía a los guerrilleros.

Fue adscrito como enfermero a un batallón de ingenieros. Hacían marchas por la selva que duraban todo el día. "Nos daban un mango para comer y una cantimplora". Aprendieron a cazar y comer culebras. "Los mandos nos concienciaban para morir. Veías llegar a un compañero herido por una trampa cazabobos y sabías que te podía pasar a ti". Pero no le pasó. William opina que todos deberíamos hacer el servicio militar. Hay valores de compañerismo o disciplina que se viven con pureza en el ejército. Cuando entraba con el batallón en zonas de guerrilla, paramilitares y narcos "no había jerarquía ni distintivos, todos éramos iguales". Era una medida de seguridad, por si los capturaban.

Hay sucesos que sacan a la luz lo vivido. El año pasado le robaron una mochila que tenía objetos importantes. No se podían usar porque les había puesto claves. "Estuve cinco noches de guardia para ver veía al ladrón".

Otra escuela estaba en su casa. "Mi padre me enseñó a trabajar duro. Mi madre, a no coger un bolígrafo que no sea mío".

La vida, en su mezcla de decepciones y alegrías, se echó a correr para William. Su hermano Carlo, que se había establecido en Lugo, volvió a La Guamal diez años más tarde, en 2003. Estuvo un mes en primavera y regresó. William conoció a su mujer y se casaron. La madre moriría en verano, de repente.

En mayo de 2004, William voló a Lugo. Alquiló un piso en la calle Marina Española junto a su hermano. "Nos sorprendió el precio, era muy barato. En la primera noche del fin de semana entendimos el motivo. Ahora nos reímos mi hermano y yo, pero no conseguíamos dormir".

En ese momento comenzó su relación con la limpieza. "Comencé limpiando bares. Los limpiaba una vez gratuitamente para mostrar mi trabajo", recuerda. A la vez empezó como voluntario en la Cruz Roja, "por compasión y por fe, soy evangélico". Repartía chocolate y pan a los sin techo. Más tarde ayudó a peregrinos. Actualmente dirige el banco de alimentos de A Mariña. Poco después, su mujer vino de Venezuela.

Su primera mejora fue hacerse panadero a los 24 años. Era un trabajo nocturno y agotador. Un año más tarde estaba exhausto. Un día se subió a un autobús que se dirigía al Ceao. En el trayecto miró hacia el cielo pidiendo una oportunidad. "Fui empresa por empresa pidiendo un trabajo. No tenía currículo porque no convalidaban los estudios de Enfermería". Lo contrataron en una empresa que fabrica bolsas de papel. "Estuve 11 años, hasta que el médico me descubrió una enfermedad y me aconsejó dejarlo".

Lo más indicado para esa dolencia era estar junto al mar, así que se establecieron junto en Burela. Montaron una lavandería de autoservicio. Vendría más tarde otra en Mondoñedo. La limpieza reapareció. Montaron una empresa.

La pandemia agitó el mercado de pisos. Tenía previsto montar unha inmobiliaria. Una clienta de la lavandería burelesa le pidió ayuda con una máquina. Hablando y hablando ella le contó que había dejado Madrid para establecerse en la costa. La casualidad —William dice "el Señor"— quiso que ella tuviese 28 años de experiencia en el sector. La contrató.

A los tres meses de estar en el ejército pudo salir de la antesala del Infierno. Fue una salida física. Le falta la mental. Todavía le cuesta dormir con sosiego. Si alguien lo despierta con la mínima brusquedad se sobresalta. Por un segundo ha vuelto a aquella selva venezolana.