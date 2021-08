A vueltas con el certificado covid

El certificado covid, el documento que informa de si una persona se ha vacunado o pasado la enfermedad, se emite ya en todos los países de la UE y, en parte de ellos, resulta absolutamente imprescindible para la vida cotidiana. Su aplicación es todavía muy desigual.

Francia e Italia requieren mostrarlo en muchísimas actividades diarias y exigen de sanitarios y otro personal imprescindible la vacunación obligatoria. En otros, incluido España, no se usa por el momento. Galicia, Canarias, Cantabria y Andalucía intentaron exigirlo para acceder a la hostelería, y los tribunales fueron desestimando esa aspiración, una a una. La Xunta ha emitido hasta el momento un total de 1.650.438 certificados covid.

Casi con toda seguridad, septiembre será un mes clave para la generalización del uso de un documento que encuentra muchos detractores. La protección de datos, la inequidad en el acceso a actividades básicas y la desigualdad son cuestiones que les preocupan, pero los altos tribunales de los países donde sí se ha extendido su uso han concluido que la protección de la salud pública prima en estos casos.

Pese a las reclamaciones que han echado abajo su utilización no resultaría extraño que un efecto arrastre, después de que se generalice en otros países, acabe por traerlo de vuelta y que, en invierno, se muestre con más frecuencia que el DNI.

Portugal: en hoteles, bares y restaurantes

Portugal estableció inicialmente una distinción de municipios con mayor y menor incidencia y, en los primeros, se pedía el certificado covid en algunos casos. Ahora mismo rigen las mismas restricciones en todo el país: tienen la obligación de mostrar ese documento todos los que deseen albergarse en un alojamiento turístico, da igual que sea un hotel o un apartamento, y aquellos que quieran acceder al interior de un bar o restaurante los fines de semana, del viernes por la tarde al domingo por la noche. No se pide para el consumo en terraza ni el resto de días de la semana porque se entiende que la mayor demanda se concentra en esos días.

Francia: un documento básico para la vida cotidiana

Es el país europeo en el que el certificado resulta más imprescindible. Desde el 21 de julio es necesario para todos los eventos culturales o recreativos, ya sean en interiores o al aire libre, y, desde el 9 de agosto, para entrar en cafeterías, restaurantes, centros comerciales, hospitales, residencias de mayores y para viajes de larga distancia en avión, tren o autobús.

Se dan circunstancias particulares. Por ejemplo, se exige mostrar el documento si se quiere entrar en un lugar de culto para acudir a una actividad cultural, pero no si se hace para asistir a una ceremonia religiosa. Es un requisito exigido en un hotel, apartamento turístico o cámping, así como para acceder a un cine o museo siempre que se concentren más de 50 personas.

También se exige para visitar a alguien en un hospital, acceder a un centro de salud si no es un paciente urgente y, en la medida que encontró más resistencia de todas, para ejercer como personal sociosanitario o de emergencias. Todos esos trabajadores, desde médicos hasta bomberos o cuidadores en un geriátrico tienen hasta el 15 de septiembre para iniciar su vacunación y hasta el 15 de octubre para completarla.

No es suficiente con haber pasado la enfermedad o pasar una prueba, la vacunación es obligatoria Si no lo hacen se les suspenderá de empleo y sueldo hasta que la completen. El Consejo Constitucional de Francia refrendó todas esas medidas, que siguen provocando protestas en el país.

Alemania: uso puntual por zonas y para entrar en el país

Todos los viajeros que entren en el país, como ocurre en la práctica totalidad de la UE, deben demostrar que han completado la pauta de vacunación, se han recuperado de la enfermedad o cuentan con una prueba de PCR negativa.

En algunas zonas concretas y dependiendo de la incidencia de la infección se les puede pedir para acceder al interior de un local de hostelería, pero, en general, no se reclama. Alemania es, por el momento, un país conservador con el uso del certificado covid, aunque esa situación puede cambiar y un portavoz del Gobierno ya explicó que, si en otoño se produce una nueva ola y vuelve a aumentar la circulación del virus, lugares como el interior de restaurantes o de estadios de fútbol podrían ver limitado su acceso a las personas que no se hayan no vacunado.

Italia: se exige incluso para ir a la peluquería o al spa

Italia es, junto a Francia, el país en el que el certificado covid se exige para un mayor número de actividades. En general, es necesario presentarlo para entrar en el interior de locales de restauración, para espectáculos, eventos deportivos y competiciones; museos y exposiciones, centros culturales y sociales que no sean centros infantiles; piscinas, gimnasios, centros deportivos, festivales y ferias, centros de conferencias y congresos, balnearios, parques de atracciones, salas de juego y casinos. También se reclama en centros de bienestar, peluquerías o spas.

Una particularidad es que Italia admite como documento a mostrar -además del certificado digital de covid-19 de la UE, el negativo en una prueba molecular o antigénica en las 48 horas anteriores o el certificado de recuperación de la infección por coronavirus en los seis meses anteriores- una certificación de al menos una dosis de vacuna. En el resto de países es necesario haber completado la vacunación y la inmunización.

Como Francia, la vacunación es obligatoria para todo el personal sanitario, incluidos los farmacéuticos, y, a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso se exigirá el certificado a profesores, bajo peligro de suspensión de empleo y sueldo hasta Secundaria. En el caso de las universidades, estas deben ser las que diriman qué sanción imponer al personal que no cuente con él. También los estudiantes universitarios deberán contar con ese documento, así como todos los viajeros que pretendan hacer recorridos de larga distancia dentro del país.

Israel: se exigió, se suspendió y se vuelve a pedir

Israel fue pionero en avanzar en la vacunación y también en solicitar el certificado para actividades en interiores, como cenar en un restaurante o asistir a un oficio en una sinagoga.

Cuando la tasa de vacunación empezó a subir mucho y a reducirse las infecciones, el gobierno decidió prescindir de ese pase. Sin embargo, con la llegada de la variante Delta volvieron a aumentar los casos en el país y se decidió, este mismo verano, recuperar la obligatoriedad de mostrar ese documento para distintas actividades en el interior.

Es un país con mucha experiencia con esta clase de certificado y con la exigencia de vacunación obligatoria para muchos colectivos y en el que, pese a la altísima tasa de inmunización, también ha encontrado resistencias. Varios casos pasaron por los tribunales y estos acabaron dando la razón a la empresa u organización que reclamaba que sus trabajadores estuvieran vacunados.

Reino Unido: en septiembre, para entrar en los pubs

El certificado que emite el sistema de salud británico se pedirá, a partir de septiembre, para acceder al interior de pubs y discotecas y otras zonas de eventos multitudinarios. Casi con seguridad también se exigirá para ir a competiciones deportivas, como un partido de fútbol y otros eventos de grandes concentraciones.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la medida a finales de julio, precisamente en el llamado Freedom Day ya que era la jornada en la que prescribían las restricciones establecidas por la pandemia.

El objetivo de dar a conocer esa medida con tanta antelación es el de impulsar la vacunación entre los jóvenes.

Grecia: obligatorio para yacimientos arqueológicos

Grecia exige el documento para algunas actividades con la particularidad de que tiene que mostrar la vacunación o la prueba de haber pasado la enfermedad, pero contar con una prueba de covid negativa no es suficiente. La única excepción es para niños de 12 a 17 años, en cuyo caso se admite una autoprueba realizada, como máximo, 24 horas antes.

El certificado debe enseñarse para acceder a un restaurante, cafetería, bar o discoteca. En los primeros casos, solo para el interior, pero en el caso del ocio nocturno se exige tanto para dentro como para fuera. También se pide para acceder a los cines, a los yacimientos arqueológicos si se forma parte de un grupo con guía de hasta 40 personas y para el interior de los museos si ese grupo tiene hasta 20 integrantes.

Estados Unidos: nueva York lo estrenó esta semana

El rechazo a la obligatoriedad de un certificado covid, ya sea para viajar o para acceder al interior de establecimientos, es muy evidente en Estados Unidos pese a que hasta hace muy poco era un mero proyecto.

Esta misma semana, el estado de Nueva York, el que con diferencia se vio más afectado en la primera ola de la pandemia, comenzó a aplicarla para poder consumir en el interior de los locales de hostelería o para acceder a espectáculos de teatro, musicales o cines. Es el primero de todo el país en hacerlo y se espera que, a partir de ahora, se le sumen nuevos estados.

La principal preocupación de los críticos es la protección de datos. De nuevo, al igual que el europeo, se trata de un código QR que se puede leer en el punto de entrada de un teatro, por ejemplo. Se teme que a través de ese documento digital resulte sencillo acceder a otras partes de las historias clínicas de los usuarios. Sin embargo, los creadores insisten en que el trabajador del teatro solo es informado de si ese espectador ha completado su vacunación o ha pasado la enfermedad, sin aportar más datos.