Las vueltas de un bus a una rotonda ya han costado 16.000 euros

Las líneas de bus que dan servicio al campus y a la piscina de As Pedreiras realizan un rodeo inútil por una rotonda de la Avenida de Madrid en A Tolda cuando podrían hacer el giro en otra ubicada junto a la facultad de Humanidades, según denunció en marzo pasado el BNG. Sin embargo, pese a la advertencia realizada por los nacionalistas, la empresa concesionaria del transporte urbano mantiene el recorrido, por lo que los ediles del BNG calculan que el Concello ya "dilapidou" 16.300 euros por no haber corregido el trayecto.

El portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, explicó que su grupo hizo un cálculo del recorrido extra que se realiza unas 4.000 veces al año. "Son tres liñas diferentes as que fan este percorrido, o que supón que os autobuses dan unhas 12.000 voltas ao ano innecesarias", comentó el edil. Añadió que se trata de un trayecto de 800 metros que implica que cada año se hagan 9.600 kilómetros de más, los que multiplicados por los 2,10 euros al kilómetro que abona el Concello a la concesionaria suponen un coste anual que supera los 20.000 euros.

"Esta é unha mostra máis do descontrol sobre os percorridos, liñas e custo do que lle supón ao Concello o servizo de buses", comentó Arroxo, quien se lamentó de que el gobierno local no dé información sobre el nuevo contrato del transporte urbano.

El portavoz nacionalista explica además que en As Pedreiras existen dos paradas en menos de 30 metros, una delante de la piscina y otra frente a Humanidades, aunque dice que "este percorrido extraordinario e a parada de diante de Humanidades non figura na guía de buses do Concello pero si á hora de abonarlle á empresa concesionaria máis de 20.000 euros anuais".