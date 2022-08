Una vuelta de tuerca para la ropa

El upcycling se define como el aprovechamiento de prendas o productos de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad. Por ejemplo, a partir de un pantalón vaquero antiguo se puede crear una chaqueta nueva, utilizando también otras telas que la puedan adornar.

Una de las mayores expertas en upcycling que se pueden encontrar en Lugo es Karol Farias, fundadora de la marca de prendas upcycled Aobá. La diseñadora, de procedencia brasileña pero con raíces gallegas, comenzó su trayectoria en la moda cuando se encontraba en Brasil. No obstante, su modo de confeccionar las prendas comenzó a cambiar cuando se empezó a informar de la importancia que la moda circular estaba adquiriendo. "Cuanto más investigaba, más desilusionada me quedaba con la moda, pero al mismo tiempo me encantaba este mundo, por lo que me introduje en la cultura del upcycling".

Karol Farias, Aboá. EP

En 2019 logró una beca de la Xunta para estudiar un máster de dirección de empresas en la Universidad de Santiago, donde pudo crear un plan de gestión de negocio en moda circular. La diseñadora comentaque "no debemos confundir upcycling con customización, son términos muy distintos. El upcycling consiste en darle un segundo uso a la prenda". Asimismo, para la realización de estas nuevas prendas, Karol consigue todos estos tejidos usados a partir de donaciones que recibe de otras personas o de la compra a proveedores. "He visto como la gente se ilusiona y se implica con la marca, no solo reclaman mis prendas nuevas, sino que también me llegan donaciones".

El pasado abril, la diseñadora consiguió ganar un primer puesto en la Semana de la Moda Circular y Sostenible de Madrid, premio que conlleva un servicio de comunicación y un canal de ventas durante un año. Aunque actualmente, Aobá se encuentra únicamente de forma online, su próximo objetivo es poder incorporar en el Cei Nodus del Concello de Lugo una tienda con un espacio para realizar también talleres de conversión de la ropa.

Otras modistas de Lugo, como puede ser Sara Lage, trabajan también con reutilización de otro tipo de prendas. La modista, especializada en trajes de novia, comenta que "no nos especializamos en upcycling como tal, pero sí que nos llegan encargos de novias que quieren hacer su vestido a partir de la reutilización de otros trajes antiguos, pero esto tira más por un tema sentimental".

VINTAGE. Por otro lado, existe otra forma de aprovechar la ropa usada, y esta es a partir de la compra y venta de ropa vintage. En Lugo, exite un local especializado en la venta de este tipo de prendas. Laura Coroas es la propietaria de La Fruslería de Madame Déficit, un lugar donde encontrar "ropa vintage, objetos bizarros, baratijas y curiosidades", según comentan desde la tienda.

La Fruslería comenzó con un almacén hace veinte años, poco después abrieron una tienda en Campo Castelo que permaneció durante dos años abierta al público, hasta que se trasladaron definitivamente al almacén de la calle Serra Gañidoira. No obstante, en este último año La Fruslería ha dado un giro espectacular y se han consolidado como la tienda vintage por excelencia en la ciudad. "Nos centramos, sobre todo, en conseguir restos de antiguos stocks americanos y en prendas que datan en torno a los años 50-60", comenta Laura Coroas.

Asimismo, este tipo de tiendas están adquiriendo especial relevancia en otras ciudades y a través de tiendas online: "Estamos teniendo cada vez más clientes que buscan este tipo de prendas que al fin y al cabo son piezas únicas. Nos vienen muchos jóvenes de entre 13 y 17 años, una generación que ha nacido con el vintage, pero también nos llega gente más mayor que busca recuerdos movidos por la nostalgia", explica la propietaria de Madame Déficit.

Desde hace unos años se empezó a poner también de moda la compra y venta de ropa por plataformas online. Algunas de las más famosas son Vinted, Chicfy, Wallapop o MilAnuncios. Sin embargo, en cuanto a prendas de vestir, Vinted lidera el mercado online. En Lugo, son muchos los usuarios que envían y reciben paquetes en sus puntos de recogidas más cercanos con el fin de conseguir nuevas prendas, más económicas y reutilizables. Son más de una vientena de establecimientos que se encuentran distribuidos por la ciudad y ofrecen estos servicios en los que cualquier persona puede hacerse vendedor e incluso obtener buenas remuneraciones a cambio de vender sus prendas.

La Tintorería I&M, es uno de estos Puntos Pack dirigidos a la recogida de paquetes Vinted. Desde el establecimiento comentan que "dependiendo del día, nos suelen llegar entre quince y veinte paquetes al día".