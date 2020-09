Vuelta a la normalidad, retomando el gimnasio

COMO TODOS LOS años he vuelto de las vacaciones repleto de buenas intenciones y con ganas de encarar una nueva temporada algo extraña. Para no perder las buenas costumbres, después de resolver todos los retos que supone el curso académico de mis hijos (que este año han sido especialmente exigentes), ha tocado el momento de encarar mis retos para esta temporada. Una vez más el primero de lista era retomar el gimnasio.

En esta ocasión, y debido a las circunstancias actuales que nos rodean, tenia mis dudas sobre qué me encontraría en mi habitual centro deportivo y he de decir que he salido gratamente sorprendido.

Es cierto que aunque había leído algunos artículos en los que clasificaban a los centros deportivos como de alto riesgo mi percepción no ha sido ni mucho menos esa. Por lo que tras profundizar en la situación del sector deportivo me he dado cuenta que prácticamente no se han detectado casos de contagios en este tipo de espacios. He de reconocer que los centros deportivos actuales no tienen nada que ver con aquel lugar que comencé a frecuentar en mis años de estudiante. En los últimos 10 años se ha modernizado de forma destacable el sector deportivo.

Hoy en día estos centros deportivos albergan unas instalaciones de climatización totalmente industriales, así como un equipamiento que esta más cerca de ser un ordenador con pesas que una maquina de hierros y cables.

Estas mejoras han supuesto un gran avance en la expansión de la practica deportiva a base de fuertes inversiones económicas.

Gracias a estas fuertes inversiones este tipo de centros modernos han podido adecuarse sin problemas a las fuertes exigencias que han prescrito las diferentes comunidades autónomas para convertirlos en espacios seguros y, por lo que parece según la información consultada, han dado sus frutos reportando prácticamente una nula transmisión del virus en estos espacios.

Los principales cambios que he percibido de la temporada pasada al día de hoy en estos centros deportivos han sido un incremento en la limpieza y desinfección de los espacios por parte del personal del centro deportivo, así como la instalación de puntos de desinfección puestos a disposición de los usuarios para que todos podamos estar tranquilos desinfectando aquello que vamos a utilizar, separación de ciertos espacios mediante mamparas protectoras y una regulación del aforo mediante la delimitación de espacios que garantizan la distancia de seguridad.

Añadir también la concienciación que hemos tenido los usuarios ya que nos hemos sabido adaptar a esta extraña nueva normalidad basada en la desinfección y en el uso de la mascarilla, al igual que para cualquier otra actividad que realicemos hoy en día.

Puedo borrar de mi lista de propósitos la de apuntarme al centro deportivo, ahora toca ser constante para lograr tachar el siguiente reto de la temporada, que no es otro que eliminar los michelines que me han acompañado desde el confinamiento.