El aumento de los contagios por Covid-19 que se registra en los últimos días en el municipio de Lugo llevó a la Consellería de Sanidade a tomar la decisión de implantar normas para la población, el comercio o la hostelería propios de la fase 2 del estado de alarma y que son más restrictivas

en el barrio de A Milagrosa, donde se asemejan a las de la fase 1.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Almuiña, adelantó en rueda de prensa algunas de estas medidas, que se publican hoy en el Diario Oficial de Galicia y afectan también a Arteixo, y entre las que destacan la prohibición de servir en el interior de los bares y de limitar las reuniones a cinco personas, si no son convivientes, en A Milagrosa y en el municipio coruñés. Mientras, el resto de la capital lucense se someterá a restricciones de un máximo de 10 personas en los encuentros, con aforos del 50% con carácter general.

Almuiña, que hizo este anuncio tras la reunión del subcomité clínico que hace un seguimiento de los brotes que registra Galicia, indicó que las nuevas restricciones entraron en vigor a las 00.00 horas de hoy, aunque para el caso de las bodas y otras celebraciones se empezarán a aplicar desde el lunes y se fijará un número máximo de invitados. Las previstas para este fin de semana pueden realizarse, pero los responsables deberán comunicárselo a Sanidade para que pueda hacer un seguimiento.

Además, no se podrán organizar fiestas o verbenas y quedan prohibidas las visitas y las salidas de las residencias de mayores y se ordena el cierre de los centros de día. Las medidas son similares a las que se vienen aplicando en la comarca de A Coruña.

BROTE EN UN PUB. El conselleiro explicó además que se decidió intensificar las restricciones en el municipio lucense después del aumento de casos tras el brote surgido en un local de ocio nocturno que luego se propagó al resto de la ciudad a través de "diferentes cadenas de personas que estuvieron en ese evento".

En concreto, el número de afectados asciende ahora a 181 en Lugo tras el brote originado el fin de semana del 15 de agosto por una fiesta en el pub Doña Bella de la Rúa Marina Española y que tuvo su "punto de inflexión" el día 24, cuando empezaron a aparecer más de 30 casos diarios, dijo el

conselleiro. En la actualidad, en la capital provincial la incidencia acumulada es de 104 casos por 100.000 habitantes, mientras que la cifra oficial dada ayer por el Sergas sobre la incidencia de la pandemia en el área sanitaria de la provincia de Lugo indicaba que se sumaban 65 infectados más y ya contabiliza un total de 547.

La orden del DOG en la que concretan las nuevas medidas restrictivas que afectan al municipio lucense, indica que las calles afectadas por las normas más restrictivas están comprendidas en un rectángulo que delimitan la Avenida da Coruña, Camiño Real, Angelo Colocci, Mar Cantábrico y Tino Grandío, todas ellas incluidas.

Debido a que el brote afecta principalmente al barrio de A Milagrosa, "bastante populoso", se endurecen las medidas en la zona, con reuniones de hasta cinco personas y posibilidad de dar servicio solo en las terrazas de bares y cafeterías, en las que se podrán sentar cinco personas por mesa, al igual que en las de los restaurantes, explicó Almuiña.

El titular de Sanidade señaló que las decisiones le fueron trasladadas ya a la alcaldesa de Lugo, a la que le han pedido un listado de personal especialmente expuesto a contagios por tener mucho contacto con la población, como policías, personal de la ayuda en el hogar y taxistas, para llevar a cabo un cribado como se hizo en la comarca de A Coruña. Además, algunos locales hosteleros de A Milagrosa recibieron ayer la visita de inspectores de Sanidade solicitando información y datos personales sobre los trabajadores con vistas a facilitar los rastreos en caso de nuevos positivos.

A continuación se detallan algunas de las medidas restrictivas que afectan al municipio de Lugo y al barrio de A Milagrosa.



1. Bares y cafeterías

Tendrán un aforo limitado al 50% del local y no podrán servir en barra, solo en las mesas habilitadas en el interior, que deberán de mantener las distancias. En los locales comprendidos en el perímetro de A Milagrosa no podrá servirse a clientes dentro de los locales, solo en las terrazas. Se

mantiene el horario de cierre de los locales a las 1.00 horas, pero no se permitirá la entrada a los mismos desde las 0.00 horas.

2. Restaurantes

Se limita el aforo al 50% en toda la ciudad. En los de A Milagrosa se podrá servir en mesas del interior del local, aunque con la misma limitación del 50% de capacidad en la zona de comedor y no está permitido el consumo en la barra o en la zona de cafetería y bar.

3. Terrazas de hostelería

Se limita al 50% la capacidad que tenía habilitada la terraza antes de la pandemia, aunque se autoriza la utilización de las ampliaciones

autorizadas por el Concello. En el caso de A Milagrosa, la ocupación máxima será de cinco personas por mesa, mientras que en el resto de la ciudad será de 10.

4. Velatorios y entierros

Se limita la comitiva a 25 personas en espacios al aire libre, así como a 10 personas en zonas cerradas, sean o no convivientes.

5. Bodas y celebraciones

Se limita al 50% la capacidad en las celebraciones religiosas o civiles, mientras que en los banquetes en restaurantes el aforo máximo será

de 100 personas en espacios abiertos y 50 en los cerrados. En el caso de A Milagrosa, la proporción será de 50 y 25, respectivamente.

6. Actividades deportivas.

La práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre o en centros habilitados podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y hasta un máximo de 10 personas de forma simultánea, siendo el límite de 5 personas en el caso de A Milagrosa.

7. Cines, teatros y auditorios

En el barrio de A Milagrosa se limita la capacidad a un máximo de 30 personas para lugares cerrados y a 75 para actividades al aire libre. En el resto de la ciudad, el aforo de cada instalación se limita al 50%, con un máximo de 70 personas en lugares cerrados y 150 en abiertos. No obstante, se podrá ampliar el límite hasta 100 y 300, respectivamente, tras la autorización de la Dirección Xeral de Saúde Pública.



8. Academias de formación

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada no podrán tener grupos de más de diez personas y de cinco en el caso de A Milagrosa.

9. Comercios y centros

Se limita la ocupación al 50% del aforo del establecimiento, con un máximo de 60 personas en lugares cerrados y 150 al aire libre, ampliable a 100 y 300, respectivamente. En el caso de los centros comerciales, esta limitación se regulará por plantas. Quedan excluidos los establecimientos de productos de primera necesidad. En los mercados en la vía pública también se limita el número de puestos a la mitad.