Vox denuncia convocatorias de grupos antifascistas contra o seu mitin en Lugo

A Vicesecretaría Xurídica de Vox denunciou ante a Xunta Electoral de Galicia dúas concentracións convocadas por grupos denominados antifascistas contra os mitins que o partido prevé celebrar nas cidades de Lugo e A Coruña esta fin de semana.

Segundo advirte a formación a través dun comunicado, trátanse de dúas mobilizacións organizadas por "grupos radicais" e "violentos", para as que piden "a acción policial necesaria" para que non se produzan e que os seus actos de campaña se poidan desenvolver "sen presións e sen risco para a integridade física" dos asistentes.

En concreto, Vox denunciou ante a Xunta Electoral galega dúas concentracións convocadas por plataformas denominadas "antifascistas", principalmente a través de redes sociais. A primeira, este venres en Campo Castelo en Lugo, e a segunda, fronte ao Palexo na Coruña organizada por Acción Antifascista, coincidirán cos mitins que ofrecerá o presidente do partido, Santiago Abascal.

Por iso, a formación reclama que as forzas e corpos de seguridade do Estado impidan "que se poida coaccionar aos asistentes e convocantes destes actos", que "non están a poder desenvolver as súas actividades con normalidade" durante a campaña das eleccións vascas e galegas do 12 de xullo.

E é que, segundo Vox, "todos os actos" do partido son recibidos con concentracións "ilegais" convocadas por "grupos radicais e violentos de extrema esquerda" que, nalgúns casos, "chegaron a agredir aos asistentes".

Neste sentido, lembra que a pasada fin de semana a deputada no Congreso Rocío de Meer "foi golpeada cunha pedra na cella" na localidade biscaíña de Sestao, un feito que foi posto en dúbida en redes sociais mesmo polo portavoz de Unidas Podemos na Cámara Baixa, Pablo Echenique.

Así as cousas, Vox explica que os responsables de seguridade do partido xa "solicitaron un aumento da protección policial dos candidatos e os actos" que organiza durante a campaña do 12J, "sen que o Ministerio do Interior nin a Consellería vasca", neste caso, "desen solución a este problema de seguridade".