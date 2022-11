"Vou mover as cortinas todos os días para que non me okupen a casa"

La céntrica Rúa Yáñez Rebolo probablemente tiene ya más casas deshabitadas que habitadas. Vecinos que nacieron y vivieron gran parte de su vida allí han ido dejándolas ha medida que envejecían ellos y las viviendas, la mayoría carentes de ascensor y de otras comodidades.

Sin embargo, varios de esos antiguos vecinos, o sus hijos, siguen acudiendo a ellas casi a diario para hacer ver que tienen dueño e intentar evitar que sean okupadas, como ha sucedido ya con otras en esta y otras calles de esta degradada zona del barrio de A Milagrosa. "Estou a tódalas horas alí, pola mañá e pola tarde. Vou facer cousas e mover as cortinas e as persianas porque teño medo que me veñan okupala", explica una vecina.

Esta mujer vive ahora no muy lejos de Yáñez Rebolo, lo que le facilita estar pendiente de su antigua residencia. "Hai xente que quere alugar as casas pero co ambiente que hai non lle vai ninguén. É un probema moi gordo, non podemos dispoñer do noso", cuenta afligida. Como otros, contrapone la situación actual con los tiempos no tan lejanos en los que los vecinos podían dejar los portales abiertos y echar mano unos de otros ante cualquier necesidad.

El miedo de esta vecina no es infundado. En Yáñez Rebolo hay una casa okupada desde hace al menos un año y, asociados a ella, problemas de drogas y de inseguridad de los que algunos vecinos llevan tiempo advirtiendo a la Policía Nacional —le han entregado fotos y vídeos de violencia y de tráfico de drogas— y esta semana han empezado a denunciarlos públicamente. Narran lo que allí sucede de forma anónima, porque algunos han sido amenazados de muerte en varias ocasiones y han sufrido intentos de agresiones tanto por parte de algunos okupas como de algunas personas que acuden a comprarles droga.

Casas okupadas y con droga en cinco calles de A Milagrosa

Este mismo jueves, la Policía Nacional intervino de nuevo en la zona, en la casa de la Rúa Xulia Minguillón que lleva unos siete años okupada, y se llevó a tres personas detenidas por un presunto tráfico de drogas. En septiembre, otro dispositivo policial sirvió para desarticular tres inmuebles habían sido okupados y funcionaban como narcopisos. Entonces detuvieron a tres hombres, pero solo uno entró en prisión. Vecinos y Policía tienen constatado que hay tráfico o consumo de drogas en viviendas de Yáñez Rebolo, Xulia Minguillón, Pintor Villamil, Tino Grandío y Camiño Real.

La evidente degradación urbanística de esta zona ha conducido a un deterioro social igual de visible. María (nombre fictio) se marchó con sus hijos hace unos tres años. Al principio, la llevaban con frecuencia a pasar ratos a su añorada casa. Han dejado de hacerlo porque "si ve lo que hay por allí —explica uno— se va a preocupar muchísimo". Ellos lidian mejor con esa inquietud y son quienes acuden con frecuencia a "abrir y cerrar ventanas. Aunque esa gente [los okupas] bien sabe que la casa no está habitada porque tienen aquello más controlado que poco".

A esta familia le gustaría alquilar la vivienda, pero no se apuran, dicen, porque "con el panorama que hay por allí, ¡quién la va a alquilar!". "Nos dá muchísima pena porque era una calle y una zona con mucha vida y mucha actividad y ahora ya casi no queda nadie y hay cuatro negocios", lamenta esta antigua vecina.

Vecina: "Coñezo de pe a pa a casa okupada porque vivín nela hai 30 anos e dame moita pena"

Pepa (nombre falso) conoce "de pe a pa" la casa número 34 de Yáñez Rebolo, que está okupada desde el 2021, porque nació y vivió en ella hasta que se casó, con treinta años. Hoy tiene 80, sigue siendo vecina del barrio y, por circunstancias, algunos días puede ver la parte trasera de esa vivienda. Es un trozo grande de terreno —"colle nel outra casa", dice— que en alguna época fue huerta y ahora es el lugar donde los okupas depositan de todo, desde basura a electrodomésticos. "Todo o que se che poida ocorrer pódelo atopar alí. Hai televisións de todas as clases, microondas...", cuenta esta mujer.

Son algunos de los aparatos con los que, presuntamente, algunas personas pagan a los okupas por la droga. "Vemos como entran con cousas e saen sen elas. Temos visto a xente que viña cun ordenador debaixo do xersei", cuenta un vecino de la zona.

Pepa observa "con moita pena" la casa donde su familia vivió de alquiler hasta hace unos diez años, tras décadas cuidándola y hasta reformándola.

Propietario: "Os meus inquilinos queren deixar a casa e a venda doutra frustrouse polos okupas"

La Rúa Yáñez Rebolo, en concreto el tramo más cercano al centro, es en este momento una de las zonas cero de la okupación, el tráfico de droga y la inseguridad del barrio de A Milagrosa y los propietarios de inmuebles y de negocios no solo son testigos de los desmanes sino que sufren sus consecuencias.

El dueño de una casa que tiene alquilada en este momento cuenta que los arrendadores ya le han transmitido que quieren dejarla. También prevé bajar la persiana la dueña del único bar que ahora mismo funciona en esta calle, muy popular durante décadas por sus bares de vinos. Lo cuenta el dueño de ese local, que no encuentra nuevos inquilinos, asegura. En lo que va de año cerraron tres establecimientos de este tipo en esta calle.

"O movemento de droga é constante, vémolo todos, e hai veciños ameazados moi seriamente, e sen vir a conto", cuenta otro residente, mientras varios comerciantes aseguran que hay personas que les dicen que prefieren caminar por calles paralelas, como Camiño Real y Luis Seoane.



El renacer de un tramo de Camiño Real tras la marcha de los okupas

La mayoría de las okupaciones que se producen en Lugo, y prácticamente todas las de A Milagrosa, no están tan relacionadas con un problema de acceso a la vivienda sino a personas de ambientes marginales cuyas vidas, por una razón u otras, o por varias, están asociadas a la delincuencia. Esta circunstancia da lugar no solo a problemas de convivencia sino de inseguridad y a un deterioro social evidente, a mayores del evidente delito contra la propiedad.



Ejemplo de lo que supone para vecinos y comerciantes tener o no tener casas okupadas es el tramo de la Rúa Camiño Real comprendido entre las calles Xulia Minguillón y Milagrosa. Llegó a haber okupas en tres inmuebles y, a raíz de que las casas fueran recuperadas por sus dueños, la calle empezó "a remontar", cuentan en uno de los negocios que hay en esta zona. "Notouse moito. Houbo unha época na que a xente tiña medo a vir por esta zona. Agora hai moita máis tranquilidade. Rehabilitouse a casa que temos en fronte, acaba de abrir unha tenda... Empezamos a levantar", cuenta una comerciante.



Esta empresaria cree que la rehabilitación de viviendas es clave no solo para que no sean okupadas sino, sobre todo, para que vuelvan a ser habitadas de forma legal. El gobierno local lleva años anunciando, y acaba de iniciar, los trabajos para poner en marcha un plan de ayudas a la rehabilitación en A Milagrosa y el barrio Feijoo.