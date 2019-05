Carlos Portomeñe: "Os votantes tamén se poden equivocar"

Carlos Portomeñe, portavoz de Ace-Eu, no tendrá presencia en la corporación que se forme el 15 de junio, pese a lo cual no hace un balance negativo. "Non estamos insatisfechos, todo o contrario. A noite electoral analizamos en grupo a toma de decisións e pensamos que foron acertadas. É o prezo da nosa dignidade", dice.

No coincide con esa creencia popular de que el votante, como el cliente, siempre acierta. "Penso que os votantes tamén se poden equivocar e que o fixeron desta volta elixindo a alcaldesa que é a peor que tivo en democracia esta cidade", asegura. Está convencido, además, de que ese error no tardará en hacerse evidente, cuando se materialicen "proxectos como o dunha pasarela con columnas dóricas, que custa un millón de euros e que non importa a ninguén", apunta.

Discrepa de quienes creen que una corporación con menos grupos puede facilitar la consecución de más acuerdos y, por tanto, ser más eficaz. Al contrario, cree que si se "entendera ben a democracia", una corporación como la que había, más amplia y fraccionada, serviría para que tuviera presencia y se oyera la voz de "todo o marco ideolóxico que hai na cidade", promoviendo el debate y la consecución de acuerdos. Ahora solo ve "aos partidos de sempre e unha presencia casi testimonial de Ciudadanos" y apunta que deja fuera el sentir de muchos vecinos.

No es optimista con el futuro del Concello. "Vexo con preocupación o que vén" y reconoce que se marcha con necesidad de desconectar de la absorbente política activa, que exige dedicación especial si eres el único concejal de un grupo. Se va teniendo presentes cuestiones como el PXOM "que teño impugnado no xulgado" y del que está convencido que se confirmará su ilegalidad. Es un cabo que no dejará suelto. "É casi ata unha cuestión persoal", admite.

Tiene pendientes dos libros de investigación histórica que publicará cuanto antes y regresará a su trabajo de artesano, para el que reconoce que debe coger cierto fondo porque si no se modela con asiduidad los dedos tienden a olvidar. Esquerda Unida seguirá en el activismo social y él, también. "Os comunistas non nos xubilamos nunca", explica.