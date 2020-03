AUTÉNTICA CORRECAMINOS, a los seis meses de llegar al cargo se enteró de que era la persona al frente de una subdelegación del Gobierno que había hecho más kilómetros. Y es que se ha empeñado en recorrer palmo a palmo una provincia que, en realidad, conocía ya muy bien, porque trabajó como médico en muchos municipios de las distintas comarcas de Lugo. Aunque tenga muchas preocupaciones, la gran inquietud que le han despertado esos viajes por Lugo es el drama del despoblamiento del rural.

Es la primera mujer que ocupa la subdelegación del Gobierno de Lugo. ¿Cómo ha sido la experiencia, se ha encontrado reticencias?

No, me han acogido bien en todas partes. Realmente no he sufrido ningún rechazo ni discriminación en todos los viajes que he hecho para acercarme a la realidad de los vecinos de la provincia.

Cuarteles

Ha vuelto a ‘patear’ una provincia que ya conoció bien en los inicios de su carrera profesional. ¿Observa evolución?

Hombre sí, hay mucho cambio. Realmente hay mucha transformación y hay mejores infraestructuras ahora, pero también hay menos gente en el rural.

Es la cara del Gobierno en Lugo y le toca en este momento torear con patatas calientes, como la situación de Alcoa.

En lo referente a Alcoa, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista siempre estuvo, está y estará con los trabajadores y defendiendo sus intereses. Se elaboró un estatuto que ahora está en fase de alegaciones y que habrá que verlas con los distintos sectores afectados. Eso quiere decir que al menos se hace algo, porque en otras ocasiones no se ha hecho nada. El Partido Socialista está con los trabajadores y siempre estuvo ahí, siempre se colocó detrás de la pancarta, no como algunos que se ponen ahora.

Nueva comisaría

¿La subdelegada confía en que Alcoa tenga futuro?

Confiamos en que sí que tenga futuro y los trabajadores sigan teniendo un empleo digno. Alcoa es importante para la comarca y para toda la provincia y el Gobierno está haciendo todo lo posible para que sigan esos trabajadores en sus puestos de trabajo. Yo soy optimista.

¿Cómo están siendo las relaciones con otras administraciones?

No he tenido ningún problema. Tanto en concellos gobernados por el Partido Socialista como por el PP me recibieron con cordialidad. Por parte de la Xunta, las relaciones sí son a veces un poco tensas.

¿Qué problemas ha habido con el Gobierno gallego?

A la Xunta a veces se le olvida que hay cosas en las que el Gobierno central también participa. Por ejemplo, en el barrio de A Residencia la Xunta parece que es la dueña y señora de lo que era el antiguo hospital y hay que recordarle que los terrenos son del Estado, que dio todas las facilidades para construir ahí un centro de salud o unas oficinas de Empleo. Se han puesto todas las facilidades, incluso agilizando las tramitaciones y dejando empezar los trabajos antes de que estuviera hecho el papeleo administrativo. Es más, había una subvención del Estado que caducó el año pasado y que se prorrogó para que no la perdieran. Pero a veces, cuando hacen visitas el presidente de la Xunta o algún conselleiro, se les olvida que esas instalaciones siguen siendo del Estado y que el Gobierno central colabora también ahí. Es más, en la oficina del Servicio de Empleo, el Gobierno central colabora con la mitad del presupuesto que van a costar esas oficinas.

A Residencia

En A Residencia están pendiente de la construcción de la nueva comisaría. ¿Hay algo en firme?

Cuando yo llegué aquí se estaba diciendo que el Partido Popular iba a hacer una nueva comisaría y la realidad es que aquí no había ningún papel. Pero quizá lo peor es que tampoco en el Ministerio del Interior había ningún papel, ni ningún presupuesto y todavía no sabemos a día de hoy cuántos metros cuadrados nos van a dejar para hacer un edificio para la Policía Nacional. Sin saber eso, no podemos estar trazando una comisaría. No te puedes plantear nada sin saber los metros que tienes, porque tendrán que ser los técnicos los que digan si se puede hacer el edificio en el espacio que tengamos.

¿Comparte, en todo caso, que hace falta una comisaría?

Sí, Lugo necesitaría una comisaría porque, aunque las dependencias en las que está son bastante grandes, cada vez hay más volumen de trabajo.

Está en marcha el plan de descentralizar la centralita de la Policía. ¿Tiene lógica hablar de no vaciar más la España vacía y a la vez eliminar servicios?

Este es un plan de la Policía Nacional de 2017 a 2021 y las comisarías de Monforte y de Viveiro se pasaron a Lugo en la primavera de 2017 y la de Lugo posiblemente se centralice en A Coruña el año que viene. No vi que quienes protestan ahora se quejaran cuando se llevó de Viveiro o de Monforte la centralita. Además, yo también me pregunto: ¿está funcionando mal el 061?, ¿funciona mal el 112? Pues son servicios que están centralizados para toda Galicia. Si esos servicios funcionan, pues entonces no tiene por qué funcionar mal el 091 por estar en A Coruña. Y ese plan nos deja además más efectivos en la calle, porque la mayoría de los once agentes pasarían a patrullar.

Se habla de que se ganarían diez agentes, que no son más que una pequeña parte de los 60 que se calcula que faltan...

Aunque no se arregle mucho, probablemente nos permitirá tener un coche más en la calle y eso es importante.

¿Cómo se prepara a la gente que atenderá la centralita en A Coruña?. En Lugo hay mucha gente mayor, que puede dar avisos para calles como el Dieciocho de Julio, Carlos Azcárraga o Comandante Manso, por ejemplo. No son nombres oficiales, pero la gente los usa.

¿Hay algún problema ahora cuando se llama al 061? Aunque alguien avise diciendo que está en el Dieciocho de Julio, la ambulancia de aquí controla perfectamente. Pues la patrulla que esté en Lugo sabrá perfectamente dónde está esa calle desde la que se avisa.

El problema de falta de agentes de la Policía Nacional afecta también a la Guardia Civil. Habrá soluciones a corto o a medio plazo?

Todos sabemos que con la crisis se recortaron muchísimo los servicios públicos y desde que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez han salido más plazas que en los últimos años. Es más, en la Guardia Civil en los últimos meses salieron 4.500 plazas, pero lógicamente necesitan un periodo de formación y eso hace que el problema no se pueda remediar inmediatamente.

Con esa falta de agentes, la realidad es que hay muchos cuarteles que solo abren unas horas al día. ¿Tiene sentido mantener cuarteles que apenas abren?

Yo creo que sí tiene sentido. No se trata de que a los vecinos que viven, por ejemplo, en una aldea de O Courel se les recorten servicios. Es lo mismo que si se les saca un consultorio médico. Aunque abra unas horas, la Guardia Civil es un cuerpo muy valorado y saber que están da una seguridad que es muy importante. La estructura seguirá y ya se anunció que se harán nuevos cuarteles en A Fonsagrada y Vilalba.



"No volveremos a dejar en un cajón el plan de la intermodal"

Las inversiones del Estado en cuestiones como las carreteras preocupan a los ciudadanos. ¿Qué se está haciendo?

Desde que llegué, en dieciocho meses se hicieron multitud de reparaciones en carreteras de la provincia de Lugo, que estaban en abandono completo. En noviembre, por ejemplo, se licitaron trabajos para el arreglo de cuatro carreteras, A-6, LU-11, N-VI y N640, por importe de 13,8 millones de euros. Pero es más, algunas obras no se han podido hacer por falta de Presupuestos y ahora exigen que se hagan mejoras los causantes de que no hubiera presupuestos, lo que ha obligado a esperar por muchas actuaciones.



¿Qué carretera de la provincia pone más de los nervios a la subdelegada del Gobierno?

Hay algunas que sí que están francamente mal, por ejemplo la carretera de Chantada y cuando haya Presupuestos se acometerá pero yo creo que este Gobierno, en poco tiempo, en dieciocho meses, ha dado garantías de que está por mejorar las condiciones de vida.



Más allá de las grandes cuestiones en servicios e infraestructuras, ¿qué preocupa a la subdelegada?

Cuando llegué aquí, mi deseo era poder ayudar a todos los vecinos y vecinas de Lugo en lo que pudieran necesitar por parte del Gobierno y uno de los desafíos que me he encontrado es el reto demográfico y tratar de luchar contra ese problema en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez en lo que yo pueda ayudar. Y otra de las cosas primordiales para mí es luchar contra la violencia de género. Es algo que tenemos que combatir entre todas las administraciones, trabajando con asociaciones y particulares para erradicar esta lacra que tenemos en la sociedad.



Confiesa que le impacta topar de frente con el despoblamiento y hay un desequilibrio de la Galicia interior. ¿Qué solución hay?

Hay que apostar por dar servicios y favorecer que la gente se pueda quedar en el medio rural y ayudar a su desarrollo.



¿Y se está avanzando en materia de violencia de género?

De momento hay una nueva jefa en el área de violencia de género y estamos trabajando con otras administraciones y procurando la incorporación de más concellos a la red Viogen. El Gobierno de Pedro Sánchez está dando competencias a los ayuntamientos en esa materia, pero apoyándolos con presupuestos para que puedan hacer ese trabajo. En breve se firmará el convenio de integración de Viveiro, por ejemplo, y se trabaja con otros concellos.



Es la voz de Lugo ante el Gobierno, ¿qué es lo que más insistencia demanda cuando le toca pedir para la provincia?

Yo pongo la voz en Lugo y luego, a través del delegado del Gobierno en Galicia, se transmiten las propuestas a Madrid, y para mí es clave la lucha contra la violencia de género y el intento de incidir y ver nuevas formas de ayudar con los problemas sociales de tantas personas a las que les es muy difícil llegar a fin de mes.