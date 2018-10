Volver a empezar a los 44

Hace siete años que la vida de Mary Carmen Lameiro Varela dio un vuelco. Ocurrió en el trabajo. Como en una jornada más, colocaba los panes en el obrador y, de repente, sintió un dolor muy fuerte y muy raro porque no conseguía sujetar su cabeza.

"Era incrible. Caíame a cabeza, polo que decidín sentar mentras que os meus compañeiros chamaban unha ambulancia. Cando acordei, xa estaba no hospital", cuenta Mary Carmen.

Recuperó la memoria cuando se vio en una cama de la UCI, pero no del todo. "Cando saín, non sabía que día era", dice. Su diagnóstico fue un derrame cerebral provocado por un reventón de un aneurisma, del que tuvo que ser operada en Santiago.

"Trala operación sufrín un infarto cerebral. Quedou sangue residual e subiume a presión no cerebro. Tiven que estar quince días en sedación inducida para que me baixase a presión cerebral", recuerda.

Despertó desorientada del coma inducido. No sabía dónde estaba. No era la única secuela: también sufría una parálisis facial y lateral izquierda. Sin embargo, logró recuperar su movilidad y, en un mes, salió caminando por su propio pie del hospital.

De todas formas, le costaba andar debido a la pérdida muscular que había sufrido. "Fun a Rehabilitación ao Hula e logrei ter máis estabilidade porque, ata daquela, tiña que saír sempre á rúa agarrada a alguén", explica.

Pese a que el proceso de rehabilitación parecía estar en marcha, ya que iba reconquistando pequeñas parcelas de su vida cotidiana perdidas, todavía le quedaba un largo camino que andar en otro sentido: el de la cognición y el habla.

"Facía cousas raras na casa das que chegaba a darse conta tamén a miña familia. Esquecía billas abertas, empezaba un traballo e non o remataba antes de comezar outro, non coordenaba moi ben os movementos e caíanme cousas, cambiaba unhas palabras por outras e sufría moita falta de concentración", comenta Mary Carmen.

Visto que todavía no estaba muy recuperada, fue a la psicóloga del Sergas, que la reenvió a la Asociación de Daño Cerebral, Adace. Fue y se quedó. Lleva ya siete años allí.

"Vou á neuropsicóloga e á logopeda. Grazas a iso, recuperei a memoria cunha pautas que me deron para non esquecerme das cousas. Tamén mellorei na atención. Agora xestiono o meu día a día para ser autónoma", afirma.

Poco a poco, volvió a ser la de antes a sus 51 años, aunque no retornó al trabajo. "Noto de falta o traballo. Por un lado, paréceme que valería para traballar pero non creo que aguantase. Recomendáronme non facer esforzos nin coller pesos e se me movo rápido, ás veces maréome", apunta.

De todas formas, volvió a coger el coche gracias a un cursillo que hizo en una autoescuela. "Tiña medo a non dar reaccionado e a provocar un accidente, pero agora xa superei eses medos e o coche dame moita independencia", dice. De todas formas, antes de salir, siempre hace el itinerario, que memoriza y repite. Por si acaso...