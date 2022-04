Volve a Lugo o proxecto 'EnRedando co Galego'

Lugo celebrará unha nova edición da iniciativa 'EnRedando co Galego', que foi presentada este martes polo tenente alcalde Rubén Arroxo, Lois Pérez e Leo Arremecaghona.

Durante 21 días o estudantado dos catro centros participantes poderá desfrutar de dúas experiencias diferentes que teñen como fin reforzar o papel da lingua galega no ensino.

Estas serán unha inmersión lingüística na que se compartan reflexións sobre o proceso vía redes sociais ou a elaboración dunha creación literaria en formato tradicional e dixital, que deberá ser enviada á Escola de Escritoras e Escritores de AELG.

Ademais, a iniciativa tamén vai acompañada das actuacións musicais de Adaolado e Arremecaghona, e contará cun final de festa no que se realizará un intercambio de experiencias entre os estudantes participantes.

Rubén Arroxo amosouse optimista coneste proxecto do que di "busca reverter a situación do galego no ensino e garantir o coñecemento da nosa lingua entre a mocidade".