Caminero: "El volumen de ventas del cupón en Lugo es importante a nivel de Galicia"

Empezar desde la base para, con el tiempo, sentar bases. Eso es, en resumidos cuentas, lo que hizo y hace ahora Francisco Javier Farnes Caminero, que pasó de vender el cupón durante quince años a ser el nuevo director provincial en Lugo de la Once, cargo que ocupa desde hace poco más de dos meses.

¿Cómo se llega al puesto más alto de la Once en Lugo siendo vendedor del cupón?

Pues, simplemente, vendiendo el cupón, que fue lo que hice desde que, en diciembre de 2006, me diagnosticaron una neuropatía óptica de Leber y perdí prácticamente la visión de los dos ojos. En uno de ellos, tenía miopía magna. Así que, al final, solo me quedó un 5 por ciento de visión. ¿Qué fue lo que hice ante esta situación? Pues irme a afiliar a la Once. Mi hermana desarrolló esta misma enfermedad diez años antes y ya sabía lo que pasaba. Así que en 2007 me afilié y comencé a vender el cupón.

¿Estuvo en algún puesto determinado en concreto?

En varios. Empecé haciendo suplencias. Estuve en 2008 en los quioscos de la Praza Maior y de Santo Domingo. Después, en 2009, me fui para el quiosco de la Xunta, donde estuve cuatro años. Y de ahí pasé, posteriormente, al de la Rúa da Raíña, en el que trabajé hasta el pasado 17 de febrero, cuando me nombraron director provincial de la Once.

Supongo que uno de sus méritos sería el hecho de que fue declarado como el mejor vendedor de la Once en Lugo en 2015...

Bueno, no sé si eso cuenta, pero sí, es un premio que la Once da a los vendedores que suelen ofrecer un mejor trato al público y también que logran un mayor número de ventas. Yo decidí ponerme a vender el cupón porque, después de lo que me pasó, quería sentirme activo. Y, a la vez, también me formé para la gestión. Además, participé en el Consejo Territorial de la Once.

¿Satisfecho ahora por llegar a dirigir la Once en Lugo?

El cargo cumple mis expectativas de poder desarrollarme. Esto es, para mí, un reto personal, algo ilusionante. Pero también creo que el ser vendedor me dio la posibilidad de poder demostrarme a mí mismo que me puedo adaptar y ser útil. Esa es, realmente, la labor social que desarrolla la Once.

¿Cuántos afiliados tiene, actualmente, la Once en Lugo?

En toda la provincia, hay ahora 325, comprendidos entre los 2 y los 103 años.

¿Y qué objetivos se plantea ahora al frente de la dirección provincial de la Once?

Haré varias visitas a puestos de venta y pretendo estar cerca de los vendedores del cupón para hablar con ellos y conocer sus necesidades con el fin de dar un mejor servicio desde la delegación provincial.

¿Cómo van las ventas del cupón en la provincia?

Van bien. En este tipo de trabajo, la motivación es muy importante y no dejarse llevar por la depresión dado que, a veces, hay situaciones personales difíciles.

¿Pero podría adelantar cuáles fueron los ingresos de la Once en Lugo por la venta del cupón?

El nivel de ventas en Lugo, en comparación con el resto de los puntos en Galicia, es importante. Quizás se pueda decir que es una de las provincias donde más se vende el cupón en toda la comunidad autónoma.