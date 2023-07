A volta do 'merlo branco' do PSdeG

A José Ramón Gómez Besteiro gústalle tanto a política que non dubidou en cumprir a ríxida estratexia que se marcou. Manterse fóra do foco mediático ata que se se aclarase o seu labirinto xudicial. Foi vítima dunha "inxustiza da xustiza", comenta, que o tivo seis anos e nove meses baixo a pena do telediario, pero as súas imputacións polo caso Garañón e por contratacións na Deputación (operación Pulpo) quedaron en nada. "Resulta curioso, pero despois de tanto rebumbio, a única persoa que foi sancionada foi a xuíza instrutora", lembra, en alusión a Pilar de Lara.

Foi un 18 de marzo de 2016 cando saíu con semblante triste da sede do PSOE galego para anunciar o seu ata logo, que non adeus, á política, xusto cando se dispoñía a pugnar pola presidencia da Xunta. Naquel intre, Besteiro renunciou á secretaría xeral do PSdeG dun xeito elegante, apartouse dos focos e, como avogado, gardou silencio, non fora ser que o que dixera fose utilizado na súa contra. Viviu unha situación difícil, "pero cando eres e te sentes inocente, levas as cousas con tranquilidade de espírito. Digamos que fixen un exercicio de paciencia, pero nunca me sentín rexeitado nin mal mirado na rúa".

Besteiro, cun dos seus fillos cando España gañou o mundial. EP

Pero, aínda que o puidera parecer, xamais deixou a política. "A min, a política sempre me gustou, gústame e gustarame. É certo que desde un segundo plano, desde atrás, pero sempre seguín participando, colaborando e axudando no que se me pedía, aínda que só fose unha opinión", recoñece.

Mantivo a súa rede de contactos, os seus afíns ao "besteirismo", entre eles a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e contribuíu entre bambalinas á chegada do seu amigo Valentín González Formoso á secretaría xeral. Reapareceu no congreso que nomeou a Formoso e desde entón fixo algunhas aparicións discretas.

Mantivo un contacto cercano co presidente da Deputación coruñesa e secretario xeral. Admite incluso que "forman un tándem", afirmación que clarexa a súa proximidade e amizade. Nega, eso si, que cobrase ningún salario como asesor da Deputación da Coruña. "Nunca tiven tal cargo e se o tiven non percibín salario algún", bromea. Cre que todo foi "un mantra, outro bulo máis do PP, que fixo que moita xente pensase así, pero era algo falso".

Cando chegou o arquivo das causas xudiciais, soou a hora da "volta de Messi", como anunciou a bombo e platillo o secretario de Organización do PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, aínda que Besteiro sexa siareiro do Real Madrid. Antes, de mozo, xogou a baloncesto, deporte que deixou por unha lesión de xeonllo.

O político lucense, que realmente nunca se foi, preparou con discreción o seu regreso, con algunha visita a Ferraz incluída. Coméntase incluso que é un dos políticos galegos con fío con Pedro Sánchez. Cando quedou libre das sospeitas xudiciais, pois non chegou nin ir a xuízo, produciuse o seu nomeamento como delegado do Goberno en Galicia, en substitución de José Manuel Miñones, que deixou o cargo para ser ministro de Sanidade.

A partir de aí desatáronse as especulacións. Moitos afirman que o PSdeG levaba tempo agardándoo como candidato á presidencia da Xunta nuns comicios autonómicos que están á volta da esquina. Moitos sosteñen que ao propio Formoso non lle importaría dar un paso atrás e cederlle esa candidatura ao seu colega.

José Ramón Gómez Besteiro evita pronunciarse sobre tal posibilidade, porque, como a política dá moitas voltas, agora está empeñado nun novo reto, como é acadar un bo resultado nas eleccións xerais por Lugo. Afronta a campaña, oito anos despois da última, "como se fose a primeira, coa mesma ilusión". Non lle asusta o reto, aínda que os resultados das eleccións do 28-M tiveron luces e sombras no conxunto da provincia. "Os grandes retos motivan e non quero ser redundante, pero atopámonos ante unha cita histórica na que nos xogamos moitísimo", apunta.

"A min sempre me gustaron as campañas e afronto esta con moita motivación, algo que é básico para todo na vida", afirma. Esa ilusión, unida ao seu carácter extrovertido, axúdalle a gañar enteiros nas distancias curtas. O trato coa xente é un dos seus puntos fortes. Máis que canso, parece alegre, "porque a campaña é socializar", afirma, para engadir que "o bonito é socializar os 365 días do ano. Non digo que esteamos en campaña todo o ano, pero esa cercanía ao cidadán nunca a debemos abandonar".

Gómez Besteiro afronta esta campaña co mesmo entusiasmo co que o fixo cando se presentou por primeira vez, na lista de José López Orozco ao Concello de Lugo en 1999. Tiña 32 anos cando se estreou como concelleiro de Urbanismo, pero a inquedanza política víñalle de antes, ao criarse no seo dunha familia con inquedanzas políticas.

Besteiro, na súa etapa de concelleiro de Urbanismo de Lugo. EP

O momento de gloria de Besteiro chegou oito anos despois, cando en xullo de 2007 se erixiu en protagonista dun fito ata entón impensable. Converteuse no primeiro presidente socialista da Deputación de Lugo, que durante un cuarto de século estivo controlada por Francisco Cacharro Pardo, un político con tanto poder que incluso se enfrontaba a Manuel Fraga.

Desde o sillón do Pazo de San Marcos, Gómez Besteiro transformouse no 'merlo branco' do socialismo galego e abandonou o organismo provincial para ir á secretaría xeral do PSdeG coa ambición de ser candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Pode que repita o intento, pero agora está empeñado en facer "lucensismo" en Madrid.