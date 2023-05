Volta ao mundo en augas bravas

Ángel Laxe tivo o seu primeiro contacto co piragüismo no río Miño, pero desde a beira. Gustáballe ver a baixada desde Rábade ata Lugo sendo un mozo e, varios anos despois, desfruta deste deporte desde dentro. É dos poucos lugueses que rema en augas bravas, na especialidade creek, con frecuencia. "Sempre que podemos, literalmente", matiza Ánxel, como o coñecen todos cando está preto dun río, sobre a afección que comparte con Antonio Otero, de San Cibrao, e Javi Regueiro, de Outeiro de Rei, e que os leva por toda Galicia e por medio mundo.

Por xunto ou por separado, poden presumir de ter sucado augas de Turquía, Ecuador, Francia, Suíza, Austria, Eslovenia ou as do río Zambeze, que alimenta as cataratas Victoria, e o último país en sumarse á longa nómina de experiencias foi Estados Unidos. Ata Arizona viaxou Ángel Laxe para atravesar o Canón do Colorado cun equipo de 20 persoas, "todos amigos" que se coñeceron a través do piragüismo, apunta o rabadense, que xunto a Dani González, da Pobra do Caramiñal, levou a marca Galicia ao Gran Canón.

Partiron de Lees Ferry e chegaron a Diamond Creek, en Arizona, deixando navegadas 266 millas, ou o que é o mesmo, 363 quilómetros de augas frías, tramos tranquilos e outros bravos e a sensación de dar por cumprida unha experiencia que viña de vello. "Iamos facelo en 2021", recorda Ánxel, pero o parque natural que xestiona este espazo optou por aprazar as actividades por mor das restricións.

Non era o primeiro intento que facía o grupo. Para poder descender o Colorado en caiac particípase nun sorteo que non asegura a experiencia e, de feito, á segunda foi a vencida. Escolleron abril, conta o de Rábade, porque é un mes no que non acostuma chover, aínda que si se atoparon "con dous días de moitísimo vento" que levantou ondas ás que "nin os vídeos nin as fotos poden facer xustiza". Con todo, non impediu que, ataviados con 15 piraguas e cinco balsas de rafting nas que portaban comida, roupa e todo o material preciso para acampar, iniciasen unha travesía que incluíu pernoctas ao raso e moito tempo de lectura.

Porque o río "hai que lelo", explica Ánxel, "miralo ben, saber cara a onde se dirixe a auga, por onde é mellor atravesalo, que pedras podes atopar, a temperatura da auga...". E aínda así non abonda porque "o río nunca é o mesmo, está vivo", sinala.

Esa rutina de observación non deixaron de facela no Colorado, en cuxas marxes paraban para estudar os rápidos e cuxas augas, "moi, moi frías", tamén albergaban sorpresas: "Por onde baixan normalmente 200 metros cúbicos, nós baixamos con 700. Foi un experimento do parque natural para tratar de facer fronte á sequía", explica sobre un río que "non é nin máis fácil nin máis difícil; é, como dicimos os galegos, diferente".

"Paisaxisticamente é o mellor", recoñece este rabadense que reparte o tempo de remo co seu traballo como director do instituto de Curtis. Unha profesión, a de profesor de Matemáticas, que dalgún xeito o meteu de cheo no creek. Foi durante a súa estadía en Pamplona, o primeiro destino, no que pasou nove anos e que lle fixo coincidir con outros afeccionados a esta modalidade. Practicaban nos Pireneos e en Cantabria, pero alí descubríronlle que o verdadeiro potencial o tiña na casa.

Galicia, unha potencia

O Landro, o Sor, o Cabe, o Lor, o Mandeo, o Narla ou o Castro Laboreiro son obxecto dos piragüistas de augas bravas máis experimentados, pero aquí o seguimento aínda é pouco. Os tres da provincia de Lugo que reman habitualmente forman parte do club Caiac Extremo Galicia, unha entidade que naceu hai un ano e ampara uns 30 integrantes de todas as esquinas da comunidade, desde a Costa da Morte ata Valdeorras, pasando por Santiago ou Salvaterra. "Tivemos que xuntarnos porque, ao non ser un deporte competitivo, non temos apoio das institucións salvo da Federación de Piragüismo. Somos poucos pero con moito movemento", puntualiza Ánxel, quen non deixa de contar as bondades desta práctica: "É moi agradecida e obrígate a esquecer todo o demais porque se non estás ao 100% e tes dúbidas, o río túmbate".

Ánxel, ademais, non pasa sen destacar outra función: a ecoloxista. "Imos recollendo o que atopamos na auga, somos amantes dos ríos", di, e iso que "vimos de todo, desde coches ata un año ao que rescatamos dunha roca tras unha riada". "Probablemente somos as persoas que máis pendentes estamos de Meteogalicia e dos mapas de frontes", di entre risas, sempre subliñando que a precaución o é todo. "Canto máis remas, máis precavido te volves", engade.

Así, e coa resaca que deixa o Gran Canón, a súa mente e a dos seus colegas xa está posta na seguinte viaxe co caiac a costas. "Falamos dos Andes, de Nepal, de Zambia...", numera sen un plan definido aínda, salvo o máis próximo, que ben seguro pasará por percorrer calquera tramo bravo dalgún río galego.