Volar sobre las catacumbas

RECUERDA una multitud de luto cuando murió la cantante María Callas en 1977. Su casa estaba enfrente. Elías tenía 8 años. Su madre era portera y cocinera en un edificio de París, donde nació él. Su padre trabajaba en decoración de interiores. "Crecí viendo pasar a Carolina y a Estefanía de Mónaco", afirma pronunciando cada nombre con un cargado acento francés. "Veía al actor Mickey Rourke llegar en moto cada noche a una discoteca en mi calle. Venía despeinado. Fue cuando tocó fondo con las drogas".

Su madre cocinaba rosbif y cuscús para el embajador de Israel, que vivía en el edificio. Hubo una cena a la que acudieron unas quince personas. Llegó un monje oriental. "Entró e hizo una reverencia a mi madre nada más entrar. Al día siguiente vimos en televisión que era el Dalai Lama".

Elías estudió patronaje de alta costura. Le interesaba aplicar las matemáticas a la alta costura femenina. "Empiezas como botones y vas escalando. Tomé las medidas a la actriz Laetitia Casta y a Imán", la modelo que se casó con David Bowie.

Además del soporte en la visera, lleva unas rodilleras porque grabar con el dron le requiere mirar al cielo y bajar al subsuelo. Cuando era un chaval se escapaba por París. "Bajaba a las catacumbas, que son 300 kilómetros de túneles a cuarenta metros bajo tierra". Es un inmenso complejo de pasillos con huesos de esqueletos humanos inscrustados en las paredes. "Está prohibido andar fuera del recorrido para turistas. Nos metíamos. No hay ratas porque no hay comida. Robábamos calaveras para vendérselas a estudiantes de Medicina por 800 francos".

En 1991 se cansó de la moda. "No quería tener jefe. Me compré una moto para hacerme repartidor. Llevaba documentos de una parte a otra de París. Era libre".

Un año después intentó ir a trabajar en la Expo de Sevilla. Se desvió a Lugo. "Venía todos los veranos, para mí Lugo eran fiestas y pagar en pesetas. Traía francos, que al cambio era como tener un grifo de dinero abierto".

Volvió a lo bajo de la escalera. "Empecé trabajando en la cafetería San Marcos fregando platos, después fui camarero y encargado". Volvió a cansarse. "Me fui a conocer África, viví en A Coruña y Bilbao, y regresé a Lugo".

Hace quince años conoció a una colombiana que estaba de vacaciones en Lugo. Se casaron. "Estuve yendo y viniendo a Medellín durante siete años. Venía, sellaba el paro y volvía. Tenía también la herencia de mi padre. Con eso vivía sin apuros en Colombia. Quise comprarme una casa en el barrio donde había vivido Pablo Escobar, pero vi que había mal ambiente".

La mujer de Elías le decía que era "demasiado confiado" y que debería evitar ciertas calles en Medellín. "Quisieron robarme. Me enfrenté a ellos. Al día siguiente, pasando por el mismo lugar, me dispararon cinco tiros desde una moto. Eran balas de punta hueca del calibre 22. Me dieron en el sacro, a medio centímetro de la arteria femoral".

"Me dije: 'Me voy a Lugo. Allí estoy tranquilo'". Su cuñado, Jorge Dorribo, le dio trabajo en sus negocios. Fue pinchadiscos en un pub y dependiente en un tienda de antigüedades. Lo siguiente fueron un cíber y un amor que lo llevó a Cádiz -"escribe que la dejé yo", pide con rabia- y el eterno retorno a Galicia hace dos años.

Fue su comienzo con los drones. Tiene un canal con cerca de 17.000 seguidores, Drones en el cielo. «Cuando empecé con los primeros drones tenían poca estabilidad. Los tuneaba para que fueran estables en el vuelo". A Elías sigue faltándole estabilidad.