Unhas vodas de rubí entre fogóns

"Hai máis afeccionados a comer que a cociñar", asegura Xosé Anxo Lage, o presidente da Sociedade Gastronómica Luguesa, que é a decana das de Galicia. Este sábado celebraba o seu 40º aniversario, as vodas de rubí, cunha papatoria na súa sede, o antigo local dos Cachivaches na Estrada da Granxa.

Tras un aperitivo a base de croquetas, xamón e queixo, os seus socios, uns 40 na actualidade, daban conta dun menú a base de cigalas, centolas, rosbif de Suprema Galega e torta de aniversario, preparado por uns dos oito equipos nos que se divide esta sociedade.

"Hai xente que cociña moi ben. Na nosa sociedade cómese espectacularmente", asegura o seu presidente.

"Non nos imos minusvalorar. Hai un gran nivel. Cociñamos cada 15 días e cada equipo intenta superar o anterior", di outro dos directivos, o secretario, Alberte Xullo Rodríguez Feixóo, que engade que "cada un cociña o que lle apetece. Hainos máis innovadores e outros máis tradicionais".

O 1 de abril de 1983 celebrábase no bar Oselle, que aínda segue en activo na rúa Río Ser, a asemblea fundacional da Sociedade Gastronómica Luguesa. O seu primeiro local sería o célebre bar Roxo de Albeiros. Despois tería outros dous, a taberna do Delfín, na Fervedoira, e o cocedoiro de marisco, na rúa Luís Cordeiro.

Oito dos seus 28 socios fundadores seguen ao pé do canón catro décadas despois. Ademais de Xosé Anxo Lage e Alberte Xullo Rodríguez Feixóo, son o seu presidente de honra, Xosé María Iglesias Mingote, e Antonio García, Antón Currás, Fernando Somoza, Enrique Vázquez Carricoba e Miguel Veiga Novoa.

Corenta anos despois "o espírito segue sendo o mesmo, desfrutamos igual ou máis que daquela, pero entón eramos 40 anos máis novos", afirma Rodríguez Feixóo.

Naceu como unha réplica dos txocos vascos. De aí que os seus estatutos, segundo explica Xosé Anxo Lage. recollan que os socios son só homes. "Non somos fundamentalistas neste aspecto. A sociedade baséase na amizade, o compañeirismo..., en valores como o respecto, a tolerancia e a convivencia".

As mulleres poden acudir como invitadas, pero sen cociñar, alomenos en tres datas do ano, en San Froilán, co polbo como plato estrela; o 28 de decembro, cando degustan o capón de Vilalba, e a véspera do martes de Entroido, no que dan conta dun cocido. O resto do ano, que para esta sociedade vai de outubro a maio cunha cea cada 15 días, tamén poden asistir se o solicita algún socio.

Para ser membro desta sociedade, o aspirante ten que ser avalado por tres socios e que non sexa vetado por ningún. "Nunca sucedeu, pero é para evitar malas relacións", conta Lage.