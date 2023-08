Voces e falas desde e para as aulas: o proxecto de podcasts Petíscame

A elaboración de guións, manexo de cámaras, dirección escénica e edición de vídeos foron algunhas das habilidades que, o pasado curso, as rapazas Paula Non e Lucía Lapre descubriron na materia optativa de Literatura e Arte do grao de Educación Infantil na facultade de Formación do Profesorado. Esta formación "inesperada" para elas converteuse na pedra angular dun "proxecto atractivo, dinámico e ameno", confesan estas futuras docentes.

Rocío García Pedreira -docente desta materia- é a promotora de Petíscame, un videopodcast en galego no que se fan entrevistas a creadoras e ilustradoras vencelladas ao mundo dos álbums ilustrados, cómics e obras literarias dirixidas especialmente á infancia e xuventude.

García Pedreira quixo desenvolver un proxecto activo que foi gratamente aceptado polo alumnado. "Compartinlles esta idea porque son unha gran consumidora de podcasts e pensei: se unha persoa pode dedicar tres horas diarias a escoitar un programa sen fatigarse e, ao mesmo tempo, enriquecerse e aprender, por que non crear algo similar?", explica a docente.

Rocío, que leva dous anos formando a futuros mestres, xa tivo a oportunidade de desenvolver dous proxectos completamente relacionados e innovadores neste tempo. "No meu primeiro ano", dixo, "levei a cabo un club de lectura, xunto coa súa respectiva páxina web, en colaboración coas miñas alumnas, que se chama Petiscando Libros e de aí xurdiu o proxecto Petíscame".

A docente quixo relacionar os seus dous proxectos co obxectivo de crear un gran banco de recursos para as súas alumnas do presente pero tamén do futuro. "Non quero que quede só aquí, senón que nun futuro, non moi afastado, quero seguir estando en contacto con elas e que mesmo veñan de novo á facultade ou a Petíscame xa como docentes", afirma.

Nuria Díaz, outra alumna da facultade (dereita), nun podcast. XESÚS PONTE

A alumna Lucía Lapre admite que a ela no futuro gustaríalle seguir con este tipo de proxectos. "Se acabo traballando con nenos pequenos é un soporte audiovisual moi interesante que si teño pensado utilizar", comenta.

Rocío dende o principio tivo claro que ía ser algo complexo, pero que quería desenvolver este proxecto para tamén fomentar o uso do galego. "Actualmente hai moi poucos recursos audiovisuais nesta lingua", admite. Ademais, a formadora afirma que este proxecto busca a boa relación coa lectura dos futuros docentes.

Petíscame ten entre os seus obxectivos tamén desenvolver as habilidades orais, elevar a motivación nos alumnos e reforzar a participación e colaboración entre todos eles.

"Ao principio estabamos alucinando, non agardabamos algo tan grande e profesional e a verdade é que me puxen nerviosa. Pero ao final eses nervios fan que te motives, teñas ganas e moito interese", admite Paula Non.

Rocío puido desenvolver este proxecto grazas ao financiamento do Servizo de Normalización Lingüística e con iso "elevar o coñecemento sobre o sector editorial galego, sobre a ilustración e tamén fomentar a capacidade reflexiva do alumnado", admite a docente.

Falangullos: Os podcasts feitos en galego

Falangullos é o nome que engloba a todos os podcasts feitos en galego. Así os bautizou o xornalista coruñés Roberto Noguerol, utilizando dúas palabras —falando e bagullo— , segundo afirma a comunidade Podgalego.



168 son os podcasts que agrupa actualmente esta plataforma. Desta cifra, hai 76 que non están actualizados pero, en cambio, aínda seguen dispoñibles para a súa reprodución. Esta comunidade conta tamén cun grupo de Telegram para argallar proxectos en común. Ademais, existen outros colectivos como, por exemplo, a asociación cultural Obradoiro Dixital Galego, que busca promover, rexistrar e defender a lingua galega e o seu uso nos podcasts asumindo un papel activo na normalización do noso idioma.



Crecemento: O audio dixital experimentou un gran crecemento ao longo dos últimos anos e continúa en constante expansión. A Asociación Mundial de Comunicación, Publicidade e Márketing Digital de España (IABSpain, 2022) sostén que o consumo de contidos de audio dixital aumentou significativamente nos últimos seis anos. En 2015, os podcasts chegaban a só un 43 por cento da poboación mentres que, na actualidade, alcanzan ao 61 por cento.



