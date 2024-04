Día Mundial do Veterinario: unha vocación moi lucense

O último sábado de abril é o Día do Veterinario, unha data que pasa desapercibida no calendario, pero que en territorios coma Lugo, onde tantas familias dependen da súa función, debería festexarse con orquestra e comida de patrón.

Nas cidades hai máis cans que nenos e en moitos municipios lucenses a gandaría segue sostendo a economía local. Raro é quen non requeriu nunca os servizos dun veterinario. Aínda que nunca un viramos, todos nos valemos deles cando comemos, pois o que metemos na pota debe pasar previamente a inspección dos técnicos en seguridade alimentaria.

A única facultade de Veterinaria de Galicia está no campus de Lugo e tenlle dado moita visibilidade á profesión, pero faise xusto e necesario un recoñecemento ao labor dos profesionais que saen das súas aulas e non hai mellor día que o presente.

A veterinaria de toda a vida

Elena Raposo, cuns xatos.

Elena Raposo é veterinaria "de grandes". Así se coñecen os veterinarios rurais, os das vacas de toda a vida, os que van de casa en casa, coñecen o territorio como se fora a súa horta e os animais polo seu nome.

Elena Raposo vive en Begonte e traballa na zona da Terra Chá. Hai pouco mercou un coche eléctrico porque non había combustible que lle chegara. Percorre uns 60.000 quilómetros ao ano, arredor de 300 ao día. "O gasto de mantemento é moito menor nun coche eléctrico. Moitos veterinarios rurais estanse pasando a estes vehículos", explica.

As súas especialidades son a clínica e a reprodución. "A clínica é o que se fai a diario na granxa: atender cando unha vaca está enferma, inseminar, partos, cirurxías... e a reprodución é un traballo de xestión da granxa. Diagnóstico de celo, de preñadas, control de tempos para axustar a reprodución ás necesidades. Para o beneficio dunha explotación é fundamental ter o control dos partos. Deste xeito axústase a produción de leite ou de carne como conveña".

Pero á marxe de tecnicismos, o veterinario rural é esa persoa de man á que o gandeiro lle consulta calquera preocupación. "A cercanía dá confianza", apunta, e máis se dese profesional depende a vida do que lle dá de comer, un dos bens máis prezados.

"O gandeiro galego é especial no trato cos animais. Por un xato pinto vanlle pagar dez euros e non repara en darlle un tratamento de 50 se o necesita. Os gandeiros que eu trato non deixan sufrir un animal, aínda que perdan diñeiro. Cando lles comentas que o gasto non compensa o beneficio que van obter sempre din que sería unha soberbia moi grande non facelo", comenta Elena Raposo.

Operamos nunha corte, non nun quirófano, ás veces hai que ir ao que saia

Ela leva dúas décadas na profesión e deulle tempo a ver e tratar casos moi diversos. "Lembro moitos. Unha vez unha vaca tiña un pedazo de intestino dentro doutro, dobrado coma un guante sobre si mesmo. Iso é difícil de diagnosticar sen velo, así que abrimos e botamos un bo cacho revisando as tripas todas ata atopar o problema. Cando o localizamos, houbo que cortar a parte necrosada e unir de novo os extremos. Eu crin que non ía saír adiante, pero sanou", lembra.

A veterinaria incide en que "neste tipo de emerxencias operamos nunha corte, non nun quirófano, ao que saia, e cando abres ás veces non sabes nin o que lle pasa ao animal porque non hai medios para concretalo". No seu coche leva "un ecógrafo portátil, un tanque de nitróxeno líquido coas mostras para inseminación, material cirúrxico e pouco máis".

Apunta que o seu "é un traballo duro, pero reconfortante" e pensa que habería que facelo máis atractivo para os estudantes de Veterinaria. "Cando eu comecei hai 19 anos tiñas que pedir por favor unha oportunidade para empezar. Para exercer pedían experiencia e non había quen cha dera. Eu agradezo moito a quen me axudou. Hoxe, en cambio, hai que pedir por favor se queres que alguén vaia contigo", explica.

A veterinaria rural non resulta atractiva porque require moita dedicación e xera menos ingresos ca outras prácticas, como pode ser a asistencia a mascotas. "En equipo o traballo pódese organizar, xa non é aquilo de estar as 24 horas dos 365 días do ano. Claro que hai imprevistos, pero non ten que atendelos todos a mesma persoa", explica Elena Raposo. Aínda que engade que "o veterinario de campo está sempre. Se ti apagas o móbil é porque hai outro compañeiro para responder se hai unha urxencia".

O veterinario de campo está sempre, pero en equipo pódese organizar o traballo

Raposo explica que no inverno e en pleno verán é cando menos traballo ten. O labor concéntrase no outono e na primavera. "Nas vacas de carne é máis caótico, pero nas de leite está cada vez máis ordenado", apunta en canto á organización dos nacementos.

A concentración de partos non é necesariamente unha complicación. "As vacas paren soas, sobre todo porque se lles facilita o parto cunha inseminación axeitada. Antes todo o mundo quería xatos grandes, pero agora o gandeiro de leite está concienciado da necesidade de facilitar o parto. A súa ganancia é o leite, non o xato, así que é máis rendible non arriscar a vaca con partos difíciles, cesáreas ou antibióticos que obriguen a tirar o leite dez días", explica.

Este labor de adoutrinamento require "moito pico e pa", pero co tempo e o esforzo dos veterinarios rurais foise conseguindo un avance cara unha xestión máis sostible das explotacións.

Para Elena Raposo nada é alleo nas que visita. "O 99% dos animais que trato son vacas, pero nas granxas hai porcos, ovellas e ata o can. Para o can somos como o médico de atención primaria, o que trata doenzas comúns que non requiren dunha intervención especializada nunha clínica, ou os que dispensamos ese tratamento de emerxencia que lles premite sobrevivir ata recibir outro".

A veterinaria de mascotas

Graciela Pousada, cun furón. XESÚS PONTE

Para eses animais que os veterinarios chaman "pequenos" están os profesionais como Graciela Pousada, responsable da Clínica Recatelo de Lugo. "Estamos especializados en mascotas e en animais exóticos", concreta.

Explica que "nos estudos de Veterinaria forman en todas as áreas, pero sen afondar en ningunha. Ao rematar é necesario especializarse. Eu empecei a traballar con vacas e dinme conta de que non encaixaba, ata que atopei o meu lugar coas mascotas, unha área laboral que nunca valorara antes", comenta.

Graciela Pousada botaba en falta en Lugo un servizo de asistencia para animais exóticos e procurou formación nese campo, así como en oncoloxía. "Na clínica operamos tumores e aplicamos quimioterapia. Antes un cancro significaba eutanasia. Agora non porque hai tratamentos que permiten multiplicar por cinco ou seis a esperanza de vida", apunta.

Medran os casos de depresión entre os veterinarios de mascotas

A implicación das familias e o trato tan estreito que manteñen cos veterinarios é outro dos aspectos peculiares desta área da profesión. "Estase detectando nos veterinarios de mascotas un problema que antes non había: o abandono por depresión, a fatiga por compaixón", comenta. E explica que estes profesionais "tratan a diario co sufrimento das familias polas doenzas dos seus animais, coa dor que conleva a súa perda nalgúns casos. Cos veterinarios está acontecendo o que xa pasaba coas profesións sanitarias en relación ás persoas".

Graciela Pousada valora, neste sentido, a preocupación da xente polos polos animais cos que convive, e advirte de que "as mascotas son un membro máis da familia, pero veñen sen Seguridade Social. Antes de levar unha para a casa hai que analizar se se lle poden dar os coidados que precisa". Apunta que supoñen gastos (alimentación, desparasitación), pero tamén requiren tempo.

Pola clínica de Recatelo pasan animais moi diversos. "Cada semana asombrámonos de algo. Neste tempo, non por raro, senón por común, destacaría as infeccións por leishmania, que a transmite un mosquito. Antes non se vían e agora co cambio climático son frecuentes. Ou as de thelazia, provocadas por unha mosca que pon ovos nos ollos de cans e gatos e que anda nesta época polas beiras dos ríos. A infección deste parásito pódese previr cunha pastilla ao mes", apunta.

Os últimos avances en veterinaria

Alicia Seoane, especialista en radioterapia. S. SENANDE (AEP)

Quen tamén ten moita profesión que celebrar é Alicia Seoane, veterinaria do hospital universitario Rof Codina. É especialista en diagnóstico por imaxe e responsable da área de radioterapia, unha das máis punteiras do centro lucense.

Os profesionais do hospital Rof Codina son os encargados de prescribir e deseñar o tratamento que cada animal debe recibir. A radioterapia adminístrase en colaboración co Laboratorio de Radiofísica da USC, en Santiago de Compostela.

Alicia Seoane sinala que este laboratorio renovou recentemente a tecnoloxía coa que aplica este tratamento. "Dispón dunha máquina máis precisa, que mellora en efectividade e abre portas a tratamentos en localizacións ás que antes non podiamos chegar", comenta a especialista.

A radioterapia avanza en precisión e permite chegar a máis localizacións

O hospital Rof Codina trata con radioterapia cans e gatos, pero xa ten recibido consultas para outras especies, como coellos ou réptiles. Seoane valora a implicación dos donos dos animais, pois son tratamentos caros que deben pagar integramente. O prezo depende das sesións que se necesiten e oscila entre 1.800 e 4.000 euros. Pero non só require desembolso económico, senón tamén tempo, porque o tratamento é ambulatorio, aplícase en Santiago e hai que levar o animal cando lle toquen as sesións, que poden durar entre unha e catro semanas.

Alicia Seoane explica que ás veces os tratamentos con radioterapia teñen carácter paliativo e fanse coa finalidade de mellorar a calidade de vida do animal, pero sabendo que a súa enfermidade é incurable. Aínda así, o Rof Codina recibe solicitudes de tratamento de toda España, síntoma de que cans e gatos se consideran un máis en moitas familias.

Técnicas veterinarias á par dos humanos

Germán Santamarina, do hospital Rof Codina. S. SENANDE (AEP)

As técnicas e tratamentos que se aplican aos animais son cada vez máis equiparables ás dos humanos. O traballo de Germán Santamarina na área de cardioloxía do hospital Rof Codina é un bo exemplo diso.

Desde hai cinco anos, o centro veterinario lucense realiza a cans e gatos intervencións no sistema hemodinámico. Santamarina explica que se corrixen anomalías cardíacas ou en venas e arterias. "Perfeccionamos la técnica con los equipos de cardiología y hemodinámica del Hula, para manejar con precisión las guías y los catéteres. A través de las venas accedemos a la zona dañada y podemos colocar un stent para ensanchar una arteria, un balón para abrir una válvula o cerrar un agujero".

Este tipo de intervencións realízanse a cans e gatos e o Rof Codina é o único centro do noroeste peninsular que as fai. Germán Santamarina aclara que "los perros no tiene infartos tan frecuentes como los humanos porque su metabolismo lipídico es diferente. No fuman, no toman alcohol y hacen deporte. Por este motivo, las intervenciones en hemodinámica se dirigen principalmente a corregir anomalías que pueden ser congénitas".

Las intervenciones de cardiología son similares a las humanas

Nestes casos, é fundamental a coordinación entre o equipo de cardioloxía, de Germán Santamarina, e o de diagnóstico por imaxe, de Alicia Seoane. "La ventaja de nuestro hospital es que contamos con el ciclo completo. Tenemos un ecocardiógrafo de última generación que nos facilita el diagnóstico y, una vez localizado el problema, podemos intervenir para darle solución. Cerramos el círculo", comenta Santamarina.

Veterinarios de campo, urbanos, especialistas nas máis avanzadas tecnoloxías ou responsables da seguridade alimentaria. Todos teñen hoxe unha profesión que celebrar e un recoñecemento que recibir, pois deles depende a saúde das persoas e dos compañeiros de vida que tanto se estiman.