"La vocación eclesiástica no suele surgir de manera repentina"

El lucense Ignacio Felpeto, a sus 24 años, se convirtió este mes en uno de los curas más jóvenes de Galicia. El 1 de julio, tras un año como diácono en la parroquia de A Milagrosa, fue ordenado sacerdote por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, en una ceremonia celebrada en la catedral.

¿Cuándo y cómo surgió su vocación eclesiástica?

A lo largo de los años, por diferentes circunstancias, vas cayendo en la cuenta de que tienes esa vocación y llega un momento en el que decides abrazarla. La vocación no surge de manera repentina.

Ha comentado que fue con 17 años cuando descubrió su vocación. ¿Cómo se tomó su entorno familiar y social que decidiese dar ese paso siendo un adolescente?

Mi familia lo tomó muy bien, sobre todo mi madre, pero también mi padre y mi hermano. Mis amigos no se lo acababan de creer, pero con el paso del tiempo lo aceptaron y les encanta. Alguno incluso me ha pedido que lo case con su novia, y eso es una gran alegría.

¿Cuál fue su formación para convertirse en cura?

Yo estudié desde pequeño hasta 4º curso de la Eso en los Maristas, 1º de BAC lo hice en el Fingoi, y 2º en el Seminario Menor. Después, con 17 años, entré en el Seminario Mayor. Al terminar el tercer año de estudios eclesiásticos me enviaron a la Universidad de Navarra para continuar mi formación en Filosofía y Teología. Allí estuve en el Seminario Internacional Bidasoa de Pamplona, que es del Opus Dei. Terminé los estudios el curso pasado y, desde entonces, estoy en la parroquia de A Milagrosa.

Este barrio, A Milagrosa, es precisamente uno de los más multiculturales de Lugo. ¿Le ha costado adaptarse como sacerdote católico en esta parroquia?

No me ha costado adaptarme a la multiculturalidad porque estuve en un seminario internacional donde éramos personas de muchas nacionalidades. Creo que es algo muy bonito y enriquecedor. En la parroquia de A Milagrosa no nos falta trabajo. Lo primero es la celebración de los sacramentos: misa, funerales, bodas, confesiones… Luego también está la ayuda a los más necesitados. Cáritas hace una labor inmensa en la parroquia de A Milagrosa y nosotros también colaboramos. Hoy en día hay bastante desconocimiento sobre las funciones de un sacerdote.

¿Trabaja mucho un cura del siglo XXI?

Todos los trabajos son muy sacrificados, pero el de sacerdote tiene un horario de 24/7. A las cuatro de la madrugada te puede llamar un fiel para solicitar la extremaunción de un familiar y tienes que estar siempre a disposición. Hay mucha vida de fe, personas muy piadosas que solicitan los servicios de un cura.

Usted, con 24 años, será uno de los curas más jóvenes de la ciudad e incluso de Galicia. ¿Ha cambiado mucho la formación sacerdotal en su generación?

La Iglesia siempre se ha preocupado mucho por la formación de los sacerdotes. Antes era incluso más seria. Se estudiaba en latín. Ahora también es buena, pero más especializada.

Que se ordenen sacerdotes en la Diócesis de Lugo es cada vez más inusual. Las últimas ordenaciones databan de 2021. ¿A qué se debe esta crisis de vocaciones?

Es verdad que hay una crisis, pero esta se circunscribe a Europa y América del Norte, a lo que entendemos como mundo occidental. La sociedad está más secularizada y hay menos población. En América Latina, África y Asia hay muchos chicos que se dan cuenta de que tienen vocación.

Ante las dificultades del relevo generacional y los avances sociales en igualdad de género, ¿se plantea dentro de la Iglesia permitir el sacerdocio a las mujeres?

En ambientes académicos no se está debatiendo.

¿Y abrir las parroquias a curas llegados del extranjero, especialmente de América Latina?

Ya hay alguno. En su momento fuimos nosotros allí a misionar y ahora es bello ver cómo ellos devuelven el favor. La Iglesia es universal, no conoce fronteras.

Buena parte de las noticias sobre la Iglesia católica que se leen desde hace tiempo en la prensa nacional e internacional están relacionadas con casos de abusos sexuales que incluso han obligado al Papa a posicionarse. ¿Cómo se vive esta situación desde dentro de la institución, más si cabe siendo un joven seminarista?

Se vive con dolor, como cualquier circunstancia en la que una persona hace daño a otra. Se le intenta poner remedio de la mejor manera posible, como se lleva haciendo desde hace muchos años.

¿Cuáles serán sus próximos pasos? ¿Tiene ambición de hacer carrera eclesiástica fuera de España?

Lo que disponga el señor obispo, y será siempre para bien.