Polo menos seis dos 68 titulados que remataron estudos o ano pasado e que mereceron o Premio Extraordinario Fin de Carreira que outorga a Consellería de Educación teñen relación con Lugo. Catro deles estudaron no campus lugués, aos que hai que engadir os lucenses de orixe que se formaron noutros campus galegos e aos que non é fácil seguirlles a pista porque a Xunta non facilita a procedencia dos premiados. Nesta última categoría atópanse, en todo caso, Antía Tacón e Iria Varela Rey, con galardóns en Lingua e Literatura Españolas e Farmacia, respectivamente. Cada un destes estudantes brillantes ten as súas particularidades, pero a vocación e a constancia aparecen de forma reiterada en todos os casos.

Jesús Somoza Fernández (Sarria, 1995), por exemplo, sinala que de pequeno xa xogaba a ser profesor e daba clases imaxinarias aos membros da súa familia, convertidos en pupilos, ata agotalos. Así que cando tivo que decidir profesión, optou por seguir esa vocación temperá e veu estudar a Lugo Mestre en Educación Primaria, unha carreira que lle gustou, pero que, na súa opinión, precisaría "máis matices prácticos".

Cando se lle pregunta cal é o seu método para o éxito, sae o docente que leva dentro. "Sabendo que a educación debe entenderse como un proceso e non coma un fin, durante todo o meu proceso estivo presente a curiosidade, a constancia e a capacidade crítica", di, e menciona a influencia neste sentido dalgúns docentes que tivo, "que se agora están lendo isto, de seguro que se dan por aludidos posto que o saben". A iso hai que sumar, engade, organización e saber xestionarse.

O seu obxectivo profesional é ser director nun colexio rural, xa que lle permitiría aunar a xestión e a docencia, e está convencido de que as potencialidades que ten un colexio deste ámbito precisan dun profesorado permanente.

Polo momento, está centrado en preparar as oposicións, unha fase dura pola que ten que pasar para acadar as súas metas, e compatibilízao coas extraescolares no CEIP Ricardo Gasset do Incio. O ano pasado quedou ás portas da praza e espera que pronto o chamen das listas de substitucións.

Iria Varela Rey (Lugo, 1994) non tiña quizáis unha vocación tan directa, pero valorou o que lle gustaba e atinou na súa escolla. Por un lado, durante a ESO e o BAC desfrutaba coa química, a física e a bioloxía e, por outro, quería estudar algo que lle permitise "axudar ás persoas e traballar directamente con elas". Decidiuse por Farmacia porque "é unha carreira que engloba todo iso e ademais as saídas profesionais son moi diversas", explica. Agora, máis dun ano despois de ter rematado, síntese reforzada na súa decisión. "A carreira gustoume moito e se tivera que volver atrás volvería escoller o mesmo", admite.

Con todo, para chegar a ser a primeira da súa promoción non foi dabondo co gusto polas materias, tivo que poñer ademais "forza de vontade, gañas e moito esforzo". Ese mesmo empeño serviulle tamén para o seu seguinte reto, preparar as probas para Farmacéutico Interno Residente (FIR), que aprobou este mesmo ano. Agora é residente da especialidade de Farmacia Hospitalaria no Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS), un traballo no que se formará durante os próximos catro anos e que lle encanta. "Creo que a labor do farmacéutico no entorno hospitalario aporta moito na saúde dos pacientes", di.

Literatura. Antía Tacón García (Vigo, 1995, aínda que medrou en Lugo), sinala que dende nena gustoulle "moitísimo" ler, así que soubo "moi cedo que quería estudar e traballar en algo relacionado coa literatura". A iso suma que a súa familia sempre apoiou a súa escolla, "a pesar de que as carreiras de letras ás veces se ven inxustamente infravaloradas". Os catro anos que durou o grao fíxerona "aprender moito e medrar moito, tanto no académico coma no persoal", recoñece, aínda que atopa aspectos mellorables, como a insuficiente presenza de escritoras nos programas de estudo.

Antía atribúe o seu éxito académico a unha combinación de esforzo, a sorte de gozar co que se estuda e de contar co tempo e as condición óptimas para dedicarse a iso. "Se tivese que compatibilizar os estudos con traballo, por exemplo, as cousas terían sido máis complexas. De aí a importancia de cuestións coma as bolsas para o estudo", apunta. E tamén valora a capacidade de organizarse ben "e saber relaxarse cando fai falla".

Acaba de comenzar o doutoramento, unha nova etapa que lle fai "moita ilusión" e, no futuro, interésalle a investigación ou a docencia en secundaria.

CAMPUS. Catuxa Criado Herrero (A Coruña, 1994) completa con este garlardón un trío de recoñecementos. Estudou no IES Eusebio da Guarda, na Coruña, e foi premio extraordinario de ESO e de BAC. A súa elección de carreira guiouse pola "vocación pura e dura", unha revelación que tivo aos nove anos, cando montou por primeira vez nun cabalo. Desde entón, o seu obxectivo foi converterse en veterinaria especializada en équidos e veu estudar ao campus de Lugo.

O seu método para chegar a ese expediente de luxo só ten un ingrediente principal, a constancia: "Estudiar todos los días muchas horas y siempre teniendo claro el objetivo que quieres conseguir", di, porque a meta, desde o seu punto de vista, é clave. "Creo que si la profesion para la que estudias no te apasiona, es muy difícil tener la motivacion para lograr buenos resultados en la carrera", argumenta.

Aínda que parece ter acadado o seu obxectivo, segue marcándose metas e espera especializarse en ortopedia equina

No seu caso deu resultado. "Después de un año de especializacion en équidos en el mejor hospital veterinario de équidos de Francia, ejerzo como veterinaria clínica en un pequeño gabinete cerca de Toulouse. Estoy aun aprendiendo poco a poco, porque en mi profesion se aprende todos los días y toda la vida, pero estoy contenta porque hago exactamente lo que he querido siempre hacer", apunta.

Aínda que parece ter acadado o seu obxectivo, segue marcándose metas e espera especializarse en ortopedia equina, ter un diploma europeo -unha especie de MIR veterinario- e traballar nun "equipo con alto nivel humano y técnico, ya sea en España, Francia o cualquier otro país".

Tamén ao campus lucense chegou Noelia Vila Seijas (Ourense, 1994), para cursar os seus estudos universitarios, pero o seu destino foi a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, para facer Enxeñaría Civil. A Noelia sempre lle gustaron as ciencias e escolleu esta opción porque lle atraía "a posibilidade de participar algun día en grandes obras que actualmente se están acometendo e outras que haberá que realizar".

A carreira gustoulle, admite, e a súa receita para o éxito non é distinta da dos outros protagonistas desta reportaxe: "Esforzo, constancia e metodoloxía" foron os piares do seu currículum.

Agora traballa nunha empresa de construción, na que entrou cando rematou o grao, e compaxínao co estudo dun máster. "Seguir formándome e mellorar a carreira profesional son os meus obxectivos a curto prazo", di. O esforzo e a constancia non rematan no grao.