Ana María Uz tiene 56 años y es celadora en el Hula. A los 43 le diagnosticaron cáncer de mama. Su madre, su tía y su abuela lo habían tenido. La primera murió por ese motivo a los 47, al encontrarle el segundo tumor. Pese a esos antecedentes nunca creyó que a ella también le detectarían uno. Con anterioridad llevaba los controles ginecológicos a rajatabla y después de pasar por el tratamiento del tumor de mama —que se le hizo duro— siguió haciéndolo.

En uno le vieron una mancha en un ovario que resultó ser otro cáncer. "Cuando me lo dijeron me puse loca, loca de atar. No daba crédito, cómo podía estar pasándome eso", reconoce. Fue después de ese segundo tumor cuando le propusieron someterse a las pruebas genéticas. "Tengo una mutación BRAC1", explica Ana y aclara "como la de Angelina Jolie". Efectivamente, fue la actriz la que, al hacer público su diagnóstico, dio a conocer al gran público que tener ese gen mutado incrementaba el riesgo de tener algunos tipos de cáncer, como mama, ovario y páncreas. Tras el resultado positivo, el hijo, los hermanos y primas de Ana también se hicieron las pruebas. "Yo fui la única que di positivo; el resto, negativo", dice.

Como parte de su seguimiento, cada seis meses Ana se tiene que someter a una batería de pruebas. En junio y en diciembre se le concentran TAC, resonancias, exploraciones endoscópicas, mamografías y consultas. Cada vez se enfrenta a esos dos meses con mejor ánimo. "Ahora lo llevo bastante bien. Sé que si me pasa otra vez van a pillar el tumor a tiempo. No es lo mismo que te lo detecten en un estadío I que en un estadío IV. Me siento muy protegida, sé que hay un equipo que se preocupa por mí", explica.

Al mismo tiempo, reconoce que ha tenido momentos de gran preocupación y de que se le disparasen los pensamientos intrusivos. "Sé que vivo con la espada de Damocles encima. Tienes un dolor fuerte de cabeza y piensas si no será metástasis cerebral; un dolor de espalda, si será metástasis ósea", dice. También a los médicos les ocurre. "A veces se alarman. Tuve un dolor de estómago e inmediatamente me hicieron gastroscopia y ecoendoscopia", explica y añade que, finalmente, resultó ser consecuencia de un virus común. Con todo, nunca dudó de la conveniencia de hacerse las pruebas genéticas.

"Los controles son algo positivo pero el miedo existe"

Por razones laborales, esta mujer de 38 años no quiere identificarse. Su padre tuvo dos tumores de colon antes de los 50 años, de manera que le hicieron pruebas genéticas y le diagnosticaron síndrome de Lynch, una enfermedad causada por varias mutaciones que incrementa el riesgo de tener cánceres digestivos, genitourinarios y ginecológicos, entre otros.

Ella, sus hermanos y otros familiares en primer grado de su padre, como sus tíos y primos, se hicieron las pruebas. Comparte el mismo síndrome con uno de sus hermanos, con la otra no, y otros familiares. "Tenía 30 años y me quedé muy impresionada con el diagnóstico. Creo que mi hermano lo llevó mejor, pero a mí me afectó mucho darme cuenta de que había algo en mí que me podía hacer enfermar", explica.

Empezó a hacer el seguimiento prescrito con gran temor. "Iba con mucho miedo a hacerme la colonoscopia, me parecía algo terrorífico. Si lo piensas en frío, saberlo y hacerte los controles es algo positivo porque puedes detectar el tumor de forma precoz, pero el miedo existe, sin duda", explica.

Con 35 años se notó un bultito en el pecho, otro en la axila. Un cáncer de mama la convirtió en paciente oncológica. No está claro si el síndrome de Lynch está relacionado con ese tumor. Tras pasar los tratamientos, sumó nuevas revisiones. "Es engorroso pero aprendes a vivir con eso, aunque algunas sean muy molestas, como la biopsia de endometrio. Después de pasar un cáncer de mama relativizas todo. En mi familia hubo quien prefirió no saber, pero yo siempre quise saber", dice.

En estos momentos, tiene unas alteraciones ginecológicas, que la obligan a pasar por consulta cada dos meses. "Después del cáncer de mama me hicieron más pruebas genéticas. Me estudiaron los 32 genes que analiza la Seguridad Social. Aún estoy esperando el resultado de las pruebas, que debían haber llegado el pasado septiembre", admite.

"Ahora no, pero sí me arrepentí de haberme hecho la prueba"

Por motivos personales, la tercera entrevistada tampoco quiere revelar su identidad. En 2016, cuando tenía 44 años le diagnosticaron un cáncer de mama. Un minúsculo granito en la axila que se achacó inicialmente a la depilación resultó ser un tumor. Pasó un año de baja y, cuando llevaba seis meses reincorporada al trabajo, se notó un dolor en el costado. El malestar era muscular, pero el TAC que le hicieron en consecuencia reveló ganglios en el mediastino (espacio en el centro del tórax). Fue necesario hacer una cirugía torácica en A Coruña para tomar una muestra y tener el diagnóstico de cáncer de tiroides. Al acabar el tratamiento se le ofreció hacerse el análisis genético, que detectó una mutación del gen CHECK2, asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama, próstata, páncreas, colon, tiroides y ovario.

"Me indicaron solo la revisión de mama, con resonancia y mamografía alternas cadas seis meses, ginecológica y colonoscopia cada cinco años. Pero me dijeron que no había protocolo para el páncreas, por ejemplo", explica y reconoce que empezó a "darle vueltas, pensé que me volvía loca, me generaba mucha inseguridad". Fue su psiquiatra el que le recomendó que acudiera a un centro privado de Madrid para recibir asesoramiento. "Me recomendaron la extirpación de ovarios y trompas, que finalmente me hicieron en el Hula un año después porque insistí mucho. También, además de la revisión ginecológica y de mama, otra con endocrino y de colon y páncreas, que me hago por privado porque el Sergas insiste en que no entra en protocolo", apunta. Sí cuenta con una consulta telefónica anual con Digestivo por si aparece nueva evidencia sobre cómo actuar ante su mutación.

"En este momento no, pero sí que pasé mucho tiempo arrepentida de haberme hecho la prueba genética. Creo que se me debería haber orientado más antes porque si no hay un protocolo claro de qué sirve saber que tienes un mayor riesgo de un determinado cáncer", se pregunta. También lamenta que no se agrupen las citas para facilitar la conciliación laboral de pacientes con tantas.