"La vitamina D es muy barata y ayuda a reducir el uso de fármacos"

LOS COLEGIOS Profesionales de Enfermería, Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Veterinarios de Lugo organizan este viernes, a las 16.30 horas, una jornada formativa en su sede de Ramón y Cajal, El acto contará con Diego Rodríguez Pozo, consultor y coach que hablará de gestión del tiempo, y la nutricionista, divulgadora y experta en inmunonutrición María Hernández Bascuñana, que habló a este diario sobre su conferencia.

¿Qué propondrá en su charla?

Es una conferencia acerca de las propiedades de la Vitamina D y sus beneficios ya conociendo sus funciones. En este siglo se ha ampliado muchísimo el conocimiento sobre la vitamina D. Hasta el siglo pasado se hablaba prácticamente de una sola función, de la salud ósea.

¿Cuáles son esas funciones?

Podríamos decir que actúa en diferentes sistemas orgánicos y, a partir de ahí, en múltiples funciones. Preserva la salud ósea, pero también el sistema musculoesquelético, por ejemplo mejorando nuestra capacidad de fuerza, la vitalidad, preservándonos de dolores que surgen y que se suelen normalizar con la edad; se conoce que hay una pérdida de fuerza cuando hay una carencia de vitamina D sostenida en dos o tres meses, se produce fatiga y dolor muscular. Podríamos hablar también del sistema cardiovascular.

¿De dónde procede ese extraordinario interés desarrollado en los últimos años para investigar sobre la vitamina D?

Hay un interés creciente en base a los resultados de los estudios crecientes que se van obteniendo, por el conocimiento ampliado de las propiedades, que son enormes. Si la pregunta va por la posibilidad de que haya un interés en vender vitamina D, creo que para nada, es muy barata y de hecho cuando la utilizamos reducimos mucho el uso de otros fármacos más caros. Hay muchos estudios que más bien son silenciados, porque no llegan a las facultades y no se dan a conocer. Se sigue enseñando que es útil exclusivamente para los huesos y todo lo demás se va silenciando diciendo que no hay evidencia suficiente. Pero hay muchísima literatura científica, la pregunta es por qué no llega a las facultades y por qué las guías médicas que están siendo actualizadas utilizan metaanálisis de estudios antiguos, con dosis muy bajas de administración, obsoletas: recomiendan de 600 unidades internacionales a mil cuando en realidad deben ser de 6.000 a 10.000 por dosis. Y se trata de estudios independientes y verificados que no tienen nada que ver con las farmacéuticas.

Parece un poco contradictorio esto que usted dice con el hecho de que ahora se mida también la vitamina D en los análisis habituales que se realizan a los pacientes.

Todo lo contrario, esa medida se ha retirado. De hecho, específicamente en Galicia en 2019 los médicos recibieron una circular para que no la pidieran en las analíticas de manera general. Está ya muy extendido. Algunos la piden y se les deniega, porque tiene que ser en casos muy determinados. Hay médicos que la siguen solicitando. Es verdad que hubo como una moda de pedirla y quizás hubo un boom, pero por los recortes sanitarios se ha decidido que ya no se incluya.

Control: "Es verdad que hubo como una moda de pedirla en las analíticas, pero a causa de los recortes ya no se incluye"

Resulta, de nuevo, contradictorio que si se trata de un producto barato y que ahorra en otros medicamentos sea objeto de recortes, el ahorro no parece grande.

Es tan barata como que la podemos obtener tomando el sol, es gratis. El recorte está en solicitarla en los análisis, no medirla, porque es más caro que medir otros parámetros, como el calcio. Es ahí donde se ahorra, no sé si mucho, pero los sanitarios no lo vemos así. Tenemos un 75% de deficiencia en vitamina D; si pudiéramos identificar a esa población podríamos ahorrar en otros fármacos para el dolor, la hipertensión, el colesterol, la esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes...

¿De dónde cree que viene, entonces, esta resistencia que se percibe desde ámbitos médicos y sanitarios contra la vitamina D, cuestionando su influencia real?

No lo sé. Es una vitamina hormona porque actúa en diferentes sistemas del organismo. Y la tenemos de manera natural de forma muy económica. La comunidad médica tiene acceso a todos los estudios, y también se frustran por que no les dejan medirla o dispensarla en sus posologías adecuadas.

Entiendo, siguiendo su razonamiento, que es cuestión de tiempo que la vitamina D se vuelva a medir de manera habitual y a tener la importancia que merece.

No lo sabemos. Espero que sí, pero no sé si se volverá a medir, porque aquello que no se mide no se ve y lo que no se identifica no se trata. Los médicos no actúan porque creen lo que les dicen, sostenido en falsos mitos.

Y mientras la comunidad médica se pone de acuerdo, ¿qué pueden hacer los pacientes?

Lo primero es estar al aire libre y exponerse al sol. Estamos preparados incluso para recibir su estímulo a través de las nubes, tratar de buscar un ratito al día para poder recibir radiación solar en la máxima superficie corporal posible. Tenemos la opción de obtenerla de la alimentación, de animales que a su vez se críen al aire libre y no bajo techo. Y, por último, los suplementos vitamínicos, que son especialmente importantes en invierno. En países de Europa que no tienen nuestro clima, los niños y los adultos están suplementados con vitamina D, y tienen menos déficit que en España. No hace falta irse a un fármaco, en la mayor parte de los casos basta con suplementos nutricionales. Hay incluso supermercados que la venden bajo la legislación alimentaria.