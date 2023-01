Carmen Balafón: "En la vista declararán muchos testigos y va a haber sorpresas"

En julio de 2021, con el sospechoso ya procesado, la cadena de televisión Tele 5 grabó un programa sobre el crimen de Cash Récord. Como colaboradora de excepción estaba Carmen Balafón, una reconocida letrada y criminóloga madrileña especializada en casos complejos. Balafón se documentó, estudio el caso y conoció a sus protagonistas. "La familia me pareció encantadora y me cautivó su fortaleza. Era obvio que el caso seguía vivo por la presión de la familia y creo que Gerardo Pardo de Vera hizo un trabajo titánico. Realizó una cirugía muy fina para intentar tirar de un hilo que estaba a punto de romperse. La familia acertó de pleno en la elección del letrado, algo que resulta fundamental. Me fascinó el caso. Creo que es el único caso en España que ha tardado más de veinte años en ser juzgado", cuenta.

La admiración entre los letrados fue mutua y Pardo de Vera no tardó en proponerle a los familiares de las víctimas que Balafón se sumara al equipo. "La visión que ella tenía del caso como criminóloga era muy interesante y yo vi claramente que una personal de su perfil nos podía aportar perspectivas que se escapaban a la visión jurídica, que a veces os obceca", reconoce el abogado.

Finalmente, le hicieron la propuesta y ella aceptó sin dudarlo, por lo que analizó el caso a conciencia y se preparó a fondo para ejercer la acusación particular. De hecho, aunque los dos abogados están personados en la causa, será ella quien lleve la batuta en la vista oral. "Van a ser muchas testificales durante muchos días y el paso del tiempo ha jugado en nuestra contra, pero el procesado va a tener que explicar muchas cosas. Yo creo que en el juicio va a haber sorpresas", comenta. Los letrados piden para el procesado un total de 28 años de cárcel —la pena máxima— y confían en poder celebrar una sentencia condenatoria.

El acusado, por su parte, prestó declaración en julio de 2021 asistido por la abogada Ana González de la Torre, quien presentó un recurso contra el auto de procesamiento e insistió en que el ministerio fiscal había apoyado el recurso al no ver indicios de responsabilidad penal. La Audiencia Provincial de Lugo desestimó el recurso y Manuel Juan Vilariño acabó renunciando a su letrada y solicitando asistencia jurídica de oficio.

El caso le tocó a Paula Salvador Pacior, una letrada con tablas que, por petición expresa de su cliente, no reveló hasta el momento la línea de defensa que seguirá en el juicio. La vista, sin duda, será una lucha de colosos que tendrán que demostrar sus tesis bajo la atenta mirada de un tribunal y de todo un país ávido de respuestas.