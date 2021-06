Una visita con miras en el futuro

Los centros universitarios visten sus mejores galas durante esta semana para captar a los estudiantes indecisos que todavía no formalizaron la matrícula.

Para ello, el Campus Terra de la USC y el área de juventud del Ayuntamiento de Lugo organizaron ayer, por primera ocasión, una jornada de puertas abiertas al amparo del programa A Ponte, donde cerca de 50 estudiantes de enseñanza media gallegos y portugueses recibieron detallada información sobre los títulos de grado que les resultaban más interesantes de la mano de docentes de las diferentes facultades lucenses.

Las visitas comenzaron a las 12.00 horas, junto al punto de información ubicado en la Biblioteca Intercentros, y se prolongaron por la tarde con dos turnos más, según explica la coordinada del programa A Ponte en Lugo, Mercedes Novo, quien advirtió que el cupo de "indecisos" entre los potenciales universitarios se sitúa en torno al 25 por ciento del total de matriculados en primera instancia.

ESTUDIANTES. Entre los estudiantes de visita se encontraba Laura Acevedo, llegada de Pontevedra, y con sus miras fijadas en Veterinaria. "Es una carrera que desde pequeña tuve en mente". Así las cosas, esta estudiante resaltó las "amplias instalaciones, muy modernas y espaciosas", manifestó.

Por su parte, la lucense Marta Capón se decantó por el grado de Bioquímica, uno de los más demandados del campus lucense.

"Siempre me gustó la Biología, la Química. El estudio de las moléculas me resultó atrayente", explica la joven, quien se enteró de estas jornadas gracias a la web de su instituto. "No conocía las instalaciones por dentro y es una buena oportunidad para hacerlo".

Otra estudiante local, Carmen Barreiro, oficializará la matrícula también en Bioquímica en breve, ya que siente le atrajeron "las áreas de Biología, Química y las prácticas en el laboratorio", aunque su elección final tardó en llegar pero "con el paso del tiempo me decanté por esta carrera".

Uno de los anfitriones de la visitas a la facultad de Ciencias es su decano, Francisco Fraga, quien auguró su éxito ya que eran muchos los estudiantes que "hacían esta visita por su cuenta o con sus padres, y estas visitas les dan la opción de conocer los centros antes de matricularse".

Fraga admite que estas jornadas son importantes para que el alumnado "conozca la calidad de la educación en el campus de Lugo y compruebe que está al mismo nivel que cualquier otro gallego".