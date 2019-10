La visita de Caballero desata un cruce de declaraciones entre Lara Méndez y Balseiro

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acusó al delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, de estar “en campaña” por retarla a un debate público sobre las inversiones de las distintas administraciones en la ciudad.

“El que está en campaña es el señor Balseiro, porque nosotros no estamos en campaña. Nosotros lo que queremos son actuaciones y compromisos en los presupuestos”, dijo Lara Méndez.

En ese sentido, subrayó que "lo que este jueves" reivindicó ella misma en compañía del secretario general de los socialistas gallegos fue la ejecución de la Ronda Leste, porque "el señor Balseiro fue quien en diciembre de 2018 presentó un anteproyecto y dijo que en el primer trimestre de este año iba a estar expuesto al público el proyecto. Y nada se sabe".

“Lo que le pedimos es que cumpla esos compromisos. Registramos una moción para llevar a pleno e instar a la Xunta a que se comprometa a presupuestar esta obra, tremendamente necesaria, en el presupuesto del próximo año”, añadió.

También citó la alcaldesa otras obras pendientes, "como el Plan Paradai", que “lleva veinte años” en ejecución.

En ese sentido, dijo que “mientras” el gobierno local reclama "una obra de hace veinte años", no "se están generando necesidades nuevas, y las ciudades tienen necesidades nuevas todos los años, porque son entes dinámicos". "El señor Balseiro que haga su campaña, porque nosotros seguiremos reivindicando las infraestructuras pendientes para Lugo", concluyó.

"Todas las visitas de Caballero a Lugo han sido inútiles"

El delegado territorial de la Xunta retó a la alcaldesa a un “debate público” sobre las inversiones que está realizando cada administración en la ciudad.En rueda de prensa, ha contestado así a las palabras de la alcaldesa y del secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quien este jueves acusó al presidente de la Xunta d de mantener “deudas” históricas con la ciudad y de aplicar una política de “botafumeiro” para enmascarar el incumplimiento de sus compromisos.“Me gustaría que la alcaldesa tuviese la valentía de aceptar un debate público conmigo. Y que traiga consigo a quien quiera, porque la inversión que está realizando el Ayuntamiento en la ciudad no se acerca ni al 10% de lo que está gastando la Xunta de Galicia”, porque “todas las grandes obras” de la capital lucense “llevan su sello”.Balseiro afirmó que “todas las visitas” que ha realizadoo a Lugo han sido “inútiles”, porque a pesar de que su partido está gobernando en Madrid, “nunca vino a anunciar nada”, solo “a poner deberes a los demás”."Ayer pudo haber hablado algo sobre el desmantelamiento de nuestro sistema ferroviario, porque están desmantelando los servicios en Lugo para trasladarlos al Mediterráneo", dijo Balseiro, o "pudo haber explicado por qué Adif y el Ayuntamiento tienen bloqueado el convenio de la Intermodal o cuáles son los plazos para terminar la autovía Lugo-Santiago".También, añadió, la alcaldesa y Gonzalo Caballero tendrían que haber "explicado por qué está parado el", porque la Xunta tiene consignado un presupuesto que no puede ejecutar debido a que “el Ayuntamiento no se pone de acuerdo con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil”, instituciones ambas dirigidas por socialistas.En cuanto a la, la segunda fase de la circunvalación de la ciudad, que ayer Caballero se comprometió a ejecutar si llega a ser presidente de la Xunta de Galicia, Balseiro aclaró que el gobierno gallego ya le presentó el proyecto constructivo a la Federación de Asociaciones de Vecinos, pero también les explicó "que este año no se iba a hacer ninguna obra, porque no estaba presupuestada"."Sí se les explicó, y ayer mismo lo confirmó la conselleira de Infraestructuras, que en el presupuesto del año 2020 habrá una consignación presupuestaria” para iniciar las obras de la Ronda Leste, aclaró.En cuanto al llamado, recordó que el cuartel de San Fernando, declarado Ben de Interese Cultural, es un edificio que es “propiedad 100% del Ayuntamiento de Lugo”.