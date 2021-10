"Ya hay virus respiratorio sincitial y su onda siempre anticipó la de la gripe"

La doctora Barbosa explica en esta entrevista qué se puede esperar de la temporada de gripe y destaca la importancia de vacunarse como medida preventiva.

Desde el Centro Nacional de Gripe se ha alertado de que este año puede haber más casos de gripe porque, al no haber habido casos en el anterior, se podría haber reducido nuestra inmunidad de grupo. Al mismo tiempo, siempre se mira al hemisferio sur para ver cómo será la temporada de gripe en el Norte y en Australia, de nuevo, no ha habido casos, con lo que sería razonable concluir que aquí tampoco los habrá. ¿Qué cree que pasará? ¿Cómo cree que será la temporada?

Las medidas tomadas en cada país para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 son diferentes y esto también puede hacer que la circulación de los virus de la gripe no sea igual en todos. No podemos asegurar que no vaya a haber circulación de gripe en nuestro país. Según los datos del Sistema de Vigilancia de Gripe en España, en la primera semana de octubre, ya se han caracterizado 3 virus de la gripe en nuestro país. Y en semanas previas, en Europa, se han obtenido 46 muestras positivas. En cualquier año es difícil de predecir lo que va a pasar con el virus de la gripe, y este año todavía es más complicado. La predicción del CDC es que podría generar una temporada de gripe más temprana y posiblemente más grave, debido a la menor inmunidad poblacional debido a la falta de actividad del virus desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, esto solo es una teoría, no queda claro que un único año sin circulación sea suficiente. Por otro lado, tenemos mayor circulación de VRS (virus respiratorio sincitial) que el año pasado. Si tenemos mayor circulación de este virus, podríamos también tener mayor circulación del virus de la gripe. Además, hay una diferencia fundamental con relación al año pasado: nuestro comportamiento. Tenemos mayor movilidad, nos relacionamos más, y las medidas son menos restrictivas. Esto favorecería el aumento de la transmisión del virus de la gripe.

Las vacunas de la gripe se elaboran en función de las cepas circulantes en el hemisferio sur. Si no ha circulado ¿cómo se puede prever cuáles usar y en qué medida esa vacuna será eficaz?

La circulación es baja, pero no nula. Y además este no es el único dato que se utiliza para la fabricación de las nuevas vacunas. Aunque el virus vacunal y el que circula no sean coincidentes, podría existir cierta protección cruzada. Y al igual que comenté para la vacuna del coronavirus, la vacuna más eficaz es la que se administra. Vacunarse de la gripe es una medida muy eficaz. Y mientras existen muchos motivos para vacunarse, no existe ninguno para no hacerlo.

Si bien no ha habido casos de gripe en Lugo, sí ha habido de VRS y algunos pediatras alertan de que este año esos virus que con tanta frecuencia causan infecciones serias en niños podrían circular mucho más. ¿Ocurrirá también con los adultos? ¿Se puede sacar alguna conclusión de este comportamiento para el que se prevé que tenga la gripe?

Si circula en niños, lo más seguro es que circule también en adultos. En casa los niños conviven con adultos, y unos se lo transmiten a los otros. Y esto lo estamos viendo, si hay circulación en adultos, si tenemos adultos VRS positivos. Otro tema es que las consecuencias son diferentes para niños y adultos. Los niños pequeños y los adultos inmunodeprimidos tienen cuadros más graves, en el resto de los adultos lo más habitual es que la clínica sea leve: «un catarro leve», «unos mocos». En relación con si el comportamiento del VRS nos puede ayudar a prever el comportamiento de la gripe, pues sí. La onda de VRS siempre anticipó la onda de gripe. Y aunque las circunstancias actuales son diferentes a las de antes de la pandemia, podría volver a pasar. El VRS a día de hoy no tiene vacuna, pero la gripe si y deberíamos utilizar esta herramienta para evitar y anticiparnos a una posible onda.

¿Qué consejos daría como médica preventivista a la población general para que pueda conjugar una vida normal con la prevención frente a estos virus y el del SARSCoV-2?

Necesitamos vivir y disfrutar, pero podemos hacerlo con medidas que disminuyan el riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Una de las medidas básicas es estar vacunado. Medida que ha demostrado ser eficaz como ya he comentado. Pero no tiene una efectividad del 100% y menos en personas inmunodeprimidas, por lo que debemos continuar guardando ciertos cuidados. Aquellas personas que no estén vacunadas, por dudas o miedos, que no duden en preguntar a los profesionales sanitarios. Tener dudas es normal, pero aquí estamos nosotros, para informar. Y acudir a nosotros no significa que le vamos a obligar, solo intentaremos que la persona decida con la mayor información disponible. Si podemos reunirnos en el exterior, mejor que en el interior. En caso de juntarnos en espacios cerrados, debemos aumentar la ventilación. Y permanecer con la mascarilla el mayor tiempo posible. Las sobremesas se alargan, y es importe recordar que al acabar de comer y beber, debemos volver a ponernos la mascarilla.

Es algo que se tiende a olvidar...

No sirven excusas: ni "estoy bien" ni "estoy vacunado" y mucho menos "este es el catarro de todos los años". Mientras haya circulación, debemos ser cuidadosos. En casos de reuniones con familia o amigos, las personas con síntomas respiratorios (aunque sean leves) no deben acudir. Debemos aumentar la distancia entre personas y organizarnos por grupos de convivientes. Si la incidencia volviera a subir, habría que volver a indicar medidas más restrictivas. Cada momento requiere unas medidas diferentes. El coronavirus parece algo nuevo, pero realmente las medidas que se deben aplicar son las que llevamos años insistiendo, sobre todo en esta época del año: higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia social. Y si tenemos síntomas pero la PCR es negativa, no debemos olvidar que hay otros virus, que también se contagian y que para nosotros puede ser un cuadro leve pero para otras personas puede ser una enfermedad más grave.

"Lo más probable es que el número de hospitalizados por covid sea bajo"

¿Qué previsiones manejan sobre el covid-19 para este otoño-invierno?

¿Previsiones? Si algo nos ha recordado el coronavirus es que las previsiones que hagamos no siempre son las más acertadas y más cuando hablamos de una enfermedad relativamente nueva. Debemos estar preparados para cualquier tipo de escenario, incluso para una nueva oleada peor que las anteriores. Sin embargo, lo más probable, es que las ondas sean menores y sobre todo que el número de hospitalizados y muertes por SARS-CoV-2 sean bajos. Tenemos ya un porcentaje elevado de personas vacunadas, posibilidad de realizar un número importante de pruebas diagnósticas de forma más inmediata, más información sobre la enfermedad y más conocimiento de los errores cometidos. Todo ello nos ayudará a que las siguientes ondas sean menores. Es importante que analicemos lo que está pasando en otros países para valorar si nos puede pasar lo mismo. Reino Unido, por ejemplo, vuelve a tener un aumento importante de casos. ¿Vamos a tener nosotros ese aumento? No es fácil saberlo, pero hay que tener en cuenta que eliminaron medidas restrictivas antes, y los protocolos de vacunación son diferentes. En países con circulación más alta, es más probable que aparecen nuevas variantes. Quizá variantes más letales o más contagiosas, o quizá todo lo contrario. Cada vez volvemos a viajar más y no se puede descartar que en cuestión de horas esa variante llegue a nuestro país. Pero también es cierto que estamos mucho mejor preparados ahora, y que la fabricación de nuevas vacunas podría realizarse en un período de tiempo menor.

¿Qué cree que puede pasar en Lugo?

En Lugo esta situación no debería ser diferente a la comentada previamente para el resto de España. Se espera que haya ondas con un menor número de casos, menos ingresos y menos muertes. Pero recordemos que vienen épocas frías, dónde permanecemos más tiempo en lugares cerrados y cada vez tenemos más contactos con nuestros amigos y familiares. Así que aunque la previsión es buena, no debemos bajar la guardia y debemos seguir respetando las medidas básicas para evitar la transmisión.