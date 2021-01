"El virus no existe", alega un hombre que cometió tres infracciones en Lugo

Un hombre de 37 años que se enfrenta a tres infracciones, por transitar sin mascarilla, violar el toque de queda y desobedecer a los agentes de la Policía Local de Lugo que le recordaron la obligación de ir en todo momento con el elemento de protección que cubre boca y nariz contestó: "No quiero, multadme si queréis, me da igual, el virus no existe".

Es la respuesta que consta en el parte de servicios efectuado por este cuerpo correspondiente a los días 1 y 2 de enero, un comunicado en el que se especifica que esta persona se enfrenta a 100 euros por ir sin la prenda obligatoria, a entre 601 y 30.000 por vagar pasadas las once de la noche sin causa justificada y a otra cantidad similar, entre 601 euros y 30.000, por la falta de respeto a los efectivos que se dirigieron a él.

Los agentes también levantaron en este período 22 actas de denuncia por no respetar el toque de queda, 13 por no usar mascarilla y una propuesta de sanción a un local que superaba el aforo y que podría tener que desembolsar 500 euros.

ALCOHOLEMIA. En el caso de alcoholemia, son tres los episodios reseñables.

Una mujer que a las 23:45 horas circulaba por la calle Islas Cíes con una conducción bastante irregular arrojó un resultado positivo de 0,84 mg/l, triplicando la tasa permitida; otro hombre interceptado a las 00:45 horas por la calle Grabador Castro Gil marcó un positivo de 0,85 mg/l y, a las 4:40 horas, en la intersección de las vías San Eufrasio y Ronda Fontiñas, un conductor mostró 0,48 mg/l.

Todos, además, han incumplido el toque de queda, señala la nota.

Por último, a las 7:25 horas del primero de año, una patrulla se personó en un edificio de la Rúa Nova porque los vecinos se habían quejado del ruido que provenía de una vivienda y que les resultaba muy molesto.

Los agentes comprobaron que se escuchaba música en tono alto, por lo que identificaron al responsable y le pidieron terminar con esa práctica, algo que, según la notificación, "hizo al instante".