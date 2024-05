O violín de Amandine Beyer abrirá a Semana do Corpus

A Semana da Música do Corpus ábrese este sábado en Lugo con 51 edicións xa ás súas costas —é o festival máis antigo de Galicia e un dos máis veteráns do resto do país— e coa actuación da violinista francesa Amandine Beyer, no concerto inaugural, que acudirá acompañada da súa orquestra barroca Gli Incogniti, unha das agrupaciónsde música clásica máis recoñecidas de todo o continente europeo.

Amandine Beyer —que foi nomeada o ano pasado embaixadora mundial do Día da Música Antiga— abrirá esta nova edición da Semana de Música do Corpus ás oito e media do serán, no Círculo de las Artes de Lugo.

O programa que interpretará Amandine Beyer con Gli Incogniti estará formado por os Concertos de Brandeburgo e outras obras de Johann Sebastian Bach e levará por título Concerti per il principe. Sete actuacións máis formarán parte do programa da Semana de Música do Corpus, que se levará a cabo, na súa maioría, no Círculo de las Artes, ata o 1 de xuño. A única excepción será o concerto do cuarteto vocal lucense Son de Corda, que terá lugar na Capela de Santa María. Todos os concertos serán, como é habitual, gratuítos.

Nesta edición da Semana de Música do Corpus, ademais de Son de Corda, tocarán en Lugo agrupacións e intérpretes, de gran renome internacional, como La Guirlande con Alicia Amo, o Notos Quartett, Elisabeth Hetherington co Pérgamo Ensemble, François Dumont, o Dianto Reed Quintet e Jonian Ilias Kadesha coa Orquestra Sinfónica Vigo 430.

"En total, serán oito concertos que conforman unha programación heteroxénea, que abrangue seis séculos de música coas premisas básicas de apostar pola calidade e a diversidade de enfoques e repertorios", explica José Luis Díaz Núñez, secretario da Sociedad Filarmónica de Lugo, organizadora do evento xunto coa Concellería de Cultura de Lugo e a área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación Provincial. Colabora tamén nesta iniciativa o Círculo de las Artes, que acollerá todas as actuacións menos a de Son de Corda ás oito e media do serán.

Un dos concertos máis curiosos —polo repertorio que ofrecerán— será o do grupo historicista La Guirlande, dirixido polo frautista Luis Martínez Pueyo, que xunto coa soprano Alicia Amo desenvolverá un programa titulado Cristal vello, no que tocarán varias pezas españolas e do México virreinal do século XVIII, de autores como Nebra, Casellas, Hernández Illana ou Juan Martín Ramos. Actuarán o día 31.

Outro dos concertos será o da soprano Elisabeth Hetherington con Pérgamo Ensemble, que interpretarán un programa, Mater misericordiae, que xirará arredor de obras sacras de Telemann e Zelenka. Será o próximo día 23.

A Semana de Música do Corpus deste ano tamén incluirá a actuación do intérprete francés François Dumont, premiado nos concursos internacionais de piano Frédéric Chopin, Queen Elisabeth, Clara Haskil e Monte Carlo e que ofrecerá un recital centrado na obra de Chopin, o día 28.

O multipremiado Notos Quartett, un cuarteto con piano alemán de sona internacional, tocará pezas de Mozart, Bryce Dessner e Brahms. Será o día 25.

O xoven quinteto de vento Dianto Reed Quintet —de absoluta actualidade pola seus últimos premios e distincións e do que forma parte a fagotista lucense María Losada— propón un programa baseado na música española. O concerto será o próximo día 21 e levará por título Identidades. A maxia do Duende.

A música de mulleres compositoras no tránsito do século XVI ao XVII será a protagonista do concerto de Son de Corda, O mérito das mulheres, o día 26.

Pechará a Semana de Música do Corpus, o 1 de xuño, o violinista grecoalbanés Jonian Ilias Kadesha, dirixindo a Orquestra Sinfónica Vigo 430 en dous concertos de Vivaldi e Mozart e sinfonías de Mendelssohn e Haydn. O programa levará por título Paixón. Concertos e sinfonías.

Música na rúa

A Semana da Música do Corpus complementarase, o día 25, co programa Música na Rúa, no que os protagonistas serán alumnos do Conservatorio e tamén das escolas de música, así como agrupacións e intérpretes.

Haberá actuacións nas rúas do casco histórico desde as doce do mediodía ata as oito da tarde.

Tamén, no xardín do Museo Provincial, se instalará un piano de cola no que tocarán distintas pezas estudiantes do Conservatorio e das escolas. Será de doce menos cuarto do meidodía ás dúas e de cinco a sete e media da tarde.