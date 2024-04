Un violento ataque a una cajera en un súper se salda con 540 euros de multa

Atacó con mucha violencia a la cajera de un supermercado de Lugo y fue condenada a pagar únicamente una multa de 540 euros como autora de un delito leve de lesiones. El juzgado de Instrucción número 2 de Lugo le impuso además el abono de una indemnización de 525 euros a la víctima por las heridas que le provocó.

La sentencia considera probado que entre las siete y las siete y media de la tarde del 19 de enero de 2022, la acusada acudió al supermercado Gadis de la Rúa Lavandeira. La mujer se acercó a una de las trabajadoras del establecimiento, "que estaba desarrollando su jornada laboral a la altura de las cajas" y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le sacó violentamente su gorro de trabajo.

Acto seguido, la agarró por los pelos, la zarandeó, agarró su cabeza con las dos manos y la desplazó hacia abajo, haciendo que la cajera se golpease su nariz contra su propia rodilla. Durante la agresión, la acusada también le propinó diversos manotazos a la trabajadora y llegó a provocar que se cayese al suelo, apoyando sus rodillas y sus manos. "Como consecuencia de estos hechos", explica el fallo, "la víctima acudió al médico y le prescribieron vigilancia y toma de paracetamol". La afectada tardó quince días en recuperarse.

La acusada no se presentó al juicio y su abogado recurrió la condena ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que no quedó probado que la mujer fuesa la autora del ataque.

La Audiencia revisó el caso y llegó a la conclusión de que no había dudas sobre la autoría por parte de la procesada. "La acusada no acude al plenario, por lo que no puede llevarse a cabo una identificación en el acto de la vista, mostrándose a las testigos una foto de la acusada, que si bien podría tildarse de prueba inducida, la misma no sirve como única prueba de identificación, sino que se limita a corroborar la previa identificación que realiza el agente de la Policía Local mediante el visionado de la grabación del establecimiento", apunta.

La sala explica que las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado recogen "perfectamente" la cara de la agresora y los policías identificaron rápidamente a la mujer sin lugar a dudas, ya que la conocían "por su labor profesional".

En su resolución del recurso, el tribunal hace también referencia a la ausencia de la acusada en la vista oral. "La denunciada no comparece al acto del juicio, pese a estar citada en forma, y si bien tal conducta no puede esgrimirse en contra de ella, sí puede valorarse, pues nada alega frente a la imputación que se formula contra ella", apunta.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial de Lugo concluye que la acusada es la autora de la agresión que sufrió la cajera del supermercado y confirma la pena que le impuso el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, por lo que la condena ya es firme.

Antecedentes por robo con violencia

La acusada ya había sido condenada al menos en otra ocasión por un delito de robo con violencia o intimidación en las personas, en concurso con un delito leve de lesiones. El fallo, dictado por el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, en septiembre de 2021, le imponía a la mujer una condena de un año y medio de prisión, así como una multa de 240 euros. La sentencia por la agresión en el supermercado recoge que esta condena se encontraba todavía "pendiente de cumplimiento".

Además de la multa y la indemnización, la acusada fue condenada a pagar las costas del juicio.