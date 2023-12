Violar la intimidad ajena llevó al juzgado a treinta lucenses el pasado año

Los juzgados de la provincia de Lugo abrieron el pasado año un total de 31 diligencias previas por delitos contra la intimidad, una cifra que no revela la problemática real que generan actualmente este tipo de conductas, ya que muchos casos no llegan a denunciarse por el sentimiento de culpa y de vergüenza que se apodera de las víctimas.

En el marco de esta actividad delictiva, según los datos que maneja la Fiscalía, cuatro de los presuntos autores que rindieron cuentas ante el juez fueron acusados de allanamiento de morada, otro fue imputado por ataques a sistemas informáticos e interceptación de datos electrónicos, y los 26 restantes cometieron presuntamente un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Entre estos últimos se engloban una amplia variedad de comportamientos con un objetivo común: ocasionarle un perjuicio moral o económico a la víctima utilizando para ello su esfera más privada, su intimidad.

Tal y como explica Rubén Veiga, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Lugo —y responsable del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos—, los casos más habituales que se denuncian en Lugo consisten en la difusión de imágenes íntimas que se habían enviado de forma voluntaria. "En la mayor parte de los casos, las víctimas habían enviado fotos o vídeos íntimos de forma voluntaria a una persona de su confianza, normalmente a una pareja. Tras romper la relación, esas imágenes se difunden por las redes sociales o en grupos de WhatsApp. La gente tiene que tener claro que no hay que enviar nada que nos pueda comprometer. Desde que se pulsa el botón de enviar se pierde por completo el control de esos datos o imágenes y su destino ya no depende de nosotros", señala.

Los agentes lucenses también detectaron varios casos de sexting o grooming en los que las imágenes no llegaron a ser difundidas, sino que se utilizaron para chantajear a las víctimas. "La sextorsión se suele dar entre desconocidos o novios virtuales y las víctimas son mayoritariamente hombres. Envían fotografías o vídeos de carácter íntimo o sexual y los extorsionadores exigen dinero a cambio de no difundirlas. En Lugo también tuvimos algunos intentos de grooming, adultos que se hacen pasar por menores y se ganan su confianza en las redes. A veces intentan contactar con ellos a través de juegos online, como Among Us, Roblox o Fortnite. Les hacen creer que son sus amigos y les acaban pidiendo fotos o víideos íntimos. En los casos más graves, intentan convencer a los menores para mantener un encuentro en persona con la intención de cometer agresiones sexuales".

En estos casos, la conducta del agresor rebasa el ámbito de los delitos contra la intimidad para pasar a constituir un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia investigan también varios casos en los que personas desconocidas tomaron imágenes íntimas de mujeres y las difundieron, sin que las víctimas tuviesen ningún tipo de intervención, como es el caso de las grabaciones llevadas a cabo en el verano de 2019 durante las fiestas de A Maruxaina, en la localidad lucense de Cervo. La Guardia Civil investiga esta actuación y reconoce su complejidad. "En ocasiones es muy complicado retirar y erradicar estas imágenes después de la circulación pública. Muchas veces, los servidores están en países que hay que ir a buscar en el mapa y con algunos de ellos no es fácil la colaboración. Se está avanzando mucho en este aspecto, pero la legislación va por detrás de la realidad", comentan desde la comandancia.

Denunciar cuanto antes

Atajar esta problemática pasa por la prevención, pero cuando el daño está hecho, la Policía Nacional recomienda a las víctimas denunciar los hechos cuanto antes. "Contar estos casos en el entorno es muy difícil, pero a la primera señal, hay que denunciarlo. No hacer nada, a ver si pasa, no es la solución, ya que estos problemas casi nunca se solucionan solos. De hecho, normalmente se agravan. Hay que buscar ayuda desde el principio", apunta Rubén Veiga.

Además de denunciar los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, el delegado de Participación Ciudadana recomienda a las víctimas recurrir al canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La víctima debe solicitar primero el borrado a la plataforma que ha proporcionado los medios para la publicación, es decir, a la red social o al portal en que se han publicado las imágenes o vídeos. La empresa debe resolver la solicitud en el plazo máximo de un mes y, si no lo hace, se puede interponer una reclamación ante la AEPD.

"Se puede recurrir a esta herramienta para denunciar la difusión de fotos o vídeos cuando se pongan en riesgo o vulneren los derechos y libertades del interesado. La agencia puede adoptar medidas urgentes y cautelares para limitar que se sigan compartiendo las imágenes. Además", concluye, "puede abrir un procedimiento sancionador contra quien haya difundido el material denunciado".

Multas a los padres si sus hijos divulgan fotos íntimas de otros

La Agencia Española de Protección de Datos ya impuso las primeras multas a padres de menores que difunden imágenes íntimas de otras personas sin su consentimiento o que reenvían contenido que fomenta el ciberacoso, unas sanciones que van desde los 5.000 hasta los 10.000 euros. Según los datos que acaba de publicar el organismo, el 70% de las intervenciones que realizaron en el último año se corresponde con violencia digital ejercida contra mujeres y niñas, mientras que el 30% restante son casos de ciberacoso homófobo o racista.

La primera sanción a padres llegó el pasado año y fue por la conducta de un joven de 16 años que extorsionaba a una chica de 13. La menor le envió inicialmente contenido íntimo voluntariamente, pero después el infractor comenzó a amenazarla y a decirle que publicaría sus fotos y vídeos si no le seguía enviando material del mismo tipo. Fue sancionado con 5.000 euros, un dinero que tuvieron que abonar íntegramente sus progenitores.