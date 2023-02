Seis violadores en serie sembraron el pánico en Lugo en los últimos años

Una violación no es comparable a un robo, ni una estafa, ni a un delito contra la seguridad vial. Una violación es un acto desmedido de humillación hacia la víctima, que ve invadido su ámbito más privado: su intimidad. Si hay un tipo de delincuentes que deberían cumplir íntegra su pena —además de asesinos y homicidas— serían los violadores. Sin embargo, la polémica ley del solo sí es sí ha provocado el efecto contrario y muchos agresores se están beneficiando de una reducción de condena, llegando incluso a quedar en libertad.

Aplicando esta norma, la Audiencia Provincial de Lugo ya le ha reducido la pena a seis agresores sexuales, lo que ha generado alarma social e indignación, justo la misma que hace una década provocó la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo. Aquella decisión dejó en la calle a los dos depredadores sexuales más peligrosos de Lugo: Félix Vidal Anido, conocido como el violador del estilete, y José María Real López, el asesino de la niña Maruchi. Ambos permanecerán para siempre entre los agresores más crueles y despiadados de la provincia, una lista de la que también forman parte otros violadores en serie, como César López Neira, Ernesto Bugliot Mato, Pablo C.A. o Ivor C.S., entre otros. Aunque cada agresor sexual genera alarma y le causa un daño irreparable a su víctima, seis violadores aterrorizaron especialmente a la sociedad lucense en las tres últimas décadas.

José María Real, el preso de permiso que asesinó a Maruchi

José María Real López, el asesino de Maruchi. AEP

Hace ya más de 20 años, el 16 de septiembre de 1992, la niña vilalbesa Maruchi Rivas fue raptada, salvajemente violada y asesinada con un machete. La pequeña, de tan solo once años de edad, se bajó del autobús que la trasladaba desde el colegio hasta las proximidades de su domicilio y tuvo la desgracia de cruzarse en su camino con José María Real López. Un vecino del barrio de Fingoi, de 30 años de edad, que en ese momento disfrutaba de un permiso penitenciario. Había sido condenado a doce años de cárcel en 1986 por la violación de otra menor en Carrero Blanco (actualmente Fontiñas).

El crimen de Maruchi conmocionó a toda la sociedad por la crueldad del agresor —que incluso roció el cuerpo de la víctima con ácido para acelerar su descomposición— y los lucenses aplaudieron su condena a 54 años de cárcel. Sin embargo, tras 21 años entre rejas, y en aplicación de la sentencia que anuló la doctrina Parot, la Audiencia Provincial de Lugo ordenó su puesta en libertad en diciembre de 2013. Real López abandonó así la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) con la única obligación de no acercarse a Vilalba durante tres años.

César López, un padre de familia que violó a tres mujeres en 2007

César López Neira, el agresor de A Mariña y Terra Chá. AEP

La sociedad lucense aplaudió también el arresto de César López Neira, detenido a finales de 2007 por raptar, agredir brutalmente y violar dos veces a punta de navaja a una joven, primero cerca de una discoteca de Muimenta y posteriormente en un descampado entre Abadín y A Mariña. El agresor, que tenía 34 años, era vecino de Cangas de Foz, estaba casado y tenía dos hijos. Además de la violación de la capital chairega, los investigadores concluyeron que López Neira también había sido el autor de otras dos violaciones registradas en Burela y en Foz, tal y como revelaron las pruebas de ADN. En los tres casos, el agresor asaltó a las víctimas con gran violencia y las violó varias veces en sus vehículos.

El hombre reconoció los hechos en los juicios y llegó a sendos acuerdos de conformidad con el ministerio fiscal, por lo que fue condenado a ocho años de cárcel por el suceso de Foz, a otros ocho años por el caso de Burela y a catorce años más por la agresión de Muimenta. En total sumó 30 años de prisión.

El violador del estilete, un psicópata que sumó 23 víctimas

Félix Vidal Anido, el violador del estilete. AEP

Otro agresor sexual que aterró a varias generaciones de lucenses es Félix Vidal Anido, conocido como el violador del estilete. En 1987, la Audiencia de Lugo lo condenó a 73 años de prisión por dos agresiones sexuales tan brutales que a una de sus víctimas la apuñaló y la dejó moribunda

El hombre, natural de Pol, pasó tres décadas encarcelado, pero salió a la calle en diciembre de 2013 gracias a la anulación de la doctrina Parot. Tras abandonar la prisión asturiana de Villabona, Felix Vidal hizo unas escuetas declaraciones a los medios: "Yo ya cumplí mi pena. Fueron 32 años y 4 meses en la cárcel. Estoy arrepentido de lo que hice", dijo. Tan solo cuatro meses después de pronunciar estas palabras, el violador del estilete fue detenido tras atacar a otra mujer en un edificio de la capital lucense. Y no fue su última víctima, ya que en 2017 agredió en Oviedo a una joven que padecía una discapacidad psíquica del 65%, por lo que fue condenado a trece años de prisión y otros siete años de libertad vigilada.

Félix Vidal Anido —definido como "un psicópata sexual desalmado, de pensamiento lúcido, coherente, egoísta, frío, agresivo y cruel"— suma 23 víctimas confirmadas en Lugo, Barcelona y Madrid, de entre 4 y 60 años de edad. Y esto teniendo en cuenta que pasó una gran parte de su vida entre rejas, donde la sociedad lucense espera que continúe.

Ernesto Bugliot, un agresor con fijación por las mujeres mayores

Ernesto Bugliot Mato, violador de varias mujeres mayores. AEP

En marzo de 2013, Ernesto Bugliot Mato fue detenido tras violar a una hostelera en un bar de la capital, aprovechando que la mujer se encontraba sola en el establecimiento. Dos años después, la Audiencia Provincial de Lugo le impuso 20 años y medio de prisión como autor de un delito de agresión sexual consumado, otro de tentativa, y varios delitos de robo con violencia y lesiones cometidos contra varias mujeres en Lugo.

Bugliot Mato —que elegía siempre como víctimas a mujeres mayores— ya había sido condenado a 18 años de cárcel a principios de los años 90 por varias acciones delictivas, pero salió en 2005 y el tiempo demostró que no se había resocializado. Este delincuente es otro de los agresores sexuales que se ha visto beneficiado con la ley del solo sí es sí, ya que la Audiencia de Lugo le acaba de rebajar la condena en un año.

Pablo G.A, un joven con déficit intelectual que no se controlaba

Pablo G. A., que violó y acosó a varias mujeres en Lugo, una de ellas durante el Arde Lucus. AEP

Otro depredador sexual que mantuvo en vilo a la sociedad lucense durante dos años fue Pablo G.A., detenido en marzo de 2016, cuando tenía 32 años. El hombre, natural de Portomarín, agredió y acosó a varias mujeres en la capital lucense, a una de ellas cuando iba vestido de romana durante las fuestas del Arde Lucus.

El caso de este violador causó gran conmoción en Lugo, ya que el hombre le había llegado a confesar a su médico de cabecera que no podía evitar perseguir a mujeres. De hecho, una de las víctimas a las que acosó dijo que no lo había denunciado porque "se veía que estaba mal". Finalmente, en julio de 2018, las partes llegaron a un acuerdo para rebajarle la condena de 32 a 12 años de cárcel al considerar que el acusado comprendía el alcance de sus actos, pero sufría "déficit intelectual" y un trastorno de "control de impulsos". Pablo G.A. reconoció los hechos y aceptó la pena, por lo que las víctimas ya no tuvieron que revivir ante el tribunal el calvario que vivieron.

El violador de Augas Férreas, un agresor que planeó sus ataques

Ivor C. S., el violador de Augas Férreas. AEP

El último violador en serie condenado en Lugo fue Ivor C.S., un joven de origen Búlgaro que agredió sexualmente a una chica en septiembre de 2016 —en un garaje de Augas Férreas que conocía a la perfección—, y lo intentó con otra mujer en la misma zona. El agresor fue detenido en julio de 2018 en Benidorm, después de que una chica lo denunciara por acosarla y grabarla con su teléfono móvil.

Por los hechos cometidos en Lugo, Ivor C.S. fue condenado a seis años y medio de prisión. De este modo, tendría que permanecer entre rejas hasta febrero de 2025, pero la ley del solo sí es sí obligó a la Audiencia Provincial de Lugo a rebajarle la pena en dos años, por lo que el pasado martes quedó en libertad tras pasar cuatro años y medio en el centro penitenciario de Picassent, en la Comunidad Valenciana. Sus víctimas no daban crédito; la sociedad lucense, tampoco.