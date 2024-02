La memoria de cuando Almacenes Simeón vendía alpargatas y cerillas al por mayor en el número 9 de la calle Manuel Becerra —ahora, Progreso— se mantiene. La oferta incluía confección y juguetes, y tenía el detalle de regalar globos el jueves por la tarde.

Además de Simeón, en Lugo estaban los Almacenes San Marcos, Rodríguez, Martínez... Las décadas entre los años 50 y 80 fueron las de esplendor.

El comercio cerró hace ya tiempo. Las calles del centro fueron un ámbito lleno de grandes negocios de ropa, telas y calzado en los que también se surtían comerciantes del resto de la provincia.

El proceder ha cambiado radicalmente. El género pasó a comprarse directamente a representantes, una figura que ha menguado notablemente, pero que se mantiene.

Años 70. Almacenes Simeón. EP

Serafín López Sal tiene memoria larga de todo el proceso. Nacido en 1941, entró a trabajar con 14 años en Almacenes Rodríguez y, con 20, pasó a Simeón. Acabó por montar en 1976 su propio negocio, Ajuar, con vistas al parque infantil de Campo Castelo.

Recuerda que "cando traballaba en Almacenes Rodríguez, que estaba na Rúa do Teatro, vendiamos ao detalle e ao por maior. Había textil, fogar, teas e confección".

"Viñan feirantes de sitios da provincia, como Rábade ou Vilalba, para facerse con mercaduría. Vendiamos paquetería", como llamaban a la ropa interior de hombre y mujer.

Amadeo Ramil tiene unos ojos azules muy firmes. A sus 87 años sigue atendiendo amablemente detrás de un mostrador en el comercio de la calle Progreso que lleva su apellido.

Su padre vendía tejidos por las ferias. Nacido en Xermade, Amadeo y su mujer montaron una tienda en Vilalba a principios de los años 60. Cada mes, cogía el coche y se acercaba a los Almacenes San Marcos para comprar telas. Las vendía en su tienda vilalbesa a clientes que las llevaban a sastres que hacían trajes y vestidos de temporada, o de ocasiones concretas, como bodas, bautizos o primeras comuniones.

1947. Almacenes San Marcos. EP

Su hijo, que también se llama Amadeo, señala que el ritmo de ventas "era como agora. Encargábanse abrigos para inverno, e traxes e vestidos para a primavera e o verán".

En los años 60 el negocio se transformó, llegó la confección. Con la ropa hecha en fábricas, el público dejó de comprar telas y los sastres se quedaron sin trabajo. Hacia el final de esa década, en 1967, los Ramil se trasladaron a Lugo en busca de una mejora. Abrieron una tienda en San Marcos. "Había un boom de vendas coa confección. Todo viña feito de fábrica, con variedade de colores e de tallas", comenta el más joven de los Amadeos. Doce años más tarde su padre llevó su comercio a la calle Progreso.

Serafín López viajaba una vez al año a Valencia para comprar. "Había textil e fogar, porque a confección estaba máis en Barcelona", indica.

2011. Almacenes Rodríguez. EP

"Os viaxantes cada vez veñen menos"

El hijo de Serafín López Sal, Alberto, de Ajuar, reconoce que "os viaxantes cada vez veñen menos; agora levan varias marcas, non coma antes". De todos modos no han dejado de existir,. "Hai algúns cos que temos unha relación de corenta anos". La situación del sector no ayuda. "Se pecha unha tenda non abre outra, e os fabricantes producen en China".

Menos fábricas

López lamenta "nas fábricas hai menos persoal e se deron conta de que tiñan máquinas novas, pero non eran rendibles porque os soldos e as medidas de medio ambiente chineses son menores". El precio a pagar fue " a perda de calidade" . Amadeo Ramil hijo coincide en que la producción en España se ha reducido de un modo importante, lo que ha afectado al negocio.

Reuniones

Ramil junior comenta que no compran por internet, sino "unicamente ao produtor que xa temos e pedimos para stock, pero queremos ver as prendas". Los viajantes organizan presentaciones de cuatro o cinco colecciones en un hotel de la ciudad para mostrárselas a los comerciantes.