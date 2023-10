Sonia Villapol abre o San Froilán brindando por Lugo e pola diáspora

Sonia Villapol Salgado, neurocientífica de Bretoña (A Pastoriza) que investiga no Center for Neuroregeneration del Houston Methodist Hospital Research, inaugurou o San Froilán 2023 cun pregón no que brindou por unha cidade que é "afable e na que é un luxo vivir" pero á que lle desexa "aínda más potencia", para que a xente nova, á que tamén lle gustaría ver "máis reivindicativa, menos mansa", teña máis oportunidades.

Na Praza Maior, dende o balcón do Concello, rodeada de políticos e coa perspectiva que lle dá levar anos no estranxeiro, explicou que dende fóra "a Galicia non se lle ve mal". A xente socializa —"a neurociencia dinos que conversar fai que aumentemos as conexións neuronais"—, consume —"é importante para a economía"— e defende o patrimonio —"que fariamos sen a identidade cultural"—, pero tamén percibe "moita obediencia e resignación ante a normativa, moita lei vestida de beneficios sociais que fai a xente máis amarrada". E ve tamén "certa frustración laboral".

El pregón de Sonia Villapol. SEBAS SENANDE

Villapol comezou a súa intervención dirixíndose aos lugueses "de nacemento" ou de "corazón", como é o seu caso, xa que a pesar de vivir e de traballar en Houston, a 8.000 quilómetros da súa terra, para nada se sinte desarraigada, confesou. Tampouco se ve profeta fóra. "A ciencia di que temos cinco necesidades fundamentais, unha a de recoñecemento. E poido asegurarlles que esta a teño ben cumprida na miña terra", afirmou. Agradeceu, por iso, que a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, a propuxera para abrir "a festa máis destacada da provincia, por non dicir do país" e o apoio unánime do resto de partidos políticos.

Tras ese prolegómeno, Villapol meteuse xa de cheo no pregón disposta a "non desperdiciar" a media hora que tiña concedida para falar e empezou aclarando que non ía tocar temáticas fronlaneiras, que xa tiñan tratado moito mellor predecesores como José Trapero Pardo ou Ánxel Fole, pero que tampouco viña "iluminar".

A pastoricense dirixiuse ao público en galego porque é a súa lingua nai e nunca a deixou de falar, nin sequera cando ao colexio de Bretoña ou ao instituto de Meira, centros públicos nos que estudou, chegaban docentes de Lugo falándolles en castelán. "Respondíamos á razón e non ás regras. E a neurociencia danos outra boa razón, dinos que transmitir coñecemento na lingua nai beneficia a asimilación e a comprensión de calquera concepto novo", explicou.

Sobre a súa relación con Lugo, lembrou que non naceu na cidade de casualidade. Fíxoo coa axuda dunha parteira á altura do Salto do Can (Saldanxe, A Pastoriza), porque o médico Bernardino Pardo Ouro mandou a súa nai de volta para a casa convencido de que aínda non estaba de parto. Como filla dun escultor, Fernando Villapol, viviu o auxe da arte lucense nos oitenta e noventa e non perdeu nin unha soa exposición no Círculo ou nas salas e galerías da cidade, asegurou. A familia aproveitaba para xantar churrasco no Mesón do Forno. En Lugo, con doce anos descubriu o cine en pantalla grande, con 'Sempre Xonxa', e entre os mellores recordos da súa adolescencia está o seu paso polos cadetes do Xuncas, hoxe Ensino.

Despois marchou a Compostela para estudar Bioloxía e a Barcelona para facer un doutoramento. Saía en tren de Lugo un domingo á noitiña e chegaba á estación de Sants o luns a mediodía, un servizo que hoxe xa non hai. "Porque Lugo ten tren ou non ten tren?", preguntou. Tras pasar por París, asentou o niño en América, formando parte diso que lle chaman "cerebros fugados", dos que moitos xa non volverán, porque "nin os gobernantes nin a oposición son capaces de artimañar un plan realista de captación", considera.

A pregoeira tomou palabras doutro lugués, Rof Codina, quizais o primeiro científico en facer divulgación en galego, dixo, e ata do 'Sempre en Galiza' de Castelao, para poñer perspectiva e sinalar que, aínda que a emigración é un fenómeno constante, a de hoxe non é como a de de antes, cando se collía rumbo ás Américas co posto e sen cumprir aínda a maioría de idade e se tardaba unha vida en volver para non recoñecer o que se deixara atrás nin ser recoñecido.

Para ela, como para moitos outros, quizais xa é tarde para regresar, e o que pide é "sólidas pontes entre Galicia e a diáspora". "Abrídenos todas as portas da muralla, pero non nos pidades que regresemos facer pola matria dende dentro, xa que séculos de historia demostran que non é necesario estar presente para contribuír ao desenvolvemento do país", enfatizou.

Dende a diáspora, a Galicia non se lle ve mal, e Lugo é "unha cidade afable e vivir aquí é un luxo, pero desexo que Lugo sexa aínda máis potencia", sinalou. "Dáme mágoa que a xente nova con carreira gañe menos do que merece, viva sen máis ilusión e a súa capacidade se vexa minguada", sinalou.

Por iso cre que cómpre unha rapazada "máis reivindicativa e menos mansa". Iso, sendo consciente de que ela e moitas outras non terían chegado a onde chegaron sen mulleres que se dedicaron "a traballar duro e a queixarse pouco". E neste punto, a pregoeira citou mulleres que abriron camiño a outras en moitos eidos, como Leilía, Guadi Galego e Mercedes Peón, antes que "as Tanxus", na música, María Xosé Porteiro e Pilar García Negro na política e Marica Campo e Margarita Ledo nas letras e nas artes.

E para o remate do pregón, Villapol deixou o que coñece máis de preto. A ciencia. Contou que nada máis chegar a Estados Unidos, en 2010, comprendeu "a dimensión real do apoio á investigación científica". Lembrou que en Galicia a pandemia de covid deixou máis de 4.000 mortos e unha sociedade máis feble en saúde e lamentou que tras os aplausos aos sanitarios viñeran as pedredas, porque nunca deixaron de ser esenciais e hai que coidalos para que nos coiden ben. Soñou esta neurocientífica sobre o balcón do Concello de Lugo con ver tratamentos definitivos contra o cancro que curen, con remedios que alivien as demencias e con outros que non fagan irreversibles os danos cerebrais. "E os meus soños son os impulsos que me fan avanzar", confesou, para concluír referíndose ao verdadeiro motivo da súa intervención: celebrar que comezaba o San Froilán e brindar pola cidade. "Que a festa traia a alegría e disipe a tristeza e as preocupación", pediu, prometendo seguir "pregoando a Lugo" o que lle quede de vida. "Sen importar os océanos que nos separen", afirmou.

Precisamente o feito de que a pregoeira das patronais fora "unha persoa que está a levar a Lugo por todo o mundo" foi un dos aspectos que destacou a concelleira de Cultura na súa presentación. Tamén o fixo a alcaldesa, Lara Méndez, quen sinalou o papel de Villapol como investigadora e como divulgadora e a ocasión que se daba para homenaxear unha vez máis a sanidade pública. "E a partir de aí, festa rachada", proclamou a rexedora, invitando a gozar de rúas que estes días están ateigadas de actividades.