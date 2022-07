Vilar de Donas recupera a súa Feira do Cabalo con 2.400 euros en premios

A vixésimo novena edición da Feira do Cabalo da Ulloa, que se celebrará o domingo 7 de agosto, presentouse esta semana no hipódromo de Vilar de Donas. Ao acto acudiron o alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, e o presidente da asociación A Capela de Vilar de Donas, Raúl López, xunto con outros membros do comité organizador.

Recupérase así, despois de tres anos de ausencia por mor da pandemia, esta célebre reunión de equinos que atraerá centos de afeccionados de toda Galicia, os cales poderán desfrutar ao longo do día dun total de sete probas e concursos nos que se repartirán 2.415 euros en premios.

Pola mañá, trala apertura do recinto feiral ás 10.30 horas, comezarán as probas de andadura (a dous e a catro tempos) e a proba de velocidade de cruzados; mentres que pola tarde, logo dun descanso para xantar ás 13.30 horas, realizaranse o resto de concursos: o de velocidade de pura sangre inglés, o de pura raza árabe, as carreiras de burros e, finalmente, o concurso de estampa e beleza.

A última hora da tarde, sobre as 19.30 horas, terá lugar o acto de distincións oficiais por parte da asociación organizadora do evento, A Capela, e a cerimonia de entrega de premios.

Os máis de 2.400 euros para as mellores actuacións repartiranse da seguinte forma en cada categoría: os primeiros recibirán 150 euros; os segundos, 100; os terceiros, 50; os cuartos, 25, e os quintos, 20. Tamén haberá servizo de bar durante toda a xornada.