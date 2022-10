Vigor para recibir el San Froilán

El buen tiempo jugó este sábado a favor de San Froilán y las vísperas de las patronales lucenses, que arrancan el día 4, registraron gran éxito de público. Miles de lucenses y visitantes pasearon a lo largo de la mañana por el casco histórico y crearon el ambiente idóneo para unas fiestas sin parangón.

Una de las primeras citas de la jornada matinal fue la inauguración de la feria de artesanía ArteSanFroilán —organizada por el Centro de Artesanía e Deseño y ubicada en la Praza Anxo Fernández Gómez, detrás del ayuntamiento—, en la que 17 talleres exponen piezas de creación propia, elaboradas con materias primas como la madera, el cuero o la cerámica. Las personas que se dejaron caer por el recinto encontraron desde vajillas y muñecos de lana, hasta miniaturas fantásticas de resina o ropa pintada a mano, pasando por carteras, mochilas, pulseras y juguetes. "Me gustó mucho la feria porque hay mucha variedad y hay artículos que no encuentras en las tiendas convencionales. Te dan ganas de comprarlo todo", comentaba una joven. La oferta de este tipo durante las patronales se completa además con los puestos ubicados en la Rúa Puro Cora, donde se ponen a la venta desde jabones artesanales y bordados, hasta licores, quesos o embutidos, entre otros artículos.

Y hablando de gastronomía, una de las citas relevantes ayer fue el Comilorum 2.0 —con el que colabora El Progreso— en el que siete cocineros (Alejandro Méndez, Santi Almuiña, Diego López, Juan Rubiños, Pablo Vila, Nardo Eiroa y Bruno Pena) se encargaron de la elaboración de otros tantos platos: arroz de pulpo con queso de Friol, hamburguesa calzone, taco vegetariano, brioche de carrilleras, empanada de merluza y postre de chocolate blanco. El enclave, en la zona peatonal de A Mosqueira, hizo del evento un éxito, aunque a muchos comensales les pareció algo escasa la cantidad de las tapas en proporción a su coste. "Todo lo que probamos está muy rico, pero son porciones demasiado pequeñas para costar seis euros", apuntaba un grupo de turistas.

Más abundantes fueron las raciones de pulpo que comenzaron a servirse al mediodía en las casetas, elegidas por numerosas familias y grupos para sentarse alrededor de una mesa y disfrutar de un día de fiesta.

El buen ambiente se prolongó durante toda la tarde y algunas atracciones tenían ya cola de clientes antes de abrir la verja para vender las entradas, a pesar de que el precio de algunas barracas era superior al de otros años. Para los más pequeños, los tiques oscilaban entre los tres euros de los Caballitos o el Scalextric, hasta los 4,5 euros del Gran Prix, que despertó un gran interés entre el público infantil. En el Bufalito o el Dragón, el viaje cuesta 3,50, mientras que subir en el Tren de la Bruja cuesta 4 euros.

Las atracciones para los mayores —el Ratón Vacilón, el Barco Viquingo, el Maxi Dance o el Adrenaline— cuestan este año cinco euros, un precio demasiado elevado en opinión de muchos usuarios. "Es excesivo para dar una vuelta en una barraca. Al final tienes que montarte en menos cosas", apuntaba un joven. "Si te dejas llevar te arruinas", señalaba una madre que acompañaba a sus dos hijos, "ya que están las atracciones, las tómbolas, las patatas, los churros... hay que seleccionar bien antes de empezar a comprar y a subirse a todo". Y es que los churros, por ejemplo, también están más caros que otros años, a 4,50 euros la docena.

Al margen de la subida de precios, el ferial de las patronales no arroja novedades con respecto a las últimas ediciones, aunque a muchos lucenses les gustaría que hubiera una mayor variedad de atracciones en el bancal del parque. "Yo echo de menos la noria. Alguna vez me subía y me gustaba como se veía desde lo alto parte de la ciudad y toda la zona del río Miño", comentaba una chica.

La primera jornada de funcionamiento del ferial discurrió con normalidad y estuvo muy animada, dejando un buen sabor de boca a los asistentes. El ferial contó además este año —en colaboración con Bico de Leite— con una caseta de lactancia y también se pusieron en marcha medidas para que personas con problemas auditivos, con autismo o en silla de ruedas pudieran disfrutar de las patronales, una iniciativa que fue muy bien recibida por las personas afectadas.

El pistoletazo de salida de la fiesta cumplió las expectativas y lucenses y visitantes se quedaron con ganas de más animación. Durante los próximos días, podrán disfrutar de 50 conciertos en escenarios y cerca de 90 espectáculos de calle, con pasacalles, espectáculos itinerantes y animación en los barrios.

El programa de actos del San Froilán 2022 incluye conciertos de primer nivel. Entre las estrellas de esta edición estarán Kiko Veneno y Ariel Rot, que traen el espectáculo Un país para escucharlo el día 11, o Dvicio, al que el público podrá escuchar el día 8 en Horta do Seminario. El 7 se podrá ver a Muchachito Bombo Infierno y el 5 a Zahara. El San Froilán también recuperará citas con tirón entre el público, como el desfile de ganado, que se celebrará el día 7, o el del traje tradicional, que además este año alcanza su cincuenta edición y que, como siempre, tendrá lugar el Domingo das Mozas. Respecto al desfile ganadero, será a las 18.00 horas e irá desde la puerta de Campo Castelo a la Praza Maior, bajará por Franciscanos y saldrá por Bispo Aguirre. A posteriori, los días 8 y 9 se cele-brará en el Pazo de Feiras una nueva edición del certamen A Rural, centrado en las especies ganaderas autóctonas.

Para garantizar la seguridad de la ciudad durante todas estas citas, el Concello preparó dispositivos especiales, en los que la Policía Local contará con la colaboración de la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Guardia Civil. Los agentes recorrieron las calles e intensificaron los controles de tráfico para intentar evitar que se produzcan accidentes. La empresa encargada de la limpieza de las calles también redobló esfuerzos para que la ciudad luzca estos días su mejor cara.