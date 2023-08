Vigilando a golpe de polémica: un lucense instala una cámara después de sufrir destrozos

Colocó tres esculturas de hierro y cemento a las puertas de su casa —dos frailes y una monja sin rostro— y el pasado día 25 se quedó sin una de sus creaciones a consecuencia de un acto vandálico. Juan José Grandió, vecino de la parroquia de Sanfiz, cerca de Bosende, se encontró con uno de sus frailes completamente destrozado y no se explica los motivos que pudieron llevar al autor o autores a cometer su acción. "Después de colocarlos, alguien me denunció porque estaban muy cerca del camino, pero la Policía comprobó que están en una acera de mi propiedad. No sé si esto puede tener algo que ver con los destrozos. Yo no le encuentro otra explicación", comenta.

Tras este incidente, Juan José Grandío instaló una cámara de videovigilancia pegada al muro de su finca. "Mucha gente me apoyó tras conocer lo que había sucedido y me animaron a crear otra escultura para colocar en el lugar del fraile que me rompieron. Finalmente me animé y voy a elaborar otra figura, pero no quiero trabajar para que me vuelva a pasar lo mismo, así que instalé una cámara para poder vigilarlas", comenta.

Esta cámara, sin embargo, ya generó alguna polémica, ya que la vivienda de Juan José Grandío está ubicada frente al convento de las Carmelitas Descalzas y algunas personas que acuden a las instalaciones de las religiosas temen que la cámara les grabe. Una de las personas que visita con frecuencia a las Carmelitas, Amadora Núñez, afirma que el radio de visión de la cámara alcanza el patio delantero del convento. "No se puede grabar una propiedad privada. Esto atenta contra la privacidad de las religiosas y de las personas que acudimos a esas instalaciones", apunta. Otros visitantes van incluso más allá y creen que la cámara también tiene la opción de grabar la voz, "y eso va totalmente en contra de nuestra intimidad", critican.

Juan José Grandío niega estos aspectos y asegura que tanto los vecinos como las personas que acuden al convento pueden estar "tranquilos", ya que la cámara se instaló con el único objetivo de vigilar sus esculturas. "La cámara enfoca a la acera de mi propiedad, donde están las figuras. Es verdad que se ve un trozo de camino, pero muy poco, y a pesar de la altura de la cámara, no se enfoca el convento. A mí ningún vecino me ha comentado que le moleste la cámara. Vino una vez la Policía y comprobó que estaba todo correcto. Y si tengo que moverla un poco o modificar el enfoque, tampoco tengo problema en hacerlo. A mí lo único que me interesa es vigilar mis esculturas", afirma.

Grandío volverá a ponerse manos a la obra para reponer la figura dañada, una de las tres creaciones que creó "como remedio antiestrés" y que jamás pensó que pudiesen acabar dándole quebraderos de cabeza. "Nunca pensé que le pudieran molestar a alguien y tampoco se me ocurrió pensar que la cámara iba a generar polémica. No es mi intención", concluye.