Fiebre del Nilo, sarampión, covid... estas son las enfermedades que preocupan a los epidemiólogos

Los epidemiólogos no tienen ninguna duda de que volverá a haber otra pandemia porque no ha dejado de haberlas, aunque no todas hayan tenido la envergadura de la del covid-19. Una gran parte de la población que sufrió esta ya estaba viva y era adulta cuando tuvo lugar la del SARS o MERS, pese a que no les tocara en el rincón del mundo más afectado.

La propagación de las enfermedades es ahora más rápida gracias a la globalización y, en algunos casos, al cambio climático.

La extensión de la fiebre del Nilo por España

El profesor de Veterinaria del campus de Lugo especializado en Enfermedades Infecciosas Alberto Prieto Lago recuerda que 2020 fue hasta el actual el año con mayor número de casos de fiebre del Nilo registrado en España. "Como estábamos todos preocupados por el covid no le hicimos mucho caso. Hubo 70 personas afectadas, que comparados con el covid no parecen demasiadas, pero si decimos que de esas 70 murieron 8, ya vemos que tiene un 10% de letalidad", apunta.

Este verano fueron 90 los casos, con 6 fallecidos. "Es una enfermedad ante la que, desde un punto de vista de control y vigilancia, se están tomando muchísimas medidas ya desde hace años. Se hace vigilancia pasiva en aves muertas, vigilancia activa en anidamientos de aves y caballos y además se hace vigilancia entomológica en los propios mosquitos. La herramienta más precoz para detectar que puede haber circulación del virus es la aparición de aves muertas", dice.

Se observa cómo se extiende en latitud y además de en Andalucía, se han confirmado casos en Cáceres. En el caso de animales se han observado en la costa mediterránea. "El reservorio fundamental para que el mosquito se infecte son aves migratorias. Su extensión está muy supeditada a las zonas donde esas aves migratorias paran a realizar su descanso", señala el veterinario.

Suben las infecciones de transmisión sexual

El médico de Familia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia Lorenzo Armenteros señala como enfermedades emergentes, en crecimiento, las infecciones de transimisón sexual. "La gonorrea, la infección transmitida por clamídea, el VIH...", señala y apunta que se están detectando casos en población cada vez más joven a causa de algo de lo que se viene alertando hace años: la relajación de los métodos de protección. "Habría que recordar que, aunque esas enfermedades tengan un tratamiento eficaz pueden conllevar problemas para la fertilidad futura de esos jóvenes", señala.

Más picaduras de garrapatas, más Lyme y Crimea-Congo

Los casos de enfermedad de Lyme se han incrementado notablemente en España y singularmente en Galicia, impulsados por el hecho de que hay más garrapatas infectadas por Borrelia, la bacteria que la causa, y también por una mayor capacidad diagnóstica. "Resulta llamativo que, con cada vez más frecuencia, si se hace una serología a un paciente que ha sufrido una picadura de garrapata, da positivo para Lyme", explica el doctor Armenteros, partidario de extender la práctica de esos análisis para tener la posibilidad de aplicar precozmente el tratamiento.

La picadura de una garrapata, aunque de otro género distinto (Hyalomma lusitanicum), puede transmitir la fiebre hemorrágica de Crimea Congo. "Antes no la encontrábamos tan al norte, pero ahora sí", explica Prieto, que confirma que se debe al cambio climático. "Por un lado, la 'hyalomma' posiblemente esté ampliando su hábitat. Y por otro, cabe la posibilidad, aunque es algo que todavía no está muy claro, de que otras especies de garrapatas que aquí ya teníamos presentes estén siendo capaces de vehicular y transmitir el virus. No quiero ser alarmista porque puede que no se cierre ese ciclo epidemiológico y que, aunque se encuentren restos de ese virus en otras garrapatas, estas no tengan la capacidad de transmitirlo a humanos", explica el profesor de la facultad de Veterinaria del campus lucense.

Enfermedades reemergentes, el caso del sarampión

Hay enfermedades que se consideran prácticamente erradicadas que sufren repuntes que ponen en alerta a las autoridades sanitarias. En España se considera eliminado el sarampión desde 2016, gracias fundamentalmente a una tasa de vacunación alta (cobertura al 90% con 2 dosis y al 95% con 1 dosis). Pese a que se supone una nula o escasísima circulación, en 2023 se notificaron 14 casos, aumentando hasta 106 casos entre enero y 11 junio de este año.

La OMS advirtió en agosto de que habrá una pandemia "tarde o temprano"

"Están relacionados con los movimientos de gente, con la llegada de personas de otros países con una menor tasa de vacunación que la nuestra", recuerda el doctor Armenteros.

El facultativo de Familia señala que hay otras enfermedades, como la tuberculosis, que una gran parte de la población cree eliminadas pero de la que, en realidad, siguen diagnosticándose casos año tras año. "Hay que recordar que España tiene un índice alto de pobreza y un índice muy alto de pobreza infantil y esta es una enfermedad muy relacionada con el lugar de nacimiento", señala.

La gripe aviar y la alerta del salto entre especies

De la misma manera que vimos infecciones de covid en todos los visones de algunas granjas, también se ha registrado ese mismo salto entre especies con la gripe aviar, una enfermedad respiratoria de "gran interés" para los veterinarios especialistas en Infecciosas como Alberto Prieto. "En los últimos meses hemos vistó cómo, por ejemplo, en Texas, se detectaba el H5N1, que es la variante que tenemos ahora por todo el mundo,

en granjas de vacas", indica.

Ya se ha observado que, algunos trabajadores de granjas de aves, acababan contagiándose de gripe aviar. Eso no resulta de por sí excesivamente preocupante sino que casi cabe esperarlo. "Otra cosa es que yo, cuando estoy enfermo, sea capaz de transmitir el virus de manera efectiva a otro humano", señala y puntualiza que "esas son las características que tiene que ganar un virus como el de la gripe para convertirse en una amenaza pandémica: primero que sea capaz de saltar la barrera interespecie y luego que sea capaz de replicarse de manera efectiva y transmitirse dentro de la especie a la que ha saltado". Explica que eso con la gripe aviar todavía no ha ocurrido, pero también reconoce que el hecho de que haya sido capaz de saltar a vacas y después registrar transmisión entre las vacas "efectivamente es una noticia un poquito preocupante".

La fiebre del Oropouche y los mosquitos viajeros

Los 16 casos de fiebre del Oropouche detectados en España se hallaron entre viajeros que habían estado en Cuba. "Se transmite por mosquitos del género culicoides, el mismo que transmite la enfermedad hemorrágica y la lengua azul. Pero el culicoides paraensis, la especie concreta que lo transmite no es una que tengamos en nuestro país. "No sé si la climatología que tenemos aquí sería capaz de permitir que este vector sobreviviese. Otra cosa es que los vectores similares a este que nosotros tenemos aquí sean capaces de transmitirlo de manera efectiva", reconoce el veterinario Alberto Prieto.

Los expertos no descartan que se puedan ver casos de transmisión producida en España. El cambio climático lleva incluso a algunos a advertir de la posibilidad del regreso de enfermedades erradicadas hace mucho tiempo como el paludismo.

¿Qué cabe esperar del covid para esta temporada?

"La mayoría de epidemiólogos coinciden en que esta temporada dará más problemas la gripe que el covid", explica el doctor Armenteros. Aunque el covid no es una enfermedad estacional, lo cierto es que ocurre lo mismo que con todas las infecciones respiratorias: crecen los casos cuando hace mal tiempo y se pasa más tiempo en lugares cerrados con menos ventilación.

"Mientras la variante circulante tenga un componente antigénico similar, las vacunas seguirán funcionando. Solo si cambia ese perfil podría reducirse su eficacia", recuerda el médico de Familia y vocal de la SEMG.