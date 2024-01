Viernes de "Luar", cocido de domingo

El padre de María Fernández, Luis, sube a cerezos por nostalgia. Siguen en el mismo sitio de la infancia, pero parecen otros porque Luis tiene 71 años. Le gusta encaramarse a ellos para acordarse de la infancia en Tixosa, lugar ourensano del municipio de A Bola. De pequeño se encaramaba a los árboles de los vecinos cuando volvía del colegio para robar cerezas. Su hermano, que quería ser cura, se lo recriminaba porque estaba mal, pero le pedía sus frutos.

La destreza adquirida con los cerezos le valió para trabajar en postes de alta tensión. "Mi padre evitaba bajar. Comía el bocadillo y se echaba una siesta arriba". Luis emigró a Alemania, pero no se entendía; puede que por el idioma o que fuese por la siesta. Volvió a casa para ocuparse de la granja.

Un día decidió comprarse un coche. Su padre le negó el dinero, así que se marchó a Valencia, en Venezuela; donde vivían unos primos. Empezó a trabajar en la construcción y ahorró para un Ford del Rey, un modelo brasileño de líneas rectas y elegantes.

Denís, la madre de María, era una dependienta en la cafetería habitual de Luis. "Mi madre es muy blanca y rubia. Es canaria, pero parece gallega". Siendo novios, "mi padre cogió el coche y la invitó a dar una vuelta. Ella pensó que era robado, no quería subir".

Hace diez años los padres de María pensaron en comprar un piso al que regresar, fueron a buscarlo a Tenerife. "A mi madre le encanta Celanova, que está cerca de A Bola. Veníamos casi todos los veranos, desde que yo tenía siete años". Puede que la piel clara o el pelo de Denís fuesen herencias que pesaban mucho por lo que compraron el piso en Celanova.

En ese momento, María estaba "viviendo una sensación terrible en Venezuela", porque "ibas a un supermercado y todo estaba vacío. La gente cogía lo que podía". Antes "había delincuencia; pero, si trabajabas, lograbas vivir bien. Pensé "No puedo seguir en Valencia" y pensé en quedarme en Galicia". Dijo a sus padres que no pensaba subir al avión de regreso. "Fue un shock para ellos".

María Fernández dudaba. Pesaba el disgusto de Luis y Denís ante la marcha de su única hija. La animaba "poder caminar por la calle mirando el móvil o salir por la noche sin mirar atrás". Pesaban las dudas sobre si podría ganarse la vida: "Con todo el paro que había, ¿quién me iba a contratar?".

María Fernández era diseñadora gráfica en la filial venezolana de New Balance, un buen puesto. La temperatura en Valencia oscila entre los 25 y los 30 grados en esta época del año. Su madre le advirtió de que la Navidad en Celanova era heladora: "Me decía que nevaba tanto que no se podría salir de casa". Lo que echa en falta ahora es la playa, "ir a la playa en cualquier época del año". Se consuela con Covas, su arenal favorito, que "es amplio y cómodo". La define como "la playa de mi marido". Samuel creció en el bar familiar, que estaba enfrente de ese arenal de Viveiro.

Samuel es infórmatico, trabaja en Lugo. "Lo conocí una noche en Ourense. Él era árbitro. Ese verano en el que estaba pensando quedarme, él me pidió que no me fuese. Yo tenía solamente tres meses para conseguir un trabajo". La contrataron en septiembre en un supermercado cerca de su casa. "No necesitaba paraguas". Se quedó. "Me dolió perder las amistades, pero todas habían emigrado". A los dos años, encontró un empleo de diseñadora en Bimba y Lola, en la sede de Vigo.

Su padre se hundió en una pérdida de peso porque le faltaba su María. También le faltaban años para jubilarse. "Tenía un negocio de carbón para churrasco. Vendió los coches y el piso. El negocio le daba mucho dinero, pero no encontraba un comprador. Los convencí y los dos se vinieron a Celanova".

"Llegué a Lugo en 2019. Ya lo conocía por Samuel. Me encanta Lugo. Es una ciudad pequeña, pero grande a la vez. El ambiente en Lugo es maravilloso, salir a tomar algo me encanta". Se estableció en Lugo. La pandemia no tardó en cubrir el mundo con su capa negra de parálisis y desánimo.

Samuel y María habían previsto casarse en 2021. "Tuvimos que retrasarlo, pero gracias a eso, trabajo en el sector". Diseña papelería para enlaces en Panda Creativa. Estuvo dos años preparando su boda. Se casó en la iglesia de Santaballa, "como todas las mujeres de mi familia paterna. Entré llorando en la iglesia". Fue su forma de recuperar la tradición, aunque mantenía un hilo en Venezuela. "Mi padre me habla gallego, veíamos "Luar" y comíamos cocido los domingos". Su galleguidad alcanza al uso de los verbos, nunca en tiempo compuesto.