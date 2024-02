Los vientos del Renacimiento

El Centro de Artesanía e Deseño (Centrad) organiza la I Xornada de Chirimía e Sacabuche, que comenzará las 16.30 del viernes 1 y acabará a las 14.00 horas del domingo. Hay quince plazas disponibles y ya se han apuntado doce personas de toda la Península.

El coordinador, el luthier Olimpio Xiráldez, señaló que "temos unha asignatura pendente cos instrumentos renacentistas e medievais de vento. Cando falamos deles todo o mundo pensa en instrumentos de corda".

El evento tiene una faceta teórica y otra práctica. El grupo de música medieval y renacentista Anónimo IV, que se formó hace veinte años en Almería, dará una conferencia sobre los instrumentos de lengüeta doble desde el Islam hasta el siglo XV el viernes a las 18.00 horas en el Centrad.

El coordinador apunta que en el Islam "hai instrumentos de palleta dupla como os había nos reinos de Europa; igual que había gaitas que se tocan no norte de África. Non sabemos cal é anterior. Houbo permeabilidade no Mediterráneo".

Olimpio Xiráldez abrirá la jornada del sábado 2 a las 10.00 horas hablando sobre los instrumentos de viento en las catedrales gallegas. Una de las protagonistas será la chirimía, que es un tubo de madera con dos lengüetas y nueve agujeros, predecesor del oboe.

Destacó que "se tocaban en todas as catedrais de Europa, incluídas Lugo e Mondoñedo, pero soamente se conserva en Santiago desde o Renacemento". En el resto de los templos se cambiaron las chirimías por oboes.

O Centrad conserva unha chirimía orixinal que se tocaba nas procesións da catedral, pero non sabemos a data"

El artesano apunta que "no Centrad hai unha chirimia orixinal que se tocaba nas procesións da catedral". Su peculiaridad es que está hecha en boj; en vez de en arce, como el resto. Su edad aún no ha sido concretada, aunque se sabe que es posterior al Renacimiento. En Santiago son de finales del siglo XIX o principios del XX, "porque se foron renovando". Fue la misma época en la que se dejaron de tocar en las catedrales de Lugo y Mondoñedo.

Según Olimpio Xiráldez, "a mellor coleccion de chirimías renacentistas está na catedral de Salamanca. Son de finais do século XV".

En el caso de Compostela, donde todavía son utilizadas, unicamente suenan en ceremonias relacionadas con el Apóstol Santiago. Se tocan en los pasaclaustros, que son procesiones por el interior de la catedral. Suenan dos chirimías, dos trompas y un fagot.

La más aparatosa era la "chirimía baixo, que medía dous metros e que tocaba unha persoa que levaba detrás outra que levantaba a campá". Su incomodidad hizo que se fuese introduciendo el sacabuche, que es un trombón de varas primitivo.

"O sacabuche estarícase coma un trombón, a diferenza é que no sacabuche saía a campá, que ás veces tiña caras coma a dun dragón na campá, polo que parece que este sopra", indica Xiráldez.

Ministriles

Miembros de Anónimo IV darán una conferencia sobre el panorama actual de ministriles, que tendrá su inicio el sábado 2 a las 18.00 horas. Los ministriles son los conjuntos de músicos de viento que tocaban en las ceremonias religiosas durante el Renacimiento y el Barroco. Usaban chirimías, sacabuches y cornettos, que son instrumentos de viento formados por un tubo de unos sesenta centímetros.

El coordinador de la jornada indicó que "en España hai un pequeño rexurdimento", con grupos como los propios Anónimo IV, que es el conjunto más antiguo de Andalucía que usa instrumentos renacentistas de viento, y La Dancerie, de Extremadura. En Galicia, Xiráldez sabe de músicos individuales que tocan estos instrumentos "e que en Pontevedra se está formando un grupo de ministrís".

Lamenta que la interpretación en la catedral de Santiago la hacen músicos profesionales de viento que "son profesionais, pero non teñen un criterio histórico" para interpretar.