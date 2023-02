Parrillada Santa Comba, una vida en torno a la carne

Pocos habrán sabido sacarle tanto partido a la carne como esta familia, la de José Luis González Seijas y Manuela Rivas Couto, propietarios de la parrillada Santa Comba, que acaban de cumplir tres décadas al frente de este negocio donde la especialidad más demandada sigue siendo la carne a la brasa.

Lo curioso de esta historia es que la relación con el negocio de la carne es una constante en esta familia. De hecho, José Luis y Manuela montaron la parrillada en 1993 después de estar al frente de la Carnicería do Santa Comba, en el mercado de Fingoi, negocio que durante años compatibilizaron con la parrillada. Pero también la madre de José Luis, Olga Seijas, tenía otra carnicería en la Plaza de Abastos. Y su padre, José Ramón González, era tratante de ganado.

"Con 31 anos, montei a parrillada. Ocurréuseme un día deses tolos, sen pensalo, porque eu era carniceiro. Pero meu sogro, que era camioneiro, sempre me estaba dicindo, medio en broma: A ver cando me quitas do camión!. E, ao final, quiteino porque en canto decidín abrir o restaurante díxenlle: Ti vas para a parrilla!. E foi, alí estivo sete ou oito anos", recuerda José Luis quien, además, fue uno de los primeros carniceros del Gadis de Ramón Ferreiro, cuenta, con orgullo.

De hostelería, en cambio, no tenía mucha idea. Él mismo afirma que "a véspera de abrir, non sabiamos siquera o que valía un vaso de viño!". Pero, sin embargo, sí conocían y muy bien su producto estrella: la carne. No solo por ser carnicero y de familia de carniceros, sino también porque sabían dónde comprar la carne en origen dado que el padre de José Luis era tratante de ganado. "Sabiamos moi ben con que produto traballabamos. Miña nai era carniceira e eu tamén e meu pai, mercaba os xatos. Se a iso lle unimos que empecei na parrillada facendo cousas novas e con moi bo material era normal que chegásemos a onde chegamos pois, nestes 30 anos, teño que dicir que sempre nos foi moi ben. Un dos últimos pratos que inventei -e que tamén patentei- é o txangurro de carne, que consiste en facer á pedra, na mesa, trozos fileteados de carne próximos ao óso da cadeira da vaca. É unha carne moi boa, infiltrada e cuberta por graxa, que lle encanta á xente", dice José Luis.

El negocio marchó tan bien que, al cabo de diez años, José Luis decidió dejar definitivamente la carnicería y dedicarse solo al restaurante. "Creo que a base do éxito estivo, sobre todo, na calidade da carne que ofrecemos", insiste el hostelero, que remarca, además, que es una empresa familiar.

"Alí están tamén miña muller e miña filla, que son camareiras. Cando eu estaba na carnicería, a miña muller exercía tamén de xefa da parrillada. E tamén a miña filla, Noelia, traballa alí. A nosa parrillada é un negocio familiar porque temos empregados que levan moitos anos connosco e que os consideramos xa da familia. Hai xente con vinte, dezaoito ou trece anos na parrillada", apunta.

Pero no solo eso, fuera del restaurante el hijo de José Luis y Manuela, José Ángel, también se dedica a la carne, pero en la fase anterior al consumo dado que es el gerente de una sala de despiece, Cárnicas Santa Engracia, en el polígono de O Ceao.